КВН отмечает день рождения
19:38 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/kvn-2053705084.html
КВН отмечает день рождения
КВН отмечает день рождения - РИА Новости, 08.11.2025
КВН отмечает день рождения
Клуб веселых и находчивых (КВН) 8 ноября отмечает день рождения, праздник стал не подведением итогов, а началом нового этапа в развитии проекта, сказал в беседе
2025-11-08T19:38:00+03:00
2025-11-08T20:05:00+03:00
россия
александр масляков
квн
снг
общество
россия
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
россия, александр масляков, квн, снг, общество
Россия, Александр Масляков, КВН, СНГ, Общество
КВН отмечает день рождения

Клуб веселых и находчивых 8 ноября отмечает день рождения

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Клуб веселых и находчивых (КВН) 8 ноября отмечает день рождения, праздник стал не подведением итогов, а началом нового этапа в развитии проекта, сказал в беседе с РИА Новости генеральный директор ООО "Телевизионное творческое объединение "АМИК" Александр Масляков.
«
"КВН всегда смотрит только вперёд - на новые лица и новые шутки. В день рождения мы не подводим итоги, это новая точка отсчёта", - сказал Масляков.
С момента возрождения клуб превратился в масштабное глобальное движение, и сейчас объединяет тысячи команд не только в России и странах СНГ, но и далеко за их пределами, заявили агентству в пресс-службе КВН.
«
"Этот праздник - дань уважения уникальному культурному феномену, который на протяжении десятилетий остаётся не просто телепередачей, а настоящей школой жизни, остроумия и дружбы для нескольких поколений", - подчеркнули в пресс-службе.
Как отметили в клубе, КВН стал стартовой площадкой для многих талантливых актёров, режиссёров и сценаристов, а его шутки "прочно вошли в народный фольклор". КВН представляет собой уникальное пространство, в этом сообществе особенно ценятся быстрая реакция, эрудиция и способность с юмором воспринимать любые жизненные сложности, заключили в пресс-службе.
Международный день КВН отмечается 8 ноября. Идея праздника была предложена президентом международного клуба КВН Александром Масляковым, а его датой выбрали 8 ноября, потому что именно в этот день в 1961 году в эфир вышла первая игра Клуба веселых и находчивых.
Ранее Масляков сообщал, что в России работают около 70 официальных лиг и сотни неофициальных, а общее число команд достигает 6 тысяч. Чтобы обеспечить равные условия для участников из разных регионов, внедряются единые стандарты качества - по аналогии с практикой в бизнесе и образовании.
Россия Александр Масляков КВН СНГ Общество
 
 
