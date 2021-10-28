Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211028/maslyakov-1756687536.html
Внучка Маслякова стала ведущей детского КВН
Внучка Маслякова стала ведущей детского КВН - РИА Новости, 28.10.2021
Внучка Маслякова стала ведущей детского КВН
Внучка Александра Маслякова Таисия стала ведущей детского КВН, сообщили в пресс-службе Первого канала. Пару ей составил капитан команды КВН Высшей лиги "Мега"... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T15:17
2021-10-28T15:17
шоубиз
знаменитости
александр масляков
квн
юлия михалкова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756684610_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_8b816f00ebe16bc246266a95e3ede086.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Внучка Александра Маслякова Таисия стала ведущей детского КВН, сообщили в пресс-службе Первого канала. Пару ей составил капитан команды КВН Высшей лиги "Мега" Степан Лукин.Новый формат стартует в эфире 31 октября. Условия игры для детей отличаются от взрослого проекта. Юные участники соревнуются в двух больших конкурсах: "Приветствие" (после которого отсеивается часть команд) и "Сказка".В полуфинал выйдут 12 команд, в финал – три, и только одна сможет назвать себя чемпионом.Судьбу команд решает жюри: Юлия Михалкова, Юсиф Юсифов, Гар Дмитриев, Рухин Магеррамов, Михаил Башкатов, Екатерина Скулкина, Юлька Гаврилина и Вадим Галыгин.В первом четвертьфинале за звание веселых и находчивых сойдутся "Дети Басты" из Ростова-на-Дону, "Ровесник" из Кронштадта, "Карусель" из Тынды и "Дабл Трабл" из Перми.Александр Масляков – руководитель КВН и ведущий Высшей лиги, его сын Александр – Премьер-лиги. Ранее Владимир Путин наградил Александра Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.
https://ria.ru/20201108/kvn-1583408717.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756684610_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_eddae4796e274c967c090f0f6493e605.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, александр масляков, квн, юлия михалкова
15:17 28.10.2021
 
Внучка Маслякова стала ведущей детского КВН

Внучка Александра Маслякова Таисия вместе со Степаном Лукиным стала ведущей детского КВН

© Фото предоставлено компанией "Амик"Ведущая детского КВН
Ведущая детского КВН
© Фото предоставлено компанией "Амик"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Внучка Александра Маслякова Таисия стала ведущей детского КВН, сообщили в пресс-службе Первого канала. Пару ей составил капитан команды КВН Высшей лиги "Мега" Степан Лукин.
Новый формат стартует в эфире 31 октября. Условия игры для детей отличаются от взрослого проекта. Юные участники соревнуются в двух больших конкурсах: "Приветствие" (после которого отсеивается часть команд) и "Сказка".
В полуфинал выйдут 12 команд, в финал – три, и только одна сможет назвать себя чемпионом.
© Фото предоставлено компанией "Амик"

Команда Детского КВН "Карусель"

Команда детского КВН Карусель
1 из 5

Команда Детского КВН "Карусель"

© Фото предоставлено компанией "Амик"
© Фото предоставлено компанией "Амик"

Жюри Детского КВН

Жюри детского КВН
2 из 5

Жюри Детского КВН

© Фото предоставлено компанией "Амик"
© Фото предоставлено компанией "Амик"

Новый формат стартует в эфире 31 октября

Команда детского КВН Карусель
3 из 5

Новый формат стартует в эфире 31 октября

© Фото предоставлено компанией "Амик"
© Фото предоставлено компанией "Амик"

Команда Детского КВН "Дети Басты"

Команда детского КВН Дети Басты
4 из 5

Команда Детского КВН "Дети Басты"

© Фото предоставлено компанией "Амик"
© Фото предоставлено компанией "Амик"

Ведущие Детского КВН Таисия Маслякова и Степан Лукин

Ведущие детского КВН
5 из 5

Ведущие Детского КВН Таисия Маслякова и Степан Лукин

© Фото предоставлено компанией "Амик"
1 из 5

Команда Детского КВН "Карусель"

© Фото предоставлено компанией "Амик"
2 из 5

Жюри Детского КВН

© Фото предоставлено компанией "Амик"
3 из 5

Новый формат стартует в эфире 31 октября

© Фото предоставлено компанией "Амик"
4 из 5

Команда Детского КВН "Дети Басты"

© Фото предоставлено компанией "Амик"
5 из 5

Ведущие Детского КВН Таисия Маслякова и Степан Лукин

© Фото предоставлено компанией "Амик"
Судьбу команд решает жюри: Юлия Михалкова, Юсиф Юсифов, Гар Дмитриев, Рухин Магеррамов, Михаил Башкатов, Екатерина Скулкина, Юлька Гаврилина и Вадим Галыгин.
В первом четвертьфинале за звание веселых и находчивых сойдутся "Дети Басты" из Ростова-на-Дону, "Ровесник" из Кронштадта, "Карусель" из Тынды и "Дабл Трабл" из Перми.
Александр Масляков – руководитель КВН и ведущий Высшей лиги, его сын Александр – Премьер-лиги.
Ранее Владимир Путин наградил Александра Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.
Телеведущий Михаил Шац, актер Сергей Светлаков и участник Comedy Club Гарик Мартиросян (слева направо) на юбилейной игре КВН - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
8 ноября 2020, 08:00Культура
"Клуб очень находчивых": за кулисами КВН
 
ШоубизЗнаменитостиАлександр МасляковКВНЮлия Михалкова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Финансист назвала выгодные инструменты для вложений
04:02Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения
03:58Главная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия
03:46Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами
03:27Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления
03:22В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
03:18Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp
03:15Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананы
03:11Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю
03:04Японские космические туристы оценили русскую кухню
02:59Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия
02:42Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
02:35Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
02:25На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19
02:25Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпа
02:17Россиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
02:13В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного
02:08Врач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации
02:03СК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войны
01:31Белоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода
Лента новостейМолния
Финансист назвала выгодные инструменты для вложенийРазведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические ученияГлавная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбамиГлава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопленияВ Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябреРоссиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsAppНутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананыВрач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделюЯпонские космические туристы оценили русскую кухнюЗеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армияЭкс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погодуНа Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпаРоссиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартируВ штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденногоВрач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинацииСК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войныБелоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода