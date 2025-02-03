https://ria.ru/20250203/ernst-1997188956.html

Эрнст станет президентом Международного союза КВН

Эрнст станет президентом Международного союза КВН - РИА Новости, 03.02.2025

Эрнст станет президентом Международного союза КВН

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст принял предложение Александра Маслякова-младшего стать президентом Международного Союза КВН, сообщается на... РИА Новости, 03.02.2025

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константин эрнст

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александр александрович

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст принял предложение Александра Маслякова-младшего стать президентом Международного Союза КВН, сообщается на сайте КВН. "Константин Львович Эрнст в присутствии участников Международного фестиваля команд КВН "КиВиН-2025" принял предложение Александра Александровича Маслякова стать президентом Международного Союза КВН", - говорится в сообщении. Уточняется, что на одном из фестивалей КВН Масляков передал слово Эрнсту, подключившемуся к экрану на главной сцене в режиме прямой трансляции, где предложил генеральному директору Первого канала стать президентом Международного Союза КВН. "Константин Львович приветствовал всех участников фестиваля и пообещал творческое сотрудничество. В заключении трансляции Александр Александрович обратился к Константину Львовичу с предложением стать президентом Международного Союза КВН, на которое Эрнст ответил согласием", - добавляется в публикации сайта. Ранее этот пост занимал телеведущий Александр Васильевич Масляков, скончавшийся 