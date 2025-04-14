https://ria.ru/20250414/maslyakov-2011239704.html

Александру Маслякову вручили премию имени Лысенко посмертно

Александру Маслякову вручили премию имени Лысенко посмертно - РИА Новости, 14.04.2025

Александру Маслякову вручили премию имени Лысенко посмертно

Премию имени Анатолия Лысенко в специальной номинации "За выдающиеся заслуги перед отечественным телевидением" посмертно вручили телеведущему Александру... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T20:19:00+03:00

2025-04-14T20:19:00+03:00

2025-04-14T20:19:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премию имени Анатолия Лысенко в специальной номинации "За выдающиеся заслуги перед отечественным телевидением" посмертно вручили телеведущему Александру Маслякову, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения. Церемония вручения премии имени Анатолия Лысенко "Просветитель. Созидатель. Творец", приуроченная ко дню его рождения, проходит в понедельник в Москве. "У меня не было с отцом какого-то такого совсем классического конфликта отцов и детей, хотя мы вместе работали. Но чем дальше я живу, и уже почти год без него, тем больше и я, и те люди, с которыми я работаю, понимаем, почему вот так вот он говорил, почему так он поступал, почему так он думал, почему он с кем-то спорил, был где-то излишне эмоционален, или, может быть, нам казалось, что где-то он несправедлив. Его логика с годами начинает тобой приниматься, и ты начинаешь понимать, в чем же был его основной настрой… Мне приятно, что есть люди, которые тоже разделяют это мнение, что можно продолжать жить, чувствовать себя полноценными, но все-таки оглядываясь на опыт наших великих современников", - сказал Александр Масляков-младший, получая награду отца. В номинации "За достижения" премия вручена заместителю генерального директора - руководителю регионального департамента ВГТРК Рифату Сабитову, а также первому заместителю директора филиала - руководителю ТПО "Телеканал "Россия-Культура" ГТК "Телеканал "Россия" Сергею Шумакову, актеру театра и кино, ректору Театрального института имени Бориса Щукина, народному артисту России Евгению Князеву, а также актеру театра и кино, художественному руководителю и директору МХТ им. Чехова, народному артисту России Константину Хабенскому. "Анатолий Григорьевич (Лысенко - ред) для меня человек особенный, сыгравший очень важную роль в моей жизни. Моя награда в номинации "За достижения" и, наверное, Анатолий Григорьевич сейчас посмотрел бы и сказал: "Достиг". Анатолий Григорьевич тем и отличался, что он никогда не останавливался на достигнутом, всегда двигался и нас всегда этому учил, за это отдельное спасибо. Мне посчастливилось долгие годы работать в руководстве Анатолия Григорьевича и долгие годы дружить с ним потом", - сказал Сабитов во время награждения. В номинации "За личный вклад" премию вручили композитору, художественному руководителю и председателю художественного совета Московской областной филармонии, народному артисту России Дунаевскому Максиму, а также автору и ведущему телевизионной программы "Умницы и умники", заведующему кафедры мировой литературы и культуры МГИМО МИД России Юрию Симонову (Вяземскому). В номинации "За меценатство" премия вручена общественному деятелю, учредителю благотворительного фонда помощи детям с особенностями развития "Доброториум" Елизавете Молчановой, а также лауреатом премии в данной номинации стала председатель Попечительского совета Фонда, главный врач Городской клинической больницы №52, Герой Труда РФ Марьяна Лысенко. Премия призвана отмечать и поощрять деятелей в области культуры, искусства, медиа и просветительской деятельности за выдающиеся достижения и неизмеримый вклад в поддержку и развитие будущих поколений. Одна из основных целей Премии - привлечение внимания к культурному наследию России, его популяризации и сохранению для будущих поколений.

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https://ria.ru/20240922/maslyakov-1974127572.html

https://ria.ru/20240911/maslyakov-1972072726.html

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россия, москва, анатолий лысенко, александр масляков, евгений князев, вгтрк, театральный институт имени бориса щукина, квн