Телеведущую Светлану Жильцову похоронили в Москве
15:51 06.02.2026 (обновлено: 16:08 06.02.2026)
Телеведущую Светлану Жильцову похоронили в Москве
Телеведущую Светлану Жильцову похоронили в Москве
Телеведущую, советского диктора Светлану Жильцову похоронили на Рогожском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T15:51:00+03:00
2026-02-06T16:08:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072728112_0:383:2960:2048_1920x0_80_0_0_dfebd5d5be051d3778490ddd3326b5e1.jpg
москва
Телеведущую Светлану Жильцову похоронили в Москве

Телеведущую Светлану Жильцову похоронили на Рогожском кладбище в Москве

Церемония прощания с советским диктором, телеведущей Светланой Жильцовой в храме святителя Николая Чудотворца на Рогожском кладбище в Москве
Церемония прощания с советским диктором, телеведущей Светланой Жильцовой в храме святителя Николая Чудотворца на Рогожском кладбище в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Церемония прощания с советским диктором, телеведущей Светланой Жильцовой в храме святителя Николая Чудотворца на Рогожском кладбище в Москве
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Телеведущую, советского диктора Светлану Жильцову похоронили на Рогожском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Жильцова скончалась во вторник в возрасте 89 лет из-за продолжительной болезни.
Ранее с первой ведущей КВН, легендой советского телевидения простились в православном храме святителя Николая Чудотворца на Рогожском кладбище. Венки на церемонию прощания прислали близкие, друзья, коллеги, в том числе журналисты Александр Митрошенков и Андрей Малахов.
Жильцова родилась 30 ноября 1936 года в Москве. Она окончила Государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза (ныне - Московский государственный лингвистический университет).
Наиболее известна как первая ведущая телепередачи "Клуб веселых и находчивых" (КВН) в паре с Альбертом Аксельродом, а с 1961 года - в дуэте с Александром Масляковым. Также Жильцова вела популярные программы "Спокойной ночи, малыши", "Будильник", "Песня года" (1976-1979 годы), "Веселые нотки", "Москвичка", "Вечера в Концертной студии Останкино", "Утренняя почта", "Музыкальный киоск", "По вашим письмам", тележурнал "Пионер", а также концерты, посвященные профессиональным праздникам.
Заголовок открываемого материала