Рейтинг@Mail.ru
В Москве завершилось прощание с телеведущей Светланой Жильцовой - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:17 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/zhiltsova-2072696982.html
В Москве завершилось прощание с телеведущей Светланой Жильцовой
В Москве завершилось прощание с телеведущей Светланой Жильцовой - РИА Новости, 06.02.2026
В Москве завершилось прощание с телеведущей Светланой Жильцовой
Церемония прощания с советским диктором, телеведущей Светланой Жильцовой и ее отпевание завершились в Москве в православном храме святителя Николая Чудотворца... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T14:17:00+03:00
2026-02-06T14:17:00+03:00
культура
москва
ссср
канада
светлана жильцова
александр масляков
квн
московский государственный лингвистический университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072692265_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0ba710985dafe1c614465574a1555770.jpg
https://ria.ru/20260203/zhiltsova-2072021514.html
https://ria.ru/20260203/zhiltsova-2071960942.html
москва
ссср
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072692265_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_a89ad94426c18bde8f2b485908a4fd58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, ссср, канада, светлана жильцова, александр масляков, квн, московский государственный лингвистический университет
Культура, Москва, СССР, Канада, Светлана Жильцова, Александр Масляков, КВН, Московский государственный лингвистический университет
В Москве завершилось прощание с телеведущей Светланой Жильцовой

РИА Новости: на Рогожском кладбище завершилось прощание со Светланой Жильцовой

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкОтпевание во время церемонии прощания с советским диктором, телеведущей Светланой Жильцовой в храме святителя Николая Чудотворца на Рогожском кладбище в Москв
Отпевание во время церемонии прощания с советским диктором, телеведущей Светланой Жильцовой в храме святителя Николая Чудотворца на Рогожском кладбище в Москв - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Отпевание во время церемонии прощания с советским диктором, телеведущей Светланой Жильцовой в храме святителя Николая Чудотворца на Рогожском кладбище в Москв
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Церемония прощания с советским диктором, телеведущей Светланой Жильцовой и ее отпевание завершились в Москве в православном храме святителя Николая Чудотворца на Рогожском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Жильцова скончалась в возрасте 89 лет 3 февраля из-за продолжительной болезни.
Светлана Жильцова и Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Голос Светланы Жильцовой стал звуковым символом КВН, заявили в клубе
3 февраля, 18:45
Проститься с первой ведущей КВН, легендой советского телевидения пришли близкие, друзья, коллеги. Церемония прощания была совмещена с отпеванием. Похоронят Жильцову на Рогожском кладбище в Москве.
Жильцова родилась 30 ноября 1936 года в Москве. Окончила Государственный педагогический институт иностранных языков имени М. Тореза (ныне - Московский государственный лингвистический университет).
Карьеру на телевидении Жильцова начала на четвертом курсе института в совместном проекте телевидения СССР и Канады в фильме о звездах советской эстрады. Светлана Жильцова победила в конкурсе на роль диктора-переводчика. По окончании института осталась работать на телевидении, где первоначально читала программы передач. В первые годы работы ее обучала диктор Всесоюзного радио Ольга Высоцкая.
Наиболее известна как первая ведущая телепередачи "Клуб веселых и находчивых" (КВН) в паре с Альбертом Аксельродом, а с 1961 года - в дуэте с Александром Масляковым. Также вела популярные программы "Спокойной ночи, малыши", "Будильник", "Песня года" (1976-1979), "Веселые нотки", "Москвичка", "Вечера в Концертной студии Останкино", "Утренняя почта", "Музыкальный киоск", "По вашим письмам", тележурнал "Пионер", а также концерты, посвященные профессиональным праздникам.
Светлана Жильцова - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Сын Светланы Жильцовой назвал причину смерти матери
3 февраля, 15:21
 
КультураМоскваСССРКанадаСветлана ЖильцоваАлександр МасляковКВНМосковский государственный лингвистический университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала