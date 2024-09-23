https://ria.ru/20240923/maslyakov-1974300040.html

Врачи подтвердили госпитализацию мужчины, осквернившего могилу Маслякова

Врачи подтвердили госпитализацию мужчины, осквернившего могилу Маслякова - РИА Новости, 23.09.2024

Врачи подтвердили госпитализацию мужчины, осквернившего могилу Маслякова

Госпитализацию мужчины, осквернившего могилу телеведущего Александра Маслякова, подтвердили РИА Новости в психиатрической клинической больнице №1 имени... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T19:14

2024-09-23T19:14

2024-09-23T19:14

москва

александр масляков

умер александр масляков

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Госпитализацию мужчины, осквернившего могилу телеведущего Александра Маслякова, подтвердили РИА Новости в психиатрической клинической больнице №1 имени Алексеева, не уточнив диагноз. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что вандала, который разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, госпитализировали с обострением психического заболевания. "Восьмое отделение. Состояние здоровья – это только в отделении, у лечащего врача", - сказали в больнице, добавив, что информация о диагнозе может быт предоставлена только родственникам. Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. Он был похоронен 11 сентября.

https://ria.ru/20240910/maslyakov-1971466210.html

москва

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2024

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