https://ria.ru/20240923/mogila-1974199660.html

Могилу Маслякова восстановили после осквернения вандалом

Могилу Маслякова восстановили после осквернения вандалом - РИА Новости, 23.09.2024

Могилу Маслякова восстановили после осквернения вандалом

Могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве восстановили после нападения вандала, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T11:29

2024-09-23T11:29

2024-09-23T11:33

москва

александр масляков

происшествия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве восстановили после нападения вандала, передает корреспондент РИА Новости. Инцидент произошел в воскресенье. Неизвестный мужчина разрушил могилу Маслякова, охранники задержали его и вывели его с кладбища, чтобы передать полиции. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что нарушитель был в неадекватном состоянии, его доставили в отдел полиции, устанавливаются мотивы преступления. В московском главке МВД подтвердили РИА Новости задержание жителя Москвы 2004 года рождения. Как сообщили в правоохранительных органах, возбуждено уголовное дело. Сейчас могила телеведущего покрыта гвоздиками и букетами роз, крест восстановлен, венки не тронуты. Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. Он был похоронен 11 сентября. Телеведущий родился в 1941 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1964 году, еще будучи студентом, вместе со Светланой Жильцовой стал ведущим юмористической передачи "Клуб веселых и находчивых". В 1971 году руководство Гостелерадио СССР закрыло программу. Также Масляков вел передачи "Веселые ребята", "Песня года", "Алло, мы ищем таланты!", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!" и "Адреса молодых". Программу "Клуб веселых и находчивых" возродили в 1986 году. Масляков - заслуженный деятель искусств РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", отмечен другими наградами.

https://ria.ru/20240910/maslyakov-1971466210.html

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