Телеведущую Светлану Жильцову похоронили в Москве

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Телеведущую, советского диктора Светлану Жильцову похоронили на Рогожском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Жильцова скончалась во вторник в возрасте 89 лет из-за продолжительной болезни.
Ранее с первой ведущей КВН, легендой советского телевидения простились в православном храме святителя Николая Чудотворца на Рогожском кладбище. Венки на церемонию прощания прислали близкие, друзья, коллеги, в том числе журналисты Александр Митрошенков и Андрей Малахов.
Жильцова родилась 30 ноября 1936 года в Москве. Она окончила Государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза (ныне - Московский государственный лингвистический университет).
Наиболее известна как первая ведущая телепередачи "Клуб веселых и находчивых" (КВН) в паре с Альбертом Аксельродом, а с 1961 года - в дуэте с Александром Масляковым. Также Жильцова вела популярные программы "Спокойной ночи, малыши", "Будильник", "Песня года" (1976-1979 годы), "Веселые нотки", "Москвичка", "Вечера в Концертной студии Останкино", "Утренняя почта", "Музыкальный киоск", "По вашим письмам", тележурнал "Пионер", а также концерты, посвященные профессиональным праздникам.