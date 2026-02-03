Голос Светланы Жильцовой стал звуковым символом КВН, заявили в клубе

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Международный союз КВН выступил с заявлением в память о телеведущей, дикторе Светлане Жильцовой, отметив, что ее голос стал звуковым символом Клуба веселых и находчивых для первых зрителей программы в 1960-е годы.