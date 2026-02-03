Рейтинг@Mail.ru
Голос Светланы Жильцовой стал звуковым символом КВН, заявили в клубе - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 03.02.2026 (обновлено: 19:49 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/zhiltsova-2072021514.html
Голос Светланы Жильцовой стал звуковым символом КВН, заявили в клубе
Голос Светланы Жильцовой стал звуковым символом КВН, заявили в клубе - РИА Новости, 03.02.2026
Голос Светланы Жильцовой стал звуковым символом КВН, заявили в клубе
Международный союз КВН выступил с заявлением в память о телеведущей, дикторе Светлане Жильцовой, отметив, что ее голос стал звуковым символом Клуба веселых и... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T18:45:00+03:00
2026-02-03T19:49:00+03:00
москва
светлана жильцова
александр масляков
квн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072032509_0:729:2047:1880_1920x0_80_0_0_74d4c06737581748e4277be997a212f7.jpg
https://ria.ru/20260203/zhiltsova-2071960942.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072032509_0:424:2047:1959_1920x0_80_0_0_2a6bcd010dac95a0683c54962bdd73a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, светлана жильцова, александр масляков, квн
Москва, Светлана Жильцова, Александр Масляков, КВН
Голос Светланы Жильцовой стал звуковым символом КВН, заявили в клубе

КВН: голос Светланы Жильцовой стал звуковым символом клуба в 1960-е годы

© РИА Новости / Палатник | Перейти в медиабанкСветлана Жильцова и Александр Масляков
Светлана Жильцова и Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Палатник
Перейти в медиабанк
Светлана Жильцова и Александр Масляков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Международный союз КВН выступил с заявлением в память о телеведущей, дикторе Светлане Жильцовой, отметив, что ее голос стал звуковым символом Клуба веселых и находчивых для первых зрителей программы в 1960-е годы.
Ранее Первый канал сообщил, что умерла советский диктор и телеведущая Светлана Жильцова, известная по программам КВН, "Утренняя почта", "Песня года", "Будильник", "Спокойной ночи малыши".
"Ее голос стал звуковым символом Клуба веселых и находчивых для первых зрителей программы в 1960-е годы. На протяжении первого периода развития программы Светлана Алексеевна была неизменной соведущей Александра Васильевича Маслякова и вошла в историю отечественного телевидения как легендарная ведущая и диктор", - сообщается в Telegram-канале МС КВН.
Отмечается, что профессиональное наследие Жильцовой - это неотъемлемая часть истории КВН и золотого фонда отечественного телеэфира.
Жильцова родилась 30 ноября 1936 года в Москве, наиболее известна как первая ведущая телепередачи "Клуб веселых и находчивых" (КВН) в паре с Альбертом Аксельродом, а с 1961 года – в дуэте с Александром Масляковым. Также вела популярные программы "Спокойной ночи, малыши", "Будильник", "Песня года" (1976-1979), "Веселые нотки", "Москвичка", "Вечера в Концертной студии Останкино", "Утренняя почта", "Музыкальный киоск", "По вашим письмам", тележурнал "Пионер", а также концерты, посвященные профессиональным праздникам.
Светлана Жильцова - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Сын Светланы Жильцовой назвал причину смерти матери
Вчера, 15:21
 
МоскваСветлана ЖильцоваАлександр МасляковКВН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала