Прорывные переговоры: Путин и Трамп встретились почти на войне

Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге

Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге

Ситуация вокруг КНДР, деэскалация в Сирии, урегулирование на Украине: мировые СМИ анализируют итоги первых переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" саммита G20 в Гамбурге. А сам город в эти дни оказался оккупирован вандалами.

Казалось, в том аду, в который превратили улицы Гамбурга антиглобалисты, уже ничего не состоится. Никакого саммита G20. И никаких двусторонних встреч лидеров на его "полях". Все будет отменено из-за соображений элементарной безопасности. А ВИП-персоны тайно, при помощи элитных подразделений вывезены в безопасное место. Особенно, когда радикально настроенные, агрессивные вандалы начали оккупировать и нападать на отели, в которых остановились главы государств. Такого беспредела, похоже, не было за всю историю всех саммитов. Уж ведь и правда, лучше было бы устроить вызывающее столь много недовольства мероприятие где-нибудь в горах. Где много воздуха и живописных пейзажей. Но нет никого лишнего.

И все-таки первый день прошел практически по плану. Устроители G20 прогадали с местом его проведения, но полиция — как могла — исправила эту ошибку. При помощи подручных средств — дубинок и водометов. Повестка самого саммита, при всей ее безусловной важности, померкла, отошла на второй план, в большой степени стала фоном для самой ожидаемой во всем мире — и это не преувеличение — встречи года. Встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Особенно пристально за ней следили в Киеве. Рассчитывали, что она будет примерно такой же короткой, как и недавние переговоры Трампа и Порошенко в Вашингтоне. Те длились около получаса. А по некоторой информации — и вообще 15 минут.

Но надежды не оправдались. Российский и американский лидеры общались 2 часа 15 минут, в разы больше отведенного по графику. И это, в сущности, беспрецедентно для подобно рода контактов в рамках крупного международного мероприятия. Обсудить-то было что. Даже с избытком. Вообще первый день саммита оказался перенасыщенным. В результате два президента, которые помимо общей, имели и раздельную повестку, опоздали на концерт в филармонии, устроенный Ангелой Меркель по случаю саммита. Как говорят злые языки, она пришла в неописуемое замешательство. Впрочем, иностранные коллеги фрау канцлерин отнеслись к произошедшему с пониманием.

Сам факт этой встречи, который скептики ставили под сомнение до последнего момента — это уже большой прорыв. И пока не столь важно, возникла ли между лидерами "химия", как говорят в случае появления взаимной симпатии. Слишком большие силы в США брошены на то, чтобы "химии" не появилось даже, что называется, в зародыше. Но диалог состоялся. Это самое главное. И был содержательным. Более того, есть практический результат.

Путин и Трамп договорились, что Россия и США создадут дипломатический канал связи для всестороннего содействия урегулированию ситуации в Донбассе. Глава российского МИДа Сергей Лавров рассчитывает, что уполномоченные с американской стороны прибудут в Москву уже в ближайшее время. При удачном стечении обстоятельств и грамотном персональном отборе в Вашингтоне это решение может означать, что мирный минский процесс получит второе дыхание. Перестанет, наконец, буксовать благодаря деструктивной политике Киева, который демонстративно манкирует своей частью обязательств. Возможно, в будущем "четверка" может преобразоваться в "пятерку", или в формат 4+1. Но тут уж как карта ляжет. Прежде всего, в Вашингтоне. Но никак нельзя отрицать, что без более активной позиции Вашингтона и его давления на Киев конфликт рискует затянуться еще на годы.

Кроме того, Российская Федерация и Соединенные Штаты договорились о перемирии на юго-западе Сирии, которое вступил в силу 9 июля и, возможно, распространиться на всю страну. По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, основа соглашения в том, чтобы каждая сторона, имеющая влияние на участников конфликта, оказывала его как можно эффективнее. На оппозицию — США и Иордания, а на президента Сирии Башара Асада — Россия. Разумеется, американская сторона назвала эти договоренности промежуточными и заявила о том, что впереди еще много работы. Кто бы спорил. Но одновременно признала, что цели России и США, в основном, совпадают.

Более того, Рекс Тиллерсон задал, казалось бы, риторический, но на самом деле очень важный вопрос, имея в виду Россию: "Может быть, наш подход неправильный, а их — правильный?". Эти слова прозвучали как сомнение в собственной позиции. И такие сомнения обнадеживают. Тотальная уверенность американцев в своей правоте, как известно из истории, привела к слишком многим трагедиям. Тиллерсон, кстати, добавил, что встреча Путина и Трампа — это хорошее начало, и она была позитивной. Впрочем, после апрельского визита в Москву глава Госдепа поначалу тоже говорил любезности, но потом назвал поездку чуть ли не бессмысленной. И все-таки, похоже, в этот раз все будет иначе.

Противники Трампа на родине постарались сделать все, чтобы максимально затруднить его общение с Путиным, нагнетая и без того зашкаливающую антироссийскую истерику, которая уже носит хронический характер. Заподозрили Москву в хакерских атаках на американские электростанции, якобы направленные на разрушение энергообеспечения США. Заявили о резкой активизации российских шпионов. И даже предложили наказать Москву теперь еще и за якобы невыполнение ей Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Впрочем, эти усилия оказались тщетными. Раз уж Меланье Трамп не удалось "вытащить" супруга с затянувшихся переговоров с Путиным — а она предприняла такую попытку, заглянув в переговорную комнату — то и у остальных шансов немного. Говорят же, что Трамп упертый, и если что-то решил, то будет следовать к этой цели. Остается лишь маленькая "деталь" — а каково, собственно, его целеполагание.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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