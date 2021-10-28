https://ria.ru/20211028/maslyakov-1756687536.html

Внучка Маслякова стала ведущей детского КВН

Внучка Маслякова стала ведущей детского КВН - РИА Новости, 28.10.2021

Внучка Маслякова стала ведущей детского КВН

Внучка Александра Маслякова Таисия стала ведущей детского КВН, сообщили в пресс-службе Первого канала. Пару ей составил капитан команды КВН Высшей лиги "Мега"... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:17

2021-10-28T15:17

2021-10-28T15:17

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александр масляков

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Внучка Александра Маслякова Таисия стала ведущей детского КВН, сообщили в пресс-службе Первого канала. Пару ей составил капитан команды КВН Высшей лиги "Мега" Степан Лукин.Новый формат стартует в эфире 31 октября. Условия игры для детей отличаются от взрослого проекта. Юные участники соревнуются в двух больших конкурсах: "Приветствие" (после которого отсеивается часть команд) и "Сказка".В полуфинал выйдут 12 команд, в финал – три, и только одна сможет назвать себя чемпионом.Судьбу команд решает жюри: Юлия Михалкова, Юсиф Юсифов, Гар Дмитриев, Рухин Магеррамов, Михаил Башкатов, Екатерина Скулкина, Юлька Гаврилина и Вадим Галыгин.В первом четвертьфинале за звание веселых и находчивых сойдутся "Дети Басты" из Ростова-на-Дону, "Ровесник" из Кронштадта, "Карусель" из Тынды и "Дабл Трабл" из Перми.Александр Масляков – руководитель КВН и ведущий Высшей лиги, его сын Александр – Премьер-лиги. Ранее Владимир Путин наградил Александра Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

https://ria.ru/20201108/kvn-1583408717.html

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знаменитости, александр масляков, квн, юлия михалкова