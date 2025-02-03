Эрнст станет президентом Международного союза КВН
Гендиректор Первого канала Эрнст станет президентом Международного союза КВН
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГенеральный директор Первого канала Константин Эрнст
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст принял предложение Александра Маслякова-младшего стать президентом Международного Союза КВН, сообщается на сайте КВН.
"Константин Львович Эрнст в присутствии участников Международного фестиваля команд КВН "КиВиН-2025" принял предложение Александра Александровича Маслякова стать президентом Международного Союза КВН", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что на одном из фестивалей КВН Масляков передал слово Эрнсту, подключившемуся к экрану на главной сцене в режиме прямой трансляции, где предложил генеральному директору Первого канала стать президентом Международного Союза КВН.
"Константин Львович приветствовал всех участников фестиваля и пообещал творческое сотрудничество. В заключении трансляции Александр Александрович обратился к Константину Львовичу с предложением стать президентом Международного Союза КВН, на которое Эрнст ответил согласием", - добавляется в публикации сайта.
Ранее этот пост занимал телеведущий Александр Васильевич Масляков, скончавшийся 8 сентября 2024 года на 83-м году жизни.
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