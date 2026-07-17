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Причиной смерти Светланы Масляковой стала продолжительная болезнь - РИА Новости, 17.07.2026
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16:55 17.07.2026 (обновлено: 17:54 17.07.2026)

Причиной смерти Светланы Масляковой стала продолжительная болезнь

© Фото : Международный союз КВН/VKСветлана Маслякова
Светлана Маслякова - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Международный союз КВН/VK
Светлана Маслякова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Светлана Маслякова скончалась в возрасте 78 лет.
  • Причиной смерти стала продолжительная болезнь.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Причиной смерти режиссера программы "КВН", вдовы бессменного ведущего передачи Александра Маслякова Светланы Масляковой стала продолжительная болезнь, сообщил РИА Новости ее сын Александр Масляков.
Ранее Международный союз "КВН" сообщил, что Маслякова скончалась в возрасте 78 лет.
«
"Да, она долго болела", - сказал он, комментируя причину смерти Масляковой.
По словам сына Масляковой, дата и место прощания и похорон пока неизвестны и будут объявлены позднее.
Светлана Маслякова (в девичестве Семенова) родилась в 1947 году в Москве. Окончила Всесоюзный юридический институт. В 1966 году пришла работать в Молодежную редакцию Центрального телевидения ассистентом режиссера телепередачи "Клуб веселых и находчивых" (КВН). Затем окончила Высшие курсы творческих работников Центрального телевидения СССР. С 1993 года – режиссер КВН. Принимала участие в конкурсных отборах, просмотрах, вносила коррективы в программу выступлений команд.
На съемочной площадке КВН она познакомилась со своим будущим супругом Александром Масляковым – бессменным ведущим культовой телепередачи. Александр Масляков скончался в сентябре 2024 года.
 
РоссияКВНМоскваАлександр Масляков
 
 
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