https://ria.ru/20250212/moskva-1998772335.html

В Москве открыли наследственное дело после смерти Маслякова

В Москве открыли наследственное дело после смерти Маслякова - РИА Новости, 12.02.2025

В Москве открыли наследственное дело после смерти Маслякова

Наследственное дело открыто в Москве после смерти телеведущего Александра Маслякова, родственники смогут претендовать на вещи и имущество, а также на... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T09:06:00+03:00

2025-02-12T09:06:00+03:00

2025-02-12T12:06:00+03:00

москва

свердловск

екатеринбург

александр масляков

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105099/38/1050993862_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6df29911da05fb5f0a665787758d141.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Наследственное дело открыто в Москве после смерти телеведущего Александра Маслякова, родственники смогут претендовать на вещи и имущество, а также на имущественные права и обязанности, рассказала РИА Новости юрист Надежда Швачко. Как выяснило РИА Новости, наследственное дело после смерти Маслякова было открыто в Москве. "По наследству переходят не только права на вещи и имущество, принадлежавшие наследодателю на день его смерти, но и имущественные права и обязанности", — сказала юрист. Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. Он был похоронен 11 сентября на Новодевичьем кладбище в Москве. Телеведущий родился в 1941 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1964 году Александр Масляков, еще будучи студентом, вместе со Светланой Жильцовой стал ведущим юмористической передачи "Клуб веселых и находчивых". В 1971 году руководство Гостелерадио СССР закрыло программу. Также Масляков вел передачи "Веселые ребята", "Песня года", "Алло, мы ищем таланты!", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!" и "Адреса молодых". Программу "Клуб веселых и находчивых" возродили в 1986 году. Масляков — заслуженный деятель искусств России, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", отмечен другими наградами

https://ria.ru/20240911/masljakov-1972040907.html

москва

свердловск

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, свердловск, екатеринбург, александр масляков, общество