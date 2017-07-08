Прорывные переговоры: Путин и Трамп встретились почти на войне

12:5908.07.2017
(обновлено: 13:02 08.07.2017)
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Ситуация вокруг КНДР, деэскалация в Сирии, урегулирование на Украине: мировые СМИ анализируют итоги первых переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" саммита G20 в Гамбурге. А сам город в эти дни оказался оккупирован вандалами.
Казалось, в том аду, в который превратили улицы Гамбурга антиглобалисты, уже ничего не состоится. Никакого саммита G20. И никаких двусторонних встреч лидеров на его "полях". Все будет отменено из-за соображений элементарной безопасности. А ВИП-персоны тайно, при помощи элитных подразделений вывезены в безопасное место. Особенно, когда радикально настроенные, агрессивные вандалы начали оккупировать и нападать на отели, в которых остановились главы государств. Такого беспредела, похоже, не было за всю историю всех саммитов. Уж ведь и правда, лучше было бы устроить вызывающее столь много недовольства мероприятие где-нибудь в горах. Где много воздуха и живописных пейзажей. Но нет никого лишнего.
В преддверии саммита G20 в Гамбурге проходят многотысячные акции протеста.
На улицу вышли антиглобалисты, представители организаций по защите окружающей среды и прав потребителей, профсоюзы, правозащитники, правые и левые экстремисты.
Накануне во время согласованной с властями акции в районе Хафенштрассе группа из тысячи человек попыталась организовать столкновения с полицией. Протестующие бросали камни, файеры и бутылки. В результате организаторы были вынуждены объявить акцию завершенной.
Некоторые акции протеста продолжили и ночью. Полиция была вынуждена применить водометы и перцовый газ.
Организаторы протестов в Гамбурге обвинили полицию в превышении полномочий при разгоне протестующих.
"Реакция полиции совершенно несоразмерна, использование водометов и перцового газа против демонстрантов неприемлемо. Мы вынуждены выносить с согласованных акций своих товарищей, в отношении которых использованы спецсредства", - отметил официальный представитель объединения Attac Роланд Сюз.
Среди пострадавших в столкновениях много полицейских. По данным издания Welt, к утру пятницы ранения получили 130 полицейских, 12 из них пока не могут продолжать нести службу.
Всего в дни саммита безопасность в Гамбурге обеспечивают порядка 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов Германии.
Кроме того, спецгруппы из Нидерландов и Австрии отвечают за то, чтобы прибывающие на саммит главы государств и правительств, а также тысячи членов делегаций безопасно проследовали через город.
Ради безопасности участников G20 также организована зона безопасности в 38 квадратных километрах вокруг выставочного центра, где пройдет саммит. Она огорожена металлическими решетками.
Доступ в зону безопасности вокруг выставочного центра строго ограничен, полиция контролирует безопасность на всей этой территории.
Однако по данным правоохранительных органов, сейчас в Гамбурге действуют группы радикально настроенных активистов, которые пытаются прорваться зданию международного торгового центра, где проходит G20.
Участница акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге.
Протестующие пытаются блокировать улицы Гамбурга в районе проведения саммита G20.
Полицейские и местные жители во время акции протеста в Гамбурге.
На данный момент известно о 37 задержанных протестующих.
Полиция водометом разгоняет участников акции протеста.
Во время акций протестов активисты напали на несколько полицейских автомобилей и обстреляли сигнальными ракетами служебный вертолет.
И все-таки первый день прошел практически по плану. Устроители G20 прогадали с местом его проведения, но полиция — как могла — исправила эту ошибку. При помощи подручных средств — дубинок и водометов. Повестка самого саммита, при всей ее безусловной важности, померкла, отошла на второй план, в большой степени стала фоном для самой ожидаемой во всем мире — и это не преувеличение — встречи года. Встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Особенно пристально за ней следили в Киеве. Рассчитывали, что она будет примерно такой же короткой, как и недавние переговоры Трампа и Порошенко в Вашингтоне. Те длились около получаса. А по некоторой информации — и вообще 15 минут.
Но надежды не оправдались. Российский и американский лидеры общались 2 часа 15 минут, в разы больше отведенного по графику. И это, в сущности, беспрецедентно для подобно рода контактов в рамках крупного международного мероприятия. Обсудить-то было что. Даже с избытком. Вообще первый день саммита оказался перенасыщенным. В результате два президента, которые помимо общей, имели и раздельную повестку, опоздали на концерт в филармонии, устроенный Ангелой Меркель по случаю саммита. Как говорят злые языки, она пришла в неописуемое замешательство. Впрочем, иностранные коллеги фрау канцлерин отнеслись к произошедшему с пониманием.
