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Умерла режиссер программы "КВН" Светлана Маслякова - РИА Новости, 17.07.2026
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16:01 17.07.2026 (обновлено: 16:58 17.07.2026)

Умерла режиссер программы "КВН" Светлана Маслякова

© Фото : Международный союз КВН/VKСветлана Маслякова
Светлана Маслякова - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Международный союз КВН/VK
Светлана Маслякова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Умерла Светлана Маслякова, режиссер телевизионной программы "КВН".
  • Международный союз КВН назвал ее великой женщиной-режиссером и верной соратницей Александра Маслякова.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Умерла режиссер программы "КВН", вдова телеведущего Александра Маслякова Светлана, сообщил Международный союз КВН.
«

"Сегодня большая семья КВН с прискорбием сообщает о невосполнимой утрате: скончалась Светлана Анатольевна Маслякова", — говорится в Telegram-канале организации.

Ей было 78 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, рассказал РИА Новости сын Масляковой.
В союзе КВН Маслякову назвали великой женщиной-режиссером, имя которой стало символом Клуба веселых и находчивых.
"Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим кавээнщикам. Мы будем помнить ее всегда", — заключается в некрологе.
Светлана Маслякова родилась в 1947 году в Москве. В 1966-м, после школы, пришла работать на телевидение. Училась во Всесоюзном заочном юридическом институте, закончила Высшие курсы творческих работников Центрального телевидения СССР. В 1972-1993 годах была режиссером Главной редакции пропаганды ЦТ. В 1971-м вышла замуж за Александра Маслякова. Впоследствии работала режиссером творческого объединения АМИК.
Александр Масляков умер в сентябре 2024 года в возрасте 82 лет. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
 
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