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В Москве завершилась церемония прощания с Александром Масляковым - РИА Новости, 11.09.2024
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13:12 11.09.2024 (обновлено: 23:59 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/maslyakov-1972072726.html
В Москве завершилась церемония прощания с Александром Масляковым
В Москве завершилась церемония прощания с Александром Масляковым - РИА Новости, 11.09.2024
В Москве завершилась церемония прощания с Александром Масляковым
Церемония прощания с легендарным телеведущим Александром Масляковым завершилась в центре "Планета КВН" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:12
2024-09-11T23:59
справки
свердловск
екатеринбург
ссср
александр масляков
константин эрнст
леонид якубович
умер александр масляков
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Церемония прощания с легендарным телеведущим Александром Масляковым завершилась в центре "Планета КВН" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. На церемонию прощания с телеведущим пришли его родственники, друзья, коллеги по цеху, среди них, в частности, были генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей, телеведущие Леонид Якубович, Екатерина Стриженова, Валдис Пельш, Елена Малышева, генеральный директор ТНТ Тина Канделаки, режиссер Константин Райкин, братья Аскольд и Эдгар Запашные, члены команды "Уральские пельмени", актеры Дмитрий Грачев, Вадим Галыгин, Демис Карибидис, Екатерина Скулкина, Юлия Михалкова, Ольга Картункова, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, певец и юморист Александр Ревва. Венки на похороны направили родные и близкие ведущего, президент России Владимир Путин, команда "Сборная РУДН", команда "Городъ Пятигорскъ", команда КВН "СОК", Первый канал и другие. Телеведущего проводили продолжительными аплодисментами. После церемонии прощания бессменного ведущего КВН похоронят на Новодевичьем кладбище. Ранее в окружении телеведущего сообщили РИА Новости, что место захоронения будет располагаться рядом с могилами диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой. Александр Масляков родился в 1941 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1964 году он, еще будучи студентом, вместе со Светланой Жильцовой стал ведущим юмористической передачи "Клуб веселых и находчивых". В 1971 году руководство Гостелерадио СССР закрыло программу. Также Масляков вел передачи "Веселые ребята", "Песня года", "Алло, мы ищем таланты!", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!" и "Адреса молодых". Программу "Клуб веселых и находчивых" возродили в 1986 году. Масляков — заслуженный деятель искусств РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", а также отмечен другими наградами.
https://ria.ru/20240909/maslyakov-1971583045.html
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Церемония прощания с Александром Масляковым в Москве
Церемония прощания с Александром Масляковым завершилась в Москве, легендарного ведущего проводили в последний путь аплодисментами
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справки, свердловск, екатеринбург, ссср, александр масляков, константин эрнст, леонид якубович, умер александр масляков
Справки, Свердловск, Екатеринбург, СССР, Александр Масляков, Константин Эрнст, Леонид Якубович, Умер Александр Масляков
В Москве завершилась церемония прощания с Александром Масляковым

Церемония прощания с Александром Масляковым завершилась в центре "Планета КВН"

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Церемония прощания с легендарным телеведущим Александром Масляковым завершилась в центре "Планета КВН" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни.
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На церемонию прощания с телеведущим пришли его родственники, друзья, коллеги по цеху, среди них, в частности, были генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей, телеведущие Леонид Якубович, Екатерина Стриженова, Валдис Пельш, Елена Малышева, генеральный директор ТНТ Тина Канделаки, режиссер Константин Райкин, братья Аскольд и Эдгар Запашные, члены команды "Уральские пельмени", актеры Дмитрий Грачев, Вадим Галыгин, Демис Карибидис, Екатерина Скулкина, Юлия Михалкова, Ольга Картункова, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, певец и юморист Александр Ревва.
Венки на похороны направили родные и близкие ведущего, президент России Владимир Путин, команда "Сборная РУДН", команда "Городъ Пятигорскъ", команда КВН "СОК", Первый канал и другие.
Телеведущего проводили продолжительными аплодисментами.
После церемонии прощания бессменного ведущего КВН похоронят на Новодевичьем кладбище. Ранее в окружении телеведущего сообщили РИА Новости, что место захоронения будет располагаться рядом с могилами диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой.
Александр Масляков родился в 1941 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1964 году он, еще будучи студентом, вместе со Светланой Жильцовой стал ведущим юмористической передачи "Клуб веселых и находчивых". В 1971 году руководство Гостелерадио СССР закрыло программу. Также Масляков вел передачи "Веселые ребята", "Песня года", "Алло, мы ищем таланты!", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!" и "Адреса молодых". Программу "Клуб веселых и находчивых" возродили в 1986 году. Масляков — заслуженный деятель искусств РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", а также отмечен другими наградами.
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