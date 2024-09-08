https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971475135.html

Человек с планеты КВН. Умер Александр Масляков

Человек с планеты КВН. Умер Александр Масляков - РИА Новости, 08.09.2024

Человек с планеты КВН. Умер Александр Масляков

Александр Масляков-старший умер в возрасте 82 лет. Бессменный руководитель и ведущий КВН, человек, без которого невозможно представить себе "Клуб веселых и... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T21:46

2024-09-08T21:46

2024-09-08T21:46

фото

александр масляков

культура

умер александр масляков

квн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971474668_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_beaf3a4c98cf59fc39b19c1efab539b1.jpg

Александр Масляков-старший умер в возрасте 82 лет. Бессменный руководитель и ведущий КВН, человек, без которого невозможно представить себе "Клуб веселых и находчивых", — в фотоленте Ria.ru.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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