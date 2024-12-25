https://ria.ru/20241225/itogi-1991188252.html

Итоги года в соцсфере: индексация соцвыплат, пересдача ЕГЭ и нацпроекты

Итоги года в соцсфере: индексация соцвыплат, пересдача ЕГЭ и нацпроекты - РИА Новости, 25.12.2024

Итоги года в соцсфере: индексация соцвыплат, пересдача ЕГЭ и нацпроекты

Завершение национальных проектов и формирование новых стало одним из наиболее важных событий для социальной сферы России в уходящем году, поскольку в них... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T11:38:00+03:00

2024-12-25T11:38:00+03:00

2024-12-25T11:38:00+03:00

госдума рф

российское военно-историческое общество (рвио)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

татьяна голикова

владимир путин

евгений поддубный

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общество

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Завершение национальных проектов и формирование новых стало одним из наиболее важных событий для социальной сферы России в уходящем году, поскольку в них отразится план действий в условиях демографической ямы и рекордно низкой безработицы. За 2024 год было принято много важных решений, среди которых возвращение индексации пенсий работающих пенсионеров, возможность пересдать ЕГЭ, а также ужесточение экзаменов по русскому языку для мигрантов. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА Социальная поддержка россиян в 2024 году продолжила расширяться на все направления. Государство увеличило минимальный размер оплаты труда на 18,5%, что обеспечило рост заработка для 4,8 миллиона россиян. Правительство сохранило рост этого показателя опережающими темпами и установило повышение с 1 января 2025 года в 16,6% - это затронет 4,2 миллиона человек. При этом государство продолжает увеличивать размер всех основных мер социальной поддержки - материнского капитала, единого пособия на ребенка от рождения до 17 лет, пособия по беременности и родам, больничных выплат, а также пенсий и других. Одним из наиболее значимых событий в социальной сфере в этом году было возвращение президентом РФ индексации пенсий работающим пенсионерам. Пенсия увеличится на размер всех пропущенных с 2016 года индексаций после увольнения. Однако со следующего года индексация выплат на 7,3% с 1 января будет считаться от размера, который был бы у пенсионера после увольнения. Его и будут прибавлять к нынешней пенсии. Это повышение затронет 7,8 миллиона работающих пенсионеров в России. Президент России Владимир Путин поставил задачу достижения суммарного коэффициента рождаемости (то есть, количества рождения детей на одну женщину в стране) 1,6 к 2030 году и 1,8 к 2036 году для улучшения демографической ситуации. При нынешнем среднероссийском коэффициенте 1,41 в 41 регионе по итогам прошлого года он оказался ещё ниже, поэтому правительство решило ввести дополнительные региональные меры. В 20 из них появится компенсация части стоимости аренды жилья при рождении детей, сумма на погашение ипотеки при рождении третьего и последующего ребенка увеличится от 450 тысяч рублей до одного миллиона рублей. В 39 регионах при беременности и рождении третьего и следующих детей планируется выплачивать 300 тысяч рублей. В этом году завершается действие национального проекта "Демография", а взамен ему со следующего года будут сформированы новые. Основные мероприятия, направленные на поддержку и развитие института семьи, продолжатся в нацпроекте "Семья". После завершения национального проекта "Образование" задачи этой сферы будут реализованы в нацпроекте "Кадры", а "Здравоохранение" перейдет в "Продолжительную и активную жизнь". ЖИЗНЬ ПРИ РЕКОРДНО НИЗКОЙ БЕЗРАБОТИЦЕ Снижение уровня безработицы продолжилось и в этом году. По состоянию на октябрь она достигла исторического минимума в 2,3% при расчёте по методике Международной организации труда. На фоне этого конкуренция за квалифицированных специалистов среди работодателей выросла. Это привело к тому, что, согласно Росстату, реальные зарплаты россиян увеличились на 9% по итогам девяти месяцев по сравнению с этим же периодом 2023 года. Уровень бедности при этом уменьшился до 8% в III квартале года. Однако в результате сложившейся ситуации после расчета прогноза кадровой потребности на следующие шесть лет оказалось, что эта потребность увеличилась с 2,4 до 3,1 миллиона работников. