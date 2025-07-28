В Калининграде изготовили главный приз для "Голосящего КиВиНа"
В Калининграде изготовили из янтаря главный приз для "Голосящего КиВиНа-2025"
© Фото предоставлено пресс-службой мэрии города Мурманска Музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН"
© Фото предоставлено пресс-службой мэрии города Мурманска
Музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН". Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 28 июл - РИА Новости. Главный приз - статуэтку поющей птицы из янтаря для "Голосящего КиВиНа -2025" изготовили на Янтарном комбинате в Калининграде, сообщает пресс- служба предприятия.
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"Янтарный комбинат госкорпорации "Ростех" изготовил награду для музыкального конкурса КВН, который ежегодно проходит в Калининградской области. Главный приз фестиваля "Голосящий КиВиН-2025" - это статуэтка в форме поющей птицы, выполненная из янтаря и позолоченной латуни", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что при создании пернатого символа использовались современные технологии обработки солнечного камня. Главный приз для "Голосящего КиВиНа-2025" изготовлен в двух размерах: статуэтки высотой 45 сантиметров и 21 сантиметр. Каждая птица собрана из десятка янтарных элементов, самые маленькие из которых - пуговицы на жилете КиВиНа диаметром всего два миллиметра.
Работа над главным призом продолжалась полтора месяца. Всего было изготовлено 17 статуэток. На две больших и 15 маленьких КиВиНов ушло 13 килограммов янтаря.
"Янтарный КиВиН - это новый уровень. Тёплый, живой, с характером. Теперь победители увозят с собой не только победу, но и кусочек Балтийского побережья!" - приводит пресс-служба слова генерального директора телевизионного творческого объединения "АМИК" Александра Маслякова.
Ежегодный музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН" проводится в Светлогорске Калининградской области с 2015 года в рамках сезона Высшей Лиги КВН. Он отличается от обычной игры КВН тем, что команды принимают участие только в музыкальном конкурсе, и вместо оценок получают от членов жюри специальные награды - "КиВиНы".
В этом году запись телевизионной версии фестиваля состоялась 27 июля. Победители получили янтарные статуэтки с КиВиНами.
АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие полного цикла - от добычи янтаря-сырца до изготовления из него ювелирной и сувенирной продукции, комбинат разрабатывает Приморский карьер, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря.