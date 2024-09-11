Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище
Телеведущего Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГроб с телом телеведущего Александра Маслякова во время гражданской панихиды в "Планете КВН"
Гроб с телом телеведущего Александра Маслякова во время гражданской панихиды в "Планете КВН"
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Телеведущего Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Место захоронения Маслякова располагается рядом с могилами диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой.
Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. В среду в центре "Планета КВН" прошла церемония прощания с легендарным телеведущим. Его проводили продолжительными аплодисментами.
Телеведущий Александр Масляков родился в 1941 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1964 году Александр Масляков, еще будучи студентом, вместе со Светланой Жильцовой стал ведущим юмористической передачи "Клуб веселых и находчивых". В 1971 году руководство Гостелерадио СССР закрыло программу. Также Масляков вел передачи "Веселые ребята", "Песня года", "Алло, мы ищем таланты!", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!" и "Адреса молодых". Программу "Клуб веселых и находчивых" возродили в 1986 году. Масляков - заслуженный деятель искусств РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", отмечен другими наградами.
Александр Масляков: биография телеведущего КВН
10 сентября, 13:20