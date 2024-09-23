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Мужчину, разгромившего могилу Маслякова, госпитализировали в психбольницу - РИА Новости, 23.09.2024
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10:10 23.09.2024 (обновлено: 11:28 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/muzhchina-1974179600.html
Мужчину, разгромившего могилу Маслякова, госпитализировали в психбольницу
Мужчину, разгромившего могилу Маслякова, госпитализировали в психбольницу - РИА Новости, 23.09.2024
Мужчину, разгромившего могилу Маслякова, госпитализировали в психбольницу
Вандала, который разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, госпитализировали с обострением психического заболевания, сообщили РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T10:10
2024-09-23T11:28
происшествия
москва
александр масляков
умер александр масляков
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Вандала, который разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, госпитализировали с обострением психического заболевания, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. &quot;Мужчина был госпитализирован в психиатрическую больницу в связи с обострением психического заболевания&quot;, — сказал собеседник агентства.Инцидент на Новодевичьем кладбище в Москве произошел накануне днем. Молодой человек вырвал крест, переставил фотографии и разбросал цветы. Охранники задержали его и вывели с кладбища, в неадекватном состоянии его доставили в отдел полиции.Выяснилось, что это житель Москвы 2004 года рождения. Против него возбудили уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Максимальное наказание по этой статье — три месяца ареста.Известный телеведущий Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. Его похоронили 11 сентября. Сейчас могилу восстановили, она покрыта букетами гвоздик и роз, крест на месте, венки не тронуты.
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происшествия, москва, александр масляков, умер александр масляков
Происшествия, Москва, Александр Масляков, Умер Александр Масляков
Мужчину, разгромившего могилу Маслякова, госпитализировали в психбольницу

Разгромившего могилу Маслякова мужчину положили в психбольницу из-за обострения

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Вандала, который разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, госпитализировали с обострением психического заболевания, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«

"Мужчина был госпитализирован в психиатрическую больницу в связи с обострением психического заболевания", — сказал собеседник агентства.

Инцидент на Новодевичьем кладбище в Москве произошел накануне днем. Молодой человек вырвал крест, переставил фотографии и разбросал цветы. Охранники задержали его и вывели с кладбища, в неадекватном состоянии его доставили в отдел полиции.
Выяснилось, что это житель Москвы 2004 года рождения. Против него возбудили уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Максимальное наказание по этой статье — три месяца ареста.
Известный телеведущий Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. Его похоронили 11 сентября.
Сейчас могилу восстановили, она покрыта букетами гвоздик и роз, крест на месте, венки не тронуты.
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