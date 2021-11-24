https://ria.ru/20211124/maslyakov-1760202977.html

Биография Александра Маслякова

Биография Александра Маслякова - РИА Новости, 24.11.2021

Биография Александра Маслякова

Телеведущий, президент международного союза КВН Александр Васильевич Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Его отец был... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T02:28

2021-11-24T02:28

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справки

александр масляков

квн

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Телеведущий, президент международного союза КВН Александр Васильевич Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Его отец был военным летчиком, штурманом, воевал на фронтах Великой Отечественной войны (1941-1945), служил в Главном штабе ВВС.В 1966 году Александр Масляков окончил Московский институт инженеров транспорта (ныне Российский университет транспорта), в 1968 году – Высшие курсы работников телевидения. С 1964 года – ведущий программы Клуба веселых и находчивых – КВН. После закрытия программы в 1972 году вел передачи "А ну-ка, девушки!", "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", вел репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве. Несколько лет он был постоянным ведущим международных фестивалей песни в Сочи, также вел программы "Песня года", "Александр-шоу" и многие другие.После воссоздания программы КВН на телевидение в 1986 году – постоянный ведущий КВН. Президент Международного союза КВН и телевизионного творческого объединения (ТТО) "АМиК".Александр Масляков – заслуженный деятель искусств РФ (1994). Он является полным кавалером российского ордена "За заслуги перед Отечеством" – в 2006 году он был удостоен IV степени, в 2011 году – III степени, в 2016 году – II степени, в 2021 году – I степени.В 2015 году Масляков был награжден орденом Александра Невского.В 2017 году Александру Маслякову присвоено звание "Народный артист Чеченской Республики". В этом же году ведущий получил медаль "За укрепление боевого содружества" Министерства обороны России.Лауреат премии "Овация" (1994).В 2002 году Масляков был удостоен высшей награды Академии российского телевидения ТЭФИ – "За личный вклад в развитие отечественного телевидения". Масляков женат, его супруга, Светлана Маслякова, является режиссером КВН.Сын Александр (1980 года рождения) – выпускник МГИМО, ведущий программ "Планета КВН" и "Премьер-Лига".Внучка Таисия в 2021 году стала ведущей детского КВН.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, александр масляков, квн