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, число готовых приступить к работе людей сравнялось с количеством вакансий от работодателей. Для закрытия потребностей российской экономики в кадрах правительство начало более активную борьбу с нелегальной занятостью. За девять месяцев этого года созданные при региональных властях межведомственные комиссии против теневого трудоустройства выявили более 663 тысяч человек, работающих нелегально. Кроме того, с 1 января этого года в силу вступила новая редакция закона о занятости. Она не обновлялась более 30 лет. В новой редакции закрепили все методы борьбы с нелегальной занятостью, определили более чёткие требования к выплате пособия по безработице, закрепили его ежегодную индексацию, а также установили приоритетное право на трудоустройство участников специальной военной операции и членов их семей. ЗАВЕРШЕНИЕ НАЦПРОЕКТА "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" Уходящий год стал завершающим по реализации национального проекта "Здравоохранение". Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в середине ноября сообщала, что только за 9 месяцев 2024 года было создано более 550 объектов первичного звена здравоохранения. Всего за период действия нацпроекта было создано более 6 тысяч медицинских объектов, поставлено более 236 тысяч единиц медоборудования, построено 15 онкологических диспансеров, открыто 548 центров амбулаторной онкологической помощи. Кроме того, было переоснащено порядка 650 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, построена 21 детская больница, в более чем в 2,7 тысяче детских поликлиник создана современная инфраструктура. В 2024 году продолжалась работа и по решению кадровой проблемы в здравоохранении. Так, для поддержки медиков малых и средних городов президент России Владимир Путин в феврале предложил увеличить социальные выплаты. В городах, где живут от 50 до 100 тысяч человек, врачи дополнительно теперь получают 29 тысяч рублей, средний персонал - 13 тысяч, а в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек ежемесячные дополнительные выплаты для врачей составляют 50 тысяч рублей и 30 тысяч рублей для медицинских работников среднего звена. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости отмечал, что данная мера поддержки дала результат, и прирост медиков в малых населенных пунктах составил 7-8% по данным на октябрь. Взамен завершающемуся нацпроекту со следующего года будет запущен новый - "Продолжительная и активная жизнь". В рамках этого приоритета будет реализовываться поставленная президентом РФ задача по увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году. РАЗРАБОТКА ОНКОВАКЦИН Прошедший год стал прорывом по созданию онкологических вакцин. Сразу несколько научных институтов начали работу над ними. Главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн в июле сообщал РИА Новости, что доклинические исследования противоопухолевых препаратов на основе вирусов, успешно прошли в России. Завершились доклинические исследования и онковакцины, разрабатываемой специалистами Федерального медико-биологического агентства. Планируется, что уже в следующем году пациенты начнут получать принципиально новое лечение. ОБРАЗОВАНИЕ. СКОЛЬКО ЛЕТ ДОЛЖНА ДЛИТЬСЯ УЧЕБА? В условиях рекордно низкой безработицы и дефицита кадров помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский поднял вопрос сокращения продолжительности образования в ближайшие годы. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заверил, что никаких изменений в школьной программе не планируется. Наоборот, в школах появляются новые предметы - "Основы безопасности и защиты Родины", а также возвращаются старые - "Труд". Высшая система образования России, которая постепенно отходит от понятий "бакалавриат" и "магистратура", подразумевает, что длительность учебы в вузах будет зависеть от содержания программы и требования рынка труда. Так, подготовка инженера может занимать 5 лет, а учителя начальных классов - 4 года. ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ЕГЭ-2024 В этом году в России впервые прошел Единый государственный экзамен (ЕГЭ) с возможностью пересдать один из учебных предметов, инициатива была предложена президентом РФ Владимиром Путиным. Этой возможностью воспользовались 105 тысяч школьников, 73% успешно пересдали экзамен. В ходе проведения государственной аттестации в одной из школ Воронежа участниц экзамена при досмотре якобы заставляли снимать бюстгальтеры и поднимать майки. Региональный главк Следственного комитета и местная прокуратура начали проверки. Причиной скандала стал некачественно настроенный металлодетектор, из-за чего рамка реагировала на мельчайшие металлические предметы одежды. После этой ситуации глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что со следующего учебного года к процедуре досмотра перед ЕГЭ возможно привлечение родительских комитетов. Депутаты Госдумы в этом году внесли законопроект об отмене ЕГЭ, но правительство РФ не поддержало его. Глава Рособрнадзора, в свою очередь, отметил, что никто не предложил достойной альтернативы ЕГЭ. При этом ведомство готово рассматривать варианты по улучшению экзаменации. ЭКЗАМЕНАЦИЯ МИГРАНТОВ После задержания сотрудников Института имени Пушкина, которые занимались незаконной выдачей мигрантам сертификатов о знании русского языка для получения вида на жительство, началась