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Александру Маслякову вручили премию имени Лысенко посмертно - РИА Новости, 14.04.2025
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20:19 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/maslyakov-2011239704.html
Александру Маслякову вручили премию имени Лысенко посмертно
Александру Маслякову вручили премию имени Лысенко посмертно - РИА Новости, 14.04.2025
Александру Маслякову вручили премию имени Лысенко посмертно
Премию имени Анатолия Лысенко в специальной номинации "За выдающиеся заслуги перед отечественным телевидением" посмертно вручили телеведущему Александру... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T20:19:00+03:00
2025-04-14T20:19:00+03:00
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анатолий лысенко
александр масляков
евгений князев
вгтрк
театральный институт имени бориса щукина
квн
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премию имени Анатолия Лысенко в специальной номинации "За выдающиеся заслуги перед отечественным телевидением" посмертно вручили телеведущему Александру Маслякову, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения. Церемония вручения премии имени Анатолия Лысенко "Просветитель. Созидатель. Творец", приуроченная ко дню его рождения, проходит в понедельник в Москве. "У меня не было с отцом какого-то такого совсем классического конфликта отцов и детей, хотя мы вместе работали. Но чем дальше я живу, и уже почти год без него, тем больше и я, и те люди, с которыми я работаю, понимаем, почему вот так вот он говорил, почему так он поступал, почему так он думал, почему он с кем-то спорил, был где-то излишне эмоционален, или, может быть, нам казалось, что где-то он несправедлив. Его логика с годами начинает тобой приниматься, и ты начинаешь понимать, в чем же был его основной настрой… Мне приятно, что есть люди, которые тоже разделяют это мнение, что можно продолжать жить, чувствовать себя полноценными, но все-таки оглядываясь на опыт наших великих современников", - сказал Александр Масляков-младший, получая награду отца. В номинации "За достижения" премия вручена заместителю генерального директора - руководителю регионального департамента ВГТРК Рифату Сабитову, а также первому заместителю директора филиала - руководителю ТПО "Телеканал "Россия-Культура" ГТК "Телеканал "Россия" Сергею Шумакову, актеру театра и кино, ректору Театрального института имени Бориса Щукина, народному артисту России Евгению Князеву, а также актеру театра и кино, художественному руководителю и директору МХТ им. Чехова, народному артисту России Константину Хабенскому. "Анатолий Григорьевич (Лысенко - ред) для меня человек особенный, сыгравший очень важную роль в моей жизни. Моя награда в номинации "За достижения" и, наверное, Анатолий Григорьевич сейчас посмотрел бы и сказал: "Достиг". Анатолий Григорьевич тем и отличался, что он никогда не останавливался на достигнутом, всегда двигался и нас всегда этому учил, за это отдельное спасибо. Мне посчастливилось долгие годы работать в руководстве Анатолия Григорьевича и долгие годы дружить с ним потом", - сказал Сабитов во время награждения. В номинации "За личный вклад" премию вручили композитору, художественному руководителю и председателю художественного совета Московской областной филармонии, народному артисту России Дунаевскому Максиму, а также автору и ведущему телевизионной программы "Умницы и умники", заведующему кафедры мировой литературы и культуры МГИМО МИД России Юрию Симонову (Вяземскому). В номинации "За меценатство" премия вручена общественному деятелю, учредителю благотворительного фонда помощи детям с особенностями развития "Доброториум" Елизавете Молчановой, а также лауреатом премии в данной номинации стала председатель Попечительского совета Фонда, главный врач Городской клинической больницы №52, Герой Труда РФ Марьяна Лысенко. Премия призвана отмечать и поощрять деятелей в области культуры, искусства, медиа и просветительской деятельности за выдающиеся достижения и неизмеримый вклад в поддержку и развитие будущих поколений. Одна из основных целей Премии - привлечение внимания к культурному наследию России, его популяризации и сохранению для будущих поколений.
https://ria.ru/20240910/maslyakov-1971466210.html
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россия, москва, анатолий лысенко, александр масляков, евгений князев, вгтрк, театральный институт имени бориса щукина, квн
Россия, Москва, Анатолий Лысенко, Александр Масляков, Евгений Князев, ВГТРК, Театральный институт имени Бориса Щукина, КВН
Александру Маслякову вручили премию имени Лысенко посмертно

