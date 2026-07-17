Умерла режиссер программы "КВН" Светлана Маслякова

Краткий пересказ от РИА ИИ Умерла Светлана Маслякова, режиссер телевизионной программы "КВН".

Международный союз КВН назвал ее великой женщиной-режиссером и верной соратницей Александра Маслякова.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Умерла режиссер программы "КВН", вдова телеведущего Александра Маслякова Светлана, сообщил Международный союз КВН.

« "Сегодня большая семья КВН с прискорбием сообщает о невосполнимой утрате: скончалась Светлана Анатольевна Маслякова", — говорится в Telegram-канале организации.

Ей было 78 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, рассказал РИА Новости сын Масляковой.

В союзе КВН Маслякову назвали великой женщиной-режиссером, имя которой стало символом Клуба веселых и находчивых.

"Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим кавээнщикам. Мы будем помнить ее всегда", — заключается в некрологе.

Светлана Маслякова родилась в 1947 году в Москве. В 1966-м, после школы, пришла работать на телевидение. Училась во Всесоюзном заочном юридическом институте, закончила Высшие курсы творческих работников Центрального телевидения СССР. В 1972-1993 годах была режиссером Главной редакции пропаганды ЦТ. В 1971-м вышла замуж за Александра Маслякова. Впоследствии работала режиссером творческого объединения АМИК.