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Биография Александра Маслякова
Биография Александра Маслякова - РИА Новости, 24.11.2021
Биография Александра Маслякова
Телеведущий, президент международного союза КВН Александр Васильевич Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Его отец был... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T02:28
2021-11-24T02:28
2021-11-24T02:29
справки
александр масляков
квн
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Телеведущий, президент международного союза КВН Александр Васильевич Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Его отец был военным летчиком, штурманом, воевал на фронтах Великой Отечественной войны (1941-1945), служил в Главном штабе ВВС.В 1966 году Александр Масляков окончил Московский институт инженеров транспорта (ныне Российский университет транспорта), в 1968 году – Высшие курсы работников телевидения. С 1964 года – ведущий программы Клуба веселых и находчивых – КВН. После закрытия программы в 1972 году вел передачи "А ну-ка, девушки!", "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", вел репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве. Несколько лет он был постоянным ведущим международных фестивалей песни в Сочи, также вел программы "Песня года", "Александр-шоу" и многие другие.После воссоздания программы КВН на телевидение в 1986 году – постоянный ведущий КВН. Президент Международного союза КВН и телевизионного творческого объединения (ТТО) "АМиК".Александр Масляков – заслуженный деятель искусств РФ (1994). Он является полным кавалером российского ордена "За заслуги перед Отечеством" – в 2006 году он был удостоен IV степени, в 2011 году – III степени, в 2016 году – II степени, в 2021 году – I степени.В 2015 году Масляков был награжден орденом Александра Невского.В 2017 году Александру Маслякову присвоено звание "Народный артист Чеченской Республики". В этом же году ведущий получил медаль "За укрепление боевого содружества" Министерства обороны России.Лауреат премии "Овация" (1994).В 2002 году Масляков был удостоен высшей награды Академии российского телевидения ТЭФИ – "За личный вклад в развитие отечественного телевидения". Масляков женат, его супруга, Светлана Маслякова, является режиссером КВН.Сын Александр (1980 года рождения) – выпускник МГИМО, ведущий программ "Планета КВН" и "Премьер-Лига".Внучка Таисия в 2021 году стала ведущей детского КВН.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, александр масляков, квн
Телеведущий, президент международного союза КВН Александр Васильевич Масляков родился
24 ноября 1941 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Его отец был военным летчиком, штурманом, воевал на фронтах Великой Отечественной войны (1941-1945), служил в Главном штабе ВВС.
В 1966 году
Александр Масляков окончил Московский институт инженеров транспорта (ныне Российский университет транспорта), в 1968 году – Высшие курсы работников телевидения.
С 1964 года – ведущий программы Клуба веселых и находчивых – КВН. После закрытия программы в 1972 году вел передачи "А ну-ка, девушки!", "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", вел репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве. Несколько лет он был постоянным ведущим международных фестивалей песни в Сочи, также вел программы "Песня года", "Александр-шоу" и многие другие.
После воссоздания программы КВН на телевидение в 1986 году – постоянный ведущий
КВН.
Президент Международного союза КВН и телевизионного творческого объединения (ТТО) "АМиК".
Александр Масляков – заслуженный деятель искусств РФ (1994
). Он является полным кавалером российского ордена "За заслуги перед Отечеством" – в 2006 году
он был удостоен IV степени, в 2011 году
– III степени, в 2016 году
– II степени, в 2021 году
– I степени.
В 2015 году Масляков был награжден орденом Александра Невского.
В 2017 году
Александру Маслякову присвоено звание "Народный артист Чеченской Республики". В этом же году ведущий получил медаль
"За укрепление боевого содружества" Министерства обороны России.
Лауреат премии "Овация" (1994).
В 2002 году
Масляков был удостоен высшей награды Академии российского телевидения ТЭФИ – "За личный вклад в развитие отечественного телевидения".
Масляков женат, его супруга, Светлана Маслякова, является режиссером КВН.
Сын Александр (1980 года рождения) – выпускник МГИМО, ведущий программ "Планета КВН" и "Премьер-Лига".
Внучка Таисия
в 2021 году стала ведущей детского КВН.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников