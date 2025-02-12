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В Москве открыли наследственное дело после смерти Маслякова
В Москве открыли наследственное дело после смерти Маслякова - РИА Новости, 12.02.2025
В Москве открыли наследственное дело после смерти Маслякова
Наследственное дело открыто в Москве после смерти телеведущего Александра Маслякова, родственники смогут претендовать на вещи и имущество, а также на... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T09:06:00+03:00
2025-02-12T09:06:00+03:00
2025-02-12T12:06:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Наследственное дело открыто в Москве после смерти телеведущего Александра Маслякова, родственники смогут претендовать на вещи и имущество, а также на имущественные права и обязанности, рассказала РИА Новости юрист Надежда Швачко. Как выяснило РИА Новости, наследственное дело после смерти Маслякова было открыто в Москве. "По наследству переходят не только права на вещи и имущество, принадлежавшие наследодателю на день его смерти, но и имущественные права и обязанности", — сказала юрист. Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. Он был похоронен 11 сентября на Новодевичьем кладбище в Москве. Телеведущий родился в 1941 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1964 году Александр Масляков, еще будучи студентом, вместе со Светланой Жильцовой стал ведущим юмористической передачи "Клуб веселых и находчивых". В 1971 году руководство Гостелерадио СССР закрыло программу. Также Масляков вел передачи "Веселые ребята", "Песня года", "Алло, мы ищем таланты!", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!" и "Адреса молодых". Программу "Клуб веселых и находчивых" возродили в 1986 году. Масляков — заслуженный деятель искусств России, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", отмечен другими наградами
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москва, свердловск, екатеринбург, александр масляков, общество
Москва, Свердловск, Екатеринбург, Александр Масляков, Общество
В Москве открыли наследственное дело после смерти Маслякова
В Москве открыли наследственное дело после смерти телеведущего Маслякова