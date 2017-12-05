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Политика

Рябков об отношениях России и США: ситуация крайне сложная и тяжелая

18:4105.12.2017
(обновлено: 19:38 05.12.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фотоЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия и США в своих отношениях, возможно, вступили в период, сравнимый с холодной войной, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступив с оценкой отношений Москвы и Вашингтона в Общественной палате.

Министр иностранных дер РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости
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Встреча Лаврова и Тиллерсона состоится в Вене 7 декабря, заявил Рябков

За несколько дней до встречи глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона в Вене Рябков напомнил об основных болевых точках, осложняющих двусторонние отношения, в том числе о сохраняющихся бездоказательных обвинениях по поводу российского вмешательства.

Также замглавы МИД РФ рассказал об основных темах, которые будут обсуждать главы внешнеполитических ведомств России и США: урегулирование на Украине и ситуация вокруг КНДР.

Повестка встречи в Вене

По его словам, ключевой темой разговора глав МИД РФ и США на полях министерской встречи ОБСЕ (7-8 декабря) в Вене станет Украина.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Россия прикладывает усилия для нормализации отношений с США, завил Рябков

"Традиционно формат ОБСЕ — это именно та площадка, где тема Украины звучит, наверное, чаще всего и наиболее интенсивно, в том числе с учетом той роли, которую играет специальная мониторинговая миссия этой организации на Донбассе. Поэтому без обсуждения Украины просто не получится", — отметил Рябков.

Замглавы МИД РФ также заявил об озабоченности Москвы ситуацией на Украине и тем, что Киев взял курс на "тотальную ревизию" минских соглашений, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Рябков назвал одну из ключевых тем встречи Лаврова и Тиллерсона в Вене

"В преддверии контактов на разных уровнях по украинским делам хочу подчеркнуть, что происходящее у нас вызывает растущую озабоченность, потому что желания у Киева воспринимать логику минских соглашений практически не осталось и взят курс на их тотальную ревизию, что для нас совершенно неприемлемо. Мы будем говорить об этом открыто, в том числе в ходе встреч", — сказал Рябков.

Ситуация вокруг КНДР

Другим вопросом, который главы внешнеполитических ведомств могут обсудить на встрече в Вене, является тема КНДР. Ситуация вокруг Корейского полуострова, по словам Рябкова, в данный момент находится "на грани", в том числе из-за действий США и союзников.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AFP 2017 / Mandel Ngan
Лавров и Тиллерсон обсудят КНДР

"Ситуация балансирует на грани, зашкаливающая воинственная риторика Вашингтона в адрес Пхеньяна, постоянные американо-южнокорейские военные учения лишь подпитывают напряжённость",- сказал Рябков.

Он также добавил, что альтернативы политическому решению вопроса вокруг КНДР нет, отметив, что для снижения напряженности всем сторонам нужно воздерживаться от провокационных шагов и пытаться наладить содержательный диалог, а не "громить КНДР" полным уничтожением".

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Фотохост БРИКС
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Ситуация на Корейском полуострове находится на грани, заявил Рябков
Рябков в связи проблемой КНДР затронул и тему ядерной сделки с Ираном, заявив, что выход США из этого соглашения продемонстрирует недоговороспособность Вашингтона и поставит под сомнение возможность решать проблемы нераспространения оружия массового уничтожения переговорным путем.

"Очевидно, что за поведением Вашингтона по иранскому досье сейчас внимательно наблюдают в Пхеньяне и делают соответствующие выводы", — заявил Рябков.

Глубокий кризис в отношениях России и США

Замглавы МИД РФ заявил, что ситуация в отношениях двух стран крайне сложная и тяжелая. В то же время Москва продолжает прикладывать усилия для нормализации отношений с Вашингтоном.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Лавров почти в ежедневном режиме ведет диалог с США, сообщил Рябков
"Ситуация крайне сложная и тяжелая… Со своей стороны мы продолжаем терпеливо и буквально во всех контактах объяснять американским коллегам, что существуют определённые фундаментальные принципы, без соблюдения которых нормально выстраивать отношения невозможно", — сказал Рябков, выступая в Общественной палате РФ.

