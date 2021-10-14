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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211014/maslyakov-1754618301.html
Путин наградил Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Путин наградил Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени - РИА Новости, 14.10.2021
Путин наградил Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени ведущего Александра Маслякова, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:55
2021-10-14T18:51
шоубиз
общество
александр масляков
владимир путин
квн
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени ведущего Александра Маслякова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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общество, александр масляков, владимир путин, квн
17:55 14.10.2021 (обновлено: 18:51 14.10.2021)
 
Путин наградил Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Путин наградил Александра Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВедущий КВН Александр Масляков
Ведущий КВН Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени ведущего Александра Маслякова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Маслякова Александра Васильевича — ведущего программ акционерного общества "Первый канал", город Москва", — говорится в документе.

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ШоубизОбществоАлександр МасляковВладимир ПутинКВН
 
 
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