КВН отмечает день рождения

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Клуб веселых и находчивых (КВН) 8 ноября отмечает день рождения, праздник стал не подведением итогов, а началом нового этапа в развитии проекта, сказал в беседе с РИА Новости генеральный директор ООО "Телевизионное творческое объединение "АМИК" Александр Масляков.
"Этот праздник - дань уважения уникальному культурному феномену, который на протяжении десятилетий остаётся не просто телепередачей, а настоящей школой жизни, остроумия и дружбы для нескольких поколений", - подчеркнули в пресс-службе.
Как отметили в клубе, КВН стал стартовой площадкой для многих талантливых актёров, режиссёров и сценаристов, а его шутки "прочно вошли в народный фольклор". КВН представляет собой уникальное пространство, в этом сообществе особенно ценятся быстрая реакция, эрудиция и способность с юмором воспринимать любые жизненные сложности, заключили в пресс-службе.
Международный день КВН отмечается 8 ноября. Идея праздника была предложена президентом международного клуба КВН Александром Масляковым, а его датой выбрали 8 ноября, потому что именно в этот день в 1961 году в эфир вышла первая игра Клуба веселых и находчивых.
Ранее Масляков сообщал, что в России работают около 70 официальных лиг и сотни неофициальных, а общее число команд достигает 6 тысяч. Чтобы обеспечить равные условия для участников из разных регионов, внедряются единые стандарты качества - по аналогии с практикой в бизнесе и образовании.
