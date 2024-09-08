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Человек с планеты КВН. Умер Александр Масляков - РИА Новости, 08.09.2024
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Культура
 
21:46 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971475135.html
Человек с планеты КВН. Умер Александр Масляков
Человек с планеты КВН. Умер Александр Масляков - РИА Новости, 08.09.2024
Человек с планеты КВН. Умер Александр Масляков
Александр Масляков-старший умер в возрасте 82 лет. Бессменный руководитель и ведущий КВН, человек, без которого невозможно представить себе "Клуб веселых и... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:46
2024-09-08T21:46
фото
александр масляков
культура
умер александр масляков
квн
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Александр Масляков-старший умер в возрасте 82 лет. Бессменный руководитель и ведущий КВН, человек, без которого невозможно представить себе "Клуб веселых и находчивых", — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, Александр Масляков, Культура, Умер Александр Масляков, КВН

Человек с планеты КВН. Умер Александр Масляков

Читать ria.ru в
Александр Масляков-старший умер в возрасте 82 лет. Бессменный руководитель и ведущий КВН, человек, без которого невозможно представить себе "Клуб веселых и находчивых", — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Николай Болотин | Перейти в медиабанк

Александр Масляков попал на телевидение совершенно случайно, когда учился на четвертом курсе Московского института инженеров транспорта.

Телевизионная юмористическая игра КВН. В центре ведущий Александр Масляков

Александр Масляков попал на телевидение совершенно случайно, когда учился на четвертом курсе Московского института инженеров транспорта.

© РИА Новости / Николай Болотин
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© РИА Новости / Палатник | Перейти в медиабанк

Вести программу КВН Маслякову доверили вместе с диктором Центрального телевидения Светланой Жильцовой. Они казались яркой парой, ходили даже слухи, что они — муж и жена, хотя это было не так.

Светлана Жильцова и Александр Масляков ведут молодёжную телепередачу

Вести программу КВН Маслякову доверили вместе с диктором Центрального телевидения Светланой Жильцовой. Они казались яркой парой, ходили даже слухи, что они — муж и жена, хотя это было не так.

© РИА Новости / Палатник
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© РИА Новости / Юрченко | Перейти в медиабанк

Программа КВН выходила на экране в течение семи лет, а потом была закрыта — перерыв продлился 15 лет.

Ведущий телепередачи А ну-ка, девушки! Александр Масляков на сцене новосибирского дворца спорта Сибирь

Программа КВН выходила на экране в течение семи лет, а потом была закрыта — перерыв продлился 15 лет.

© РИА Новости / Юрченко
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© РИА Новости / Юрченко | Перейти в медиабанк

В это время Масляков продолжал работать на телевидении. Он вел передачи "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", а также репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве, международные фестивали песни в Сочи, программы "Песня года" и многие другие.

Ведущий передачи А ну-ка, девушки! Александр Масляков

В это время Масляков продолжал работать на телевидении. Он вел передачи "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", а также репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве, международные фестивали песни в Сочи, программы "Песня года" и многие другие.

© РИА Новости / Юрченко
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© РИА Новости / Марина Юрченко | Перейти в медиабанк

Масляков также вел знаменитую программу "А ну-ка, девушки!" — что-то вроде конкурса красоты, где советские красавицы соревновались в спорте, домоводстве и в творческих дисциплинах.

Ведущий телепередачи А ну-ка девушки Александр Масляков и фигурист Игорь Бобрин на сцене Дворца спорта Сибирь

Масляков также вел знаменитую программу "А ну-ка, девушки!" — что-то вроде конкурса красоты, где советские красавицы соревновались в спорте, домоводстве и в творческих дисциплинах.

© РИА Новости / Марина Юрченко
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© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанк

В 80-е годы на телевидение вернулся возрожденный КВН, и Масляков остался его бессменным ведущим.

Президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков

В 80-е годы на телевидение вернулся возрожденный КВН, и Масляков остался его бессменным ведущим.

© РИА Новости / Валерий Левитин
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Кроме того, Масляков стал первым ведущим еще одной легендарной игры — "Что? Где? Когда?"

Президент Международного союза КВН Александр Масляков на съемках новогодней программы на Первом канале

Кроме того, Масляков стал первым ведущим еще одной легендарной игры — "Что? Где? Когда?"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Масляков превратил кавээновское движение в явление международного масштаба и в стартовую площадку для артистов и режиссеров.

Александр Масляков

Масляков превратил кавээновское движение в явление международного масштаба и в стартовую площадку для артистов и режиссеров.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин и президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков (справа) во время церемонии вручения государственных наград.

Президент РФ Владимир Путин и президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков во время церемонии вручения государственных наград

Президент России Владимир Путин и президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков (справа) во время церемонии вручения государственных наград.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Кавээнщики рассказывали, что АлВасМас — так прозвали его в околоигровых кругах — с восторгом воспринимал остроты в свой адрес, а среди игроков "подколоть" мэтра считалось хорошим тоном.

Ведущий и президент Клуба веселых и находчивых Александр Масляков на юбилейном спецпроекте КВН-45 в театре Советской Армии

Кавээнщики рассказывали, что АлВасМас — так прозвали его в околоигровых кругах — с восторгом воспринимал остроты в свой адрес, а среди игроков "подколоть" мэтра считалось хорошим тоном.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТелеведущий Александр Масляков с супругой Светланой и телеведущий Александр Масляков-младший с супругой Ангелиной на традиционном Bosco Балу в Театре Наций
Телеведущий Александр Масляков с супругой Светланой и телеведущий Александр Масляков-младший с супругой Ангелиной на традиционном Bosco Балу в Театре Наций
Телеведущий Александр Масляков с супругой Светланой и телеведущий Александр Масляков-младший с супругой Ангелиной на традиционном Bosco Балу в Театре Наций
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В 2002 году Масляков получил высшую награду Академии российского телевидения ТЭФИ – "За личный вклад в развитие отечественного телевидения".

Телеведущие Леонид Якубович и Александр Масляков перед началом торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ-2007 в ГЦКЗ Россия

В 2002 году Масляков получил высшую награду Академии российского телевидения ТЭФИ – "За личный вклад в развитие отечественного телевидения".

© РИА Новости / Илья Питалев
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12 из 14
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Покидая игру, телеведущий постепенно отдал ведение премьер-лиги КВН сыну, Александру Маслякову- младшему, продолжателю отцовского дела.

Бессменный ведущий КВН Александр Масляков на праздничном концерте в честь открытия дома Клуба веселых и находчивых — Московского молодежного центра Планета КВН

Покидая игру, телеведущий постепенно отдал ведение премьер-лиги КВН сыну, Александру Маслякову- младшему, продолжателю отцовского дела.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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13 из 14
© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк

Когда возраст и здоровье больше не позволили Маслякову выйти на сцену, его место стали занимать бывшие кавээнщики, но зрители никогда не забудут его голос и легендарную фразу "Мы начинаем КВН!"

Президент Международного союза КВН Александр Масляков на гала-концерте КиВиН-2011 в Сочи

Когда возраст и здоровье больше не позволили Маслякову выйти на сцену, его место стали занимать бывшие кавээнщики, но зрители никогда не забудут его голос и легендарную фразу "Мы начинаем КВН!"

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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