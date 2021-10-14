Путин наградил Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

"За значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Маслякова Александра Васильевича — ведущего программ акционерного общества "Первый канал", город Москва", — говорится в документе.