Среди этих принципов замглавы МИД РФ выделил равноправие и учёт интересов друг друга: "Без обоюдного соблюдения этих принципов двигаться к оздоровлению отношений, находящихся в глубоком кризисе, просто невозможно".

"Мы, возможно, вступили в период, во многих аспектах сопоставимый с холодной войной", — сказал Рябков.

Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Фотохост БРИКС
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РФ и США вступили в период, сопоставимый с "холодной войной", заявил Рябков
По его словам, пока непонятно, когда в отношениях двух стран произойдет перемена в лучшую сторону. В то же время он отметил, что диалог с Вашингтоном по некоторым направлениям идет интенсивно, однако "потенциал нашего взаимодействия не просто недоиспользуется, а он, по большому счету, существует как некая абстракция".

Рябков напомнил о санкционных мерах США, сообщив, что под американскими санкциями находятся 190 российских граждан и 395 юридических лиц, "включая всех флагманов российской экономики". В то же время, по его словам, несмотря на санкции, сохраняются неплохие перспективы для торговли и инвестиций с США, а американский бизнес не хочет уходить из России.

Выборы и киберсотрудничество

Москва ожидает в начале 2018 года новых осложнений в связи с подготовкой "санкционных докладов" в США. По словам замглавы МИД РФ, доклады могут быть "в том числе о связях олигархов российского бизнеса с российскими правительственными чиновниками".

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Рябков спрогнозировал появление новых "санкционных докладов" США
Он отметил, что в преддверии президентских выборов в России со стороны США последуют новые "деструктивные импульсы", но РФ не боится санкций. По словам Рябкова, продолжение санкционной политики в отношении Москвы будет означать отсутствие воли в Вашингтоне наладить отношения с Россией.

Замглавы МИД РФ также коснулся президентских выборов в США, заявив, что обвинения в адрес РФ во вмешательстве в американские выборы в 2016 году являются ложью.

"Россия никогда не стремилась воздействовать на внутренние дела США и не собирается этого делать. Президент России еще в период проходившей там избирательной кампании подчеркивал, что мы с уважением отнесемся к выбору американского народа и будем вести диалог с любым новым хозяином Белого дома", — сказал Рябков.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Рябков: предложения РФ о сотрудничестве по кибербезопасности "тонут" в США

Он также отметил, что вслед за обвинениями в хакерских атаках на серверы демократической партии США Вашингтон не предъявил никаких доказательств вины, а российские предложения по сотрудничеству в области кибербезопасности "тонут" в американском аппарате.

"Предыдущая администрация США просто заматывала эту инициативу, да и сейчас данное предложение тонет в американском аппарате. И это несмотря на то, что на встрече по ходу заседания "группы двадцати" в Гамбурге 7 июля президенты России и США нашли общее понимание относительно необходимости создания механизма для обсуждения всего комплекса вопросов кибербезопасности", — сказал Рябков.

Дипсобственность

По словам замминистра иностранных дел, Москва готовит иск в суд по действиям США по российской дипсобственности, но держит в запасе и дополнительные опции для ответа на недружественные шаги Вашингтона.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Рябков: у России есть дополнительные опции для ответа по дипсобственности

Рябков напомнил, что в отличие от США, Москва не стала "бездумно раскручивать запущенную Вашингтоном спираль контрмер и тем более прибегать к каким-то гангстерским приемам вроде захвата чужой собственности". При этом он подчеркнул, что "в целом на любые недружественные шаги отвечали и впредь будем отвечать по принципу взаимности".

В начале сентября этого года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента, который перед этим потребовал их закрытия, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт.

Гуляем, где хотим
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
"Гуляем где хотим"
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