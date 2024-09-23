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Врачи подтвердили госпитализацию мужчины, осквернившего могилу Маслякова - РИА Новости, 23.09.2024
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19:14 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/maslyakov-1974300040.html
Врачи подтвердили госпитализацию мужчины, осквернившего могилу Маслякова
Врачи подтвердили госпитализацию мужчины, осквернившего могилу Маслякова - РИА Новости, 23.09.2024
Врачи подтвердили госпитализацию мужчины, осквернившего могилу Маслякова
Госпитализацию мужчины, осквернившего могилу телеведущего Александра Маслякова, подтвердили РИА Новости в психиатрической клинической больнице №1 имени... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T19:14
2024-09-23T19:14
москва
александр масляков
умер александр масляков
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Госпитализацию мужчины, осквернившего могилу телеведущего Александра Маслякова, подтвердили РИА Новости в психиатрической клинической больнице №1 имени Алексеева, не уточнив диагноз. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что вандала, который разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, госпитализировали с обострением психического заболевания. "Восьмое отделение. Состояние здоровья – это только в отделении, у лечащего врача", - сказали в больнице, добавив, что информация о диагнозе может быт предоставлена только родственникам. Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. Он был похоронен 11 сентября.
https://ria.ru/20240910/maslyakov-1971466210.html
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москва, александр масляков, умер александр масляков
Москва, Александр Масляков, Умер Александр Масляков
Врачи подтвердили госпитализацию мужчины, осквернившего могилу Маслякова

Врачи подтвердили госпитализацию вандала, осквернившего могилу Маслякова

© РИА НовостиМогила Александра Маслякова
Могила Александра Маслякова - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости
Могила Александра Маслякова
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Госпитализацию мужчины, осквернившего могилу телеведущего Александра Маслякова, подтвердили РИА Новости в психиатрической клинической больнице №1 имени Алексеева, не уточнив диагноз.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что вандала, который разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, госпитализировали с обострением психического заболевания.
"Восьмое отделение. Состояние здоровья – это только в отделении, у лечащего врача", - сказали в больнице, добавив, что информация о диагнозе может быт предоставлена только родственникам.
Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. Он был похоронен 11 сентября.
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Александр Масляков: биография телеведущего КВН
10 сентября, 13:20
 
МоскваАлександр МасляковУмер Александр Масляков
 
 
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