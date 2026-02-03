Голос Светланы Жильцовой стал звуковым символом КВН, заявили в клубе

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Международный союз КВН выступил с заявлением в память о телеведущей, дикторе Светлане Жильцовой, отметив, что ее голос стал звуковым символом Клуба веселых и находчивых для первых зрителей программы в 1960-е годы.
Ранее Первый канал сообщил, что умерла советский диктор и телеведущая Светлана Жильцова, известная по программам КВН, "Утренняя почта", "Песня года", "Будильник", "Спокойной ночи малыши".
"Ее голос стал звуковым символом Клуба веселых и находчивых для первых зрителей программы в 1960-е годы. На протяжении первого периода развития программы Светлана Алексеевна была неизменной соведущей Александра Васильевича Маслякова и вошла в историю отечественного телевидения как легендарная ведущая и диктор", - сообщается в Telegram-канале МС КВН.
Отмечается, что профессиональное наследие Жильцовой - это неотъемлемая часть истории КВН и золотого фонда отечественного телеэфира.
Жильцова родилась 30 ноября 1936 года в Москве, наиболее известна как первая ведущая телепередачи "Клуб веселых и находчивых" (КВН) в паре с Альбертом Аксельродом, а с 1961 года – в дуэте с Александром Масляковым. Также вела популярные программы "Спокойной ночи, малыши", "Будильник", "Песня года" (1976-1979), "Веселые нотки", "Москвичка", "Вечера в Концертной студии Останкино", "Утренняя почта", "Музыкальный киоск", "По вашим письмам", тележурнал "Пионер", а также концерты, посвященные профессиональным праздникам.