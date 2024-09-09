https://ria.ru/20240909/sadalskiy-1971501277.html

Садальский рассказал о тяжелой болезни Маслякова

Садальский рассказал о тяжелой болезни Маслякова - РИА Новости, 09.09.2024

Садальский рассказал о тяжелой болезни Маслякова

Легендарный телеведущий КВН Александр Масляков, умерший в воскресенье на 83-м году жизни, болел неоперабельным раком легких, написал заслуженный артист РСФСР... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T02:19

2024-09-09T02:19

2024-09-09T02:19

станислав садальский

александр масляков

квн

умер александр масляков

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Легендарный телеведущий КВН Александр Масляков, умерший в воскресенье на 83-м году жизни, болел неоперабельным раком легких, написал заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в социальной сети Facebook*."RIP — Александр Васильевич. <…> Последние годы боролся с неоперабельной опухолью в легких", — заявил актер.Садальский назвал Маслякова лицом советского и российского развлекательного телевидения.Соболезнования из-за смерти телеведущего выразили многие его коллеги, журналисты и политики, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина, мэра Москвы Сергея Собянина и гендиректора Первого канала Константина Эрнста.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html

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станислав садальский, александр масляков, квн, умер александр масляков