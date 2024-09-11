https://ria.ru/20240911/maslyakov-1972072726.html

В Москве завершилась церемония прощания с Александром Масляковым

В Москве завершилась церемония прощания с Александром Масляковым - РИА Новости, 11.09.2024

В Москве завершилась церемония прощания с Александром Масляковым

Церемония прощания с легендарным телеведущим Александром Масляковым завершилась в центре "Планета КВН" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T13:12

2024-09-11T13:12

2024-09-11T23:59

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Церемония прощания с легендарным телеведущим Александром Масляковым завершилась в центре "Планета КВН" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. На церемонию прощания с телеведущим пришли его родственники, друзья, коллеги по цеху, среди них, в частности, были генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей, телеведущие Леонид Якубович, Екатерина Стриженова, Валдис Пельш, Елена Малышева, генеральный директор ТНТ Тина Канделаки, режиссер Константин Райкин, братья Аскольд и Эдгар Запашные, члены команды "Уральские пельмени", актеры Дмитрий Грачев, Вадим Галыгин, Демис Карибидис, Екатерина Скулкина, Юлия Михалкова, Ольга Картункова, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, певец и юморист Александр Ревва. Венки на похороны направили родные и близкие ведущего, президент России Владимир Путин, команда "Сборная РУДН", команда "Городъ Пятигорскъ", команда КВН "СОК", Первый канал и другие. Телеведущего проводили продолжительными аплодисментами. После церемонии прощания бессменного ведущего КВН похоронят на Новодевичьем кладбище. Ранее в окружении телеведущего сообщили РИА Новости, что место захоронения будет располагаться рядом с могилами диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой. Александр Масляков родился в 1941 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1964 году он, еще будучи студентом, вместе со Светланой Жильцовой стал ведущим юмористической передачи "Клуб веселых и находчивых". В 1971 году руководство Гостелерадио СССР закрыло программу. Также Масляков вел передачи "Веселые ребята", "Песня года", "Алло, мы ищем таланты!", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!" и "Адреса молодых". Программу "Клуб веселых и находчивых" возродили в 1986 году. Масляков — заслуженный деятель искусств РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", а также отмечен другими наградами.

https://ria.ru/20240909/maslyakov-1971583045.html

https://ria.ru/20240911/maslyakov-1972006316.html

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Церемония прощания с Александром Масляковым в Москве Церемония прощания с Александром Масляковым завершилась в Москве, легендарного ведущего проводили в последний путь аплодисментами 2024-09-11T13:12 true PT0M17S

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справки, свердловск, екатеринбург, ссср, александр масляков, константин эрнст, леонид якубович, умер александр масляков