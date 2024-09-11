https://ria.ru/20240911/maslyakov-1972115919.html

Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище

Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 11.09.2024

Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище

Телеведущего Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T15:59

2024-09-11T15:59

2024-09-11T15:59

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умер александр масляков

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Телеведущего Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Место захоронения Маслякова располагается рядом с могилами диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой. Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. В среду в центре "Планета КВН" прошла церемония прощания с легендарным телеведущим. Его проводили продолжительными аплодисментами. Телеведущий Александр Масляков родился в 1941 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1964 году Александр Масляков, еще будучи студентом, вместе со Светланой Жильцовой стал ведущим юмористической передачи "Клуб веселых и находчивых". В 1971 году руководство Гостелерадио СССР закрыло программу. Также Масляков вел передачи "Веселые ребята", "Песня года", "Алло, мы ищем таланты!", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!" и "Адреса молодых". Программу "Клуб веселых и находчивых" возродили в 1986 году. Масляков - заслуженный деятель искусств РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", отмечен другими наградами.

https://ria.ru/20240910/maslyakov-1971466210.html

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