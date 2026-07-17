Причиной смерти Светланы Масляковой стала продолжительная болезнь

"Да, она долго болела", - сказал он, комментируя причину смерти Масляковой.

По словам сына Масляковой, дата и место прощания и похорон пока неизвестны и будут объявлены позднее.

Светлана Маслякова (в девичестве Семенова) родилась в 1947 году в Москве. Окончила Всесоюзный юридический институт. В 1966 году пришла работать в Молодежную редакцию Центрального телевидения ассистентом режиссера телепередачи "Клуб веселых и находчивых" (КВН). Затем окончила Высшие курсы творческих работников Центрального телевидения СССР. С 1993 года – режиссер КВН. Принимала участие в конкурсных отборах, просмотрах, вносила коррективы в программу выступлений команд.