Телеведущему Александру Маслякову вручили премию имени Лысенко посмертно

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкАлександр Масляков
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Александр Масляков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премию имени Анатолия Лысенко в специальной номинации "За выдающиеся заслуги перед отечественным телевидением" посмертно вручили телеведущему Александру Маслякову, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.
Церемония вручения премии имени Анатолия Лысенко "Просветитель. Созидатель. Творец", приуроченная ко дню его рождения, проходит в понедельник в Москве.
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Александр Масляков: биография телеведущего КВН
10 сентября 2024, 13:20
"У меня не было с отцом какого-то такого совсем классического конфликта отцов и детей, хотя мы вместе работали. Но чем дальше я живу, и уже почти год без него, тем больше и я, и те люди, с которыми я работаю, понимаем, почему вот так вот он говорил, почему так он поступал, почему так он думал, почему он с кем-то спорил, был где-то излишне эмоционален, или, может быть, нам казалось, что где-то он несправедлив. Его логика с годами начинает тобой приниматься, и ты начинаешь понимать, в чем же был его основной настрой… Мне приятно, что есть люди, которые тоже разделяют это мнение, что можно продолжать жить, чувствовать себя полноценными, но все-таки оглядываясь на опыт наших великих современников", - сказал Александр Масляков-младший, получая награду отца.
В номинации "За достижения" премия вручена заместителю генерального директора - руководителю регионального департамента ВГТРК Рифату Сабитову, а также первому заместителю директора филиала - руководителю ТПО "Телеканал "Россия-Культура" ГТК "Телеканал "Россия" Сергею Шумакову, актеру театра и кино, ректору Театрального института имени Бориса Щукина, народному артисту России Евгению Князеву, а также актеру театра и кино, художественному руководителю и директору МХТ им. Чехова, народному артисту России Константину Хабенскому.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Семья Маслякова обратилась в полицию после разрушения могилы ведущего
22 сентября 2024, 19:29
"Анатолий Григорьевич (Лысенко - ред) для меня человек особенный, сыгравший очень важную роль в моей жизни. Моя награда в номинации "За достижения" и, наверное, Анатолий Григорьевич сейчас посмотрел бы и сказал: "Достиг". Анатолий Григорьевич тем и отличался, что он никогда не останавливался на достигнутом, всегда двигался и нас всегда этому учил, за это отдельное спасибо. Мне посчастливилось долгие годы работать в руководстве Анатолия Григорьевича и долгие годы дружить с ним потом", - сказал Сабитов во время награждения.
В номинации "За личный вклад" премию вручили композитору, художественному руководителю и председателю художественного совета Московской областной филармонии, народному артисту России Дунаевскому Максиму, а также автору и ведущему телевизионной программы "Умницы и умники", заведующему кафедры мировой литературы и культуры МГИМО МИД России Юрию Симонову (Вяземскому).
Церемония прощания с Александром Масляковым в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
В Москве завершилась церемония прощания с Александром Масляковым
11 сентября 2024, 13:12
В номинации "За меценатство" премия вручена общественному деятелю, учредителю благотворительного фонда помощи детям с особенностями развития "Доброториум" Елизавете Молчановой, а также лауреатом премии в данной номинации стала председатель Попечительского совета Фонда, главный врач Городской клинической больницы №52, Герой Труда РФ Марьяна Лысенко.
Премия призвана отмечать и поощрять деятелей в области культуры, искусства, медиа и просветительской деятельности за выдающиеся достижения и неизмеримый вклад в поддержку и развитие будущих поколений. Одна из основных целей Премии - привлечение внимания к культурному наследию России, его популяризации и сохранению для будущих поколений.
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
В Москве открыли наследственное дело после смерти Маслякова
12 февраля, 09:06
 
РоссияМоскваАнатолий ЛысенкоАлександр МасляковЕвгений КнязевВГТРКТеатральный институт имени Бориса ЩукинаКВН
 
 
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