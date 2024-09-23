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Против вандала, разгромившего могилу Маслякова, возбудили уголовное дело - РИА Новости, 23.09.2024
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09:18 23.09.2024 (обновлено: 09:24 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/delo-1974171005.html
Против вандала, разгромившего могилу Маслякова, возбудили уголовное дело
Против вандала, разгромившего могилу Маслякова, возбудили уголовное дело - РИА Новости, 23.09.2024
Против вандала, разгромившего могилу Маслякова, возбудили уголовное дело
Против вандала, который разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T09:18
2024-09-23T09:24
происшествия
москва
александр масляков
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Против вандала, который разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."В отношении мужчины 2004 года рождения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения)", - сказал собеседник агентства.Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что молодой человек разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище, он в неадекватном состоянии был доставлен в отдел полиции, устанавливаются мотивы преступления. В московском главке МВД подтвердили РИА Новости задержание жителя Москвы 2004 года рождения.По ч. 1 ст. 244 УК РФ грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.
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происшествия, москва, александр масляков
Происшествия, Москва, Александр Масляков

Против вандала, разгромившего могилу Маслякова, возбудили уголовное дело

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Против вандала, который разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В отношении мужчины 2004 года рождения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения)", - сказал собеседник агентства.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что молодой человек разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище, он в неадекватном состоянии был доставлен в отдел полиции, устанавливаются мотивы преступления. В московском главке МВД подтвердили РИА Новости задержание жителя Москвы 2004 года рождения.
По ч. 1 ст. 244 УК РФ грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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