https://ria.ru/20240923/muzhchina-1974179600.html

Мужчину, разгромившего могилу Маслякова, госпитализировали в психбольницу

Мужчину, разгромившего могилу Маслякова, госпитализировали в психбольницу - РИА Новости, 23.09.2024

Мужчину, разгромившего могилу Маслякова, госпитализировали в психбольницу

Вандала, который разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, госпитализировали с обострением психического заболевания, сообщили РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T10:10

2024-09-23T10:10

2024-09-23T11:28

происшествия

москва

александр масляков

умер александр масляков

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Вандала, который разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, госпитализировали с обострением психического заболевания, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Мужчина был госпитализирован в психиатрическую больницу в связи с обострением психического заболевания", — сказал собеседник агентства.Инцидент на Новодевичьем кладбище в Москве произошел накануне днем. Молодой человек вырвал крест, переставил фотографии и разбросал цветы. Охранники задержали его и вывели с кладбища, в неадекватном состоянии его доставили в отдел полиции.Выяснилось, что это житель Москвы 2004 года рождения. Против него возбудили уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Максимальное наказание по этой статье — три месяца ареста.Известный телеведущий Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. Его похоронили 11 сентября. Сейчас могилу восстановили, она покрыта букетами гвоздик и роз, крест на месте, венки не тронуты.

https://ria.ru/20240922/arest-1974131284.html

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Ольга Фомченкова

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