КВН отмечает день рождения

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Клуб веселых и находчивых (КВН) 8 ноября отмечает день рождения, праздник стал не подведением итогов, а началом нового этапа в развитии проекта, сказал в беседе с РИА Новости генеральный директор ООО "Телевизионное творческое объединение "АМИК" Александр Масляков.

« КВН всегда смотрит только вперёд - на новые лица и новые шутки. В день рождения мы не подводим итоги, это новая точка отсчёта", - сказал Масляков

С момента возрождения клуб превратился в масштабное глобальное движение, и сейчас объединяет тысячи команд не только в России и странах СНГ , но и далеко за их пределами, заявили агентству в пресс-службе КВН.

« "Этот праздник - дань уважения уникальному культурному феномену, который на протяжении десятилетий остаётся не просто телепередачей, а настоящей школой жизни, остроумия и дружбы для нескольких поколений", - подчеркнули в пресс-службе.

Как отметили в клубе, КВН стал стартовой площадкой для многих талантливых актёров, режиссёров и сценаристов, а его шутки "прочно вошли в народный фольклор". КВН представляет собой уникальное пространство, в этом сообществе особенно ценятся быстрая реакция, эрудиция и способность с юмором воспринимать любые жизненные сложности, заключили в пресс-службе.

Международный день КВН отмечается 8 ноября. Идея праздника была предложена президентом международного клуба КВН Александром Масляковым, а его датой выбрали 8 ноября, потому что именно в этот день в 1961 году в эфир вышла первая игра Клуба веселых и находчивых.