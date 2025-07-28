https://ria.ru/20250728/kaliningrad-2032039073.html

В Калининграде изготовили главный приз для "Голосящего КиВиНа"

В Калининграде изготовили главный приз для "Голосящего КиВиНа" - РИА Новости, 28.07.2025

В Калининграде изготовили главный приз для "Голосящего КиВиНа"

Главный приз - статуэтку поющей птицы из янтаря для "Голосящего КиВиНа -2025" изготовили на Янтарном комбинате в Калининграде, сообщает пресс- служба... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T22:55:00+03:00

2025-07-28T22:55:00+03:00

2025-07-28T22:55:00+03:00

культура

калининградская область

калининград

светлогорск

александр масляков

ростех

квн

калининградский янтарный комбинат

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КАЛИНИНГРАД, 28 июл - РИА Новости. Главный приз - статуэтку поющей птицы из янтаря для "Голосящего КиВиНа -2025" изготовили на Янтарном комбинате в Калининграде, сообщает пресс- служба предприятия. "Янтарный комбинат госкорпорации "Ростех" изготовил награду для музыкального конкурса КВН, который ежегодно проходит в Калининградской области. Главный приз фестиваля "Голосящий КиВиН-2025" - это статуэтка в форме поющей птицы, выполненная из янтаря и позолоченной латуни", - говорится в сообщении.Отмечается, что при создании пернатого символа использовались современные технологии обработки солнечного камня. Главный приз для "Голосящего КиВиНа-2025" изготовлен в двух размерах: статуэтки высотой 45 сантиметров и 21 сантиметр. Каждая птица собрана из десятка янтарных элементов, самые маленькие из которых - пуговицы на жилете КиВиНа диаметром всего два миллиметра. Работа над главным призом продолжалась полтора месяца. Всего было изготовлено 17 статуэток. На две больших и 15 маленьких КиВиНов ушло 13 килограммов янтаря. "Янтарный КиВиН - это новый уровень. Тёплый, живой, с характером. Теперь победители увозят с собой не только победу, но и кусочек Балтийского побережья!" - приводит пресс-служба слова генерального директора телевизионного творческого объединения "АМИК" Александра Маслякова. Ежегодный музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН" проводится в Светлогорске Калининградской области с 2015 года в рамках сезона Высшей Лиги КВН. Он отличается от обычной игры КВН тем, что команды принимают участие только в музыкальном конкурсе, и вместо оценок получают от членов жюри специальные награды - "КиВиНы". В этом году запись телевизионной версии фестиваля состоялась 27 июля. Победители получили янтарные статуэтки с КиВиНами. АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие полного цикла - от добычи янтаря-сырца до изготовления из него ювелирной и сувенирной продукции, комбинат разрабатывает Приморский карьер, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря.

https://ria.ru/20241226/elka-1991560720.html

https://ria.ru/20250626/ekonomist-2025568837.html

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Наталья Макарова

калининградская область, калининград, светлогорск, александр масляков, ростех, квн, калининградский янтарный комбинат