Сам факт этой встречи, который скептики ставили под сомнение до последнего момента — это уже большой прорыв. И пока не столь важно, возникла ли между лидерами "химия", как говорят в случае появления взаимной симпатии. Слишком большие силы в США брошены на то, чтобы "химии" не появилось даже, что называется, в зародыше. Но диалог состоялся. Это самое главное. И был содержательным. Более того, есть практический результат.
Путин и Трамп договорились, что Россия и США создадут дипломатический канал связи для всестороннего содействия урегулированию ситуации в Донбассе. Глава российского МИДа Сергей Лавров рассчитывает, что уполномоченные с американской стороны прибудут в Москву уже в ближайшее время. При удачном стечении обстоятельств и грамотном персональном отборе в Вашингтоне это решение может означать, что мирный минский процесс получит второе дыхание. Перестанет, наконец, буксовать благодаря деструктивной политике Киева, который демонстративно манкирует своей частью обязательств. Возможно, в будущем "четверка" может преобразоваться в "пятерку", или в формат 4+1. Но тут уж как карта ляжет. Прежде всего, в Вашингтоне. Но никак нельзя отрицать, что без более активной позиции Вашингтона и его давления на Киев конфликт рискует затянуться еще на годы.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Беседа лидеров двух крупнейших держав мира началась в 17.09 мск.
Накануне Белый дом сообщал, что, согласно графику американского президента, встреча должна была продлиться около получаса. Однако переговоры длились более двух часов.
В начале встречи Дональд Трамп заявил, что для него честь лично встретиться с российским лидером. Американский президент подчеркнул, что ожидает "много положительного" в отношениях двух стран после этих переговоров.
Президент России также отметил, что рад встрече с американским коллегой, и намерен обсудить с ним двусторонние отношения и вопросы международной повестки.
Президент России подчеркнул, что личные встречи нужны для решения наиболее важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня.
Из-за настойчивости прессы президенты дважды обменялись рукопожатиями в комнате переговоров.
Во время двусторонней встречи президенты предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ.
После того, как журналисты удалились, встреча глав государств продолжилась в закрытом режиме.
Переговоры президентов двух стран проходили в расширенном формате: помимо глав государств на них присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
За несколько часов до начала переговоров президентам двух стран представился шанс поздороваться в кулуарах саммита, поэтому первое, "историческое" рукопожатие состоялось перед официальной церемонией открытия G20.
Кроме того, Российская Федерация и Соединенные Штаты договорились о перемирии на юго-западе Сирии, которое вступил в силу 9 июля и, возможно, распространиться на всю страну. По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, основа соглашения в том, чтобы каждая сторона, имеющая влияние на участников конфликта, оказывала его как можно эффективнее. На оппозицию — США и Иордания, а на президента Сирии Башара Асада — Россия. Разумеется, американская сторона назвала эти договоренности промежуточными и заявила о том, что впереди еще много работы. Кто бы спорил. Но одновременно признала, что цели России и США, в основном, совпадают.
Более того, Рекс Тиллерсон задал, казалось бы, риторический, но на самом деле очень важный вопрос, имея в виду Россию: "Может быть, наш подход неправильный, а их — правильный?". Эти слова прозвучали как сомнение в собственной позиции. И такие сомнения обнадеживают. Тотальная уверенность американцев в своей правоте, как известно из истории, привела к слишком многим трагедиям. Тиллерсон, кстати, добавил, что встреча Путина и Трампа — это хорошее начало, и она была позитивной. Впрочем, после апрельского визита в Москву глава Госдепа поначалу тоже говорил любезности, но потом назвал поездку чуть ли не бессмысленной. И все-таки, похоже, в этот раз все будет иначе.
Противники Трампа на родине постарались сделать все, чтобы максимально затруднить его общение с Путиным, нагнетая и без того зашкаливающую антироссийскую истерику, которая уже носит хронический характер. Заподозрили Москву в хакерских атаках на американские электростанции, якобы направленные на разрушение энергообеспечения США. Заявили о резкой активизации российских шпионов. И даже предложили наказать Москву теперь еще и за якобы невыполнение ей Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Впрочем, эти усилия оказались тщетными. Раз уж Меланье Трамп не удалось "вытащить" супруга с затянувшихся переговоров с Путиным — а она предприняла такую попытку, заглянув в переговорную комнату — то и у остальных шансов немного. Говорят же, что Трамп упертый, и если что-то решил, то будет следовать к этой цели. Остается лишь маленькая "деталь" — а каково, собственно, его целеполагание.
Автор Илья Харламов, радио Sputnik
За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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