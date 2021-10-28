Внучка Маслякова стала ведущей детского КВН
Внучка Александра Маслякова Таисия вместе со Степаном Лукиным стала ведущей детского КВН
© Фото предоставлено компанией "Амик"Ведущая детского КВН
© Фото предоставлено компанией "Амик"
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Внучка Александра Маслякова Таисия стала ведущей детского КВН, сообщили в пресс-службе Первого канала. Пару ей составил капитан команды КВН Высшей лиги "Мега" Степан Лукин.
Новый формат стартует в эфире 31 октября. Условия игры для детей отличаются от взрослого проекта. Юные участники соревнуются в двух больших конкурсах: "Приветствие" (после которого отсеивается часть команд) и "Сказка".
В полуфинал выйдут 12 команд, в финал – три, и только одна сможет назвать себя чемпионом.
© Фото предоставлено компанией "Амик"
Команда Детского КВН "Карусель"
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Команда Детского КВН "Карусель"
© Фото предоставлено компанией "Амик"
© Фото предоставлено компанией "Амик"
Жюри Детского КВН
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Жюри Детского КВН
© Фото предоставлено компанией "Амик"
© Фото предоставлено компанией "Амик"
Новый формат стартует в эфире 31 октября
3 из 5
Новый формат стартует в эфире 31 октября
© Фото предоставлено компанией "Амик"
© Фото предоставлено компанией "Амик"
Команда Детского КВН "Дети Басты"
4 из 5
Команда Детского КВН "Дети Басты"
© Фото предоставлено компанией "Амик"
© Фото предоставлено компанией "Амик"
Ведущие Детского КВН Таисия Маслякова и Степан Лукин
5 из 5
Ведущие Детского КВН Таисия Маслякова и Степан Лукин
© Фото предоставлено компанией "Амик"
1 из 5
Команда Детского КВН "Карусель"
© Фото предоставлено компанией "Амик"
2 из 5
Жюри Детского КВН
© Фото предоставлено компанией "Амик"
3 из 5
Новый формат стартует в эфире 31 октября
© Фото предоставлено компанией "Амик"
4 из 5
Команда Детского КВН "Дети Басты"
© Фото предоставлено компанией "Амик"
5 из 5
Ведущие Детского КВН Таисия Маслякова и Степан Лукин
© Фото предоставлено компанией "Амик"
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