глобальная перестройка всей системы экзаменации иностранных граждан. Теперь лишь 92 организации, установленные правительством РФ, могут этим заниматься. От проведения экзаменации отстранены все коммерческие площадки, а в ходе самого тестирования будет вестись видеосъемка. Дети мигрантов теперь тоже будут сдавать экзамен на знание русского языка при поступлении в школы, поскольку часто они плохо владеют русским языком. Это ухудшило качество обучения для всех детей. Так, Госдума приняла закон, который запрещает зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Предполагается, что для поступления нужно будет пройти бесплатное тестирование на знание языка, достаточное для освоения программы. СИТУАЦИЯ В СМИ Российские СМИ в этом году продолжили подвергаться цензуре со стороны западных медиаплатформ и социальных сетей. Признанная в РФ экстремистской компания Meta* заблокировала в своих приложениях аккаунты телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня", включая РИА Новости и Sputnik, социальные сети Facebook* и Instagram* заблокировали личные страницы главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян. Внутри страны при этом началось более строгое законодательное регулирование работы блогеров. Роскомнадзор с 1 ноября ведет перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков. Организации смогут размещать рекламу только на зарегистрированных в таком реестре каналах. Ограничения вступают в силу с 1 января 2025 года. Журналистика в России продолжает развиваться, а её лучшие проекты отмечаются в общегосударственных премиях. Так, в сентябре союз журналистов России провел в Сочи XXVIII Форум современной журналистики "Вся Россия-2024". В ноябре прошла церемония премии "ТЭФИ-KIDS" для лучших детских и подростковых телепрограмм и кино. Не обошелся этот год и без потерь в сфере медиа. Неожиданной и печальной новостью стала смерть легендарного телеведущего КВН Александра Маслякова, он скончался 8 сентября на 83 году жизни, 12 сентября 2024 года умер известный российский журналист и общественный деятель Николай Сванидзе. Список потерь пополнила и диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова, которая умерла в марте в возрасте 84 лет. РОССИЙСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ НА СВО В условиях продолжающейся специальной военной операции российские журналисты продолжают проявлять профессионализм и отвагу, освещая события фронта. Первым военным корреспондентом РФ, получившим звание Героя России, стал военкор ВГТРК Евгений Поддубный. Он получил тяжелые ранения 7 августа в результате атаки беспилотником ВСУ автомобиля, в котором тот ехал по Курской области. Поддубного доставили в областную больницу, а после направили в московскую клинику. 13 сентября его выписали из НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, и в том же месяце указом президента военкор был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. В Международный день солидарности журналистов, решением Секретариата Союза журналистов России Поддубному присудили премию "Солидарность". На съезде партии "Единая Россия" в декабре по итогам голосования военный корреспондент вошел в состав генерального совета партии. Попадание под обстрелы в "горячих районах" не было редкостью для российских журналистов в этом году. К большому сожалению, есть погибшие. 19 апреля стало известно о гибели корреспондента Sputnik Рассела Бентли и военкора "Известий" Семена Еремина, впоследствии президент России Владимир Путин подписал указ о его награждении орденом Мужества посмертно. 13 июня в Горловке скончался оператор НТВ Валерий Кожин, 16 июня издание News.ru сообщило о гибели военного фотокорреспондента Никиты Цицаги. В январе премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил премии правительства РФ 2023 года в области средств массовой информации, в числе лауреатов - военные корреспонденты медиагруппы "Россия сегодня", отмеченные за освещение специальной военной операции Александр Харченко, Сергей Шилов, Виктор Антонюк и Константин Михальчевский. Международная медиагруппа "Россия сегодня" учредила стипендию имени погибшего в зоне СВО военного журналиста РИА Новости Ростислава Журавлева и 20 сентября объявила имена первых трех получателей. Несмотря на факты, ЮНЕСКО не добавила погибших российских журналистов в доклад о безнаказанности преступлений против журналистов в 2022-2023 годах. Более 100 российских СМИ направили письма генеральному директору Одри Азуле с требованием от организации прекратить замалчивать факты нарушения прав российских журналистов. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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госдума рф, российское военно-историческое общество (рвио), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), татьяна голикова, владимир путин, евгений поддубный, россия, общество, справки, воронеж, сочи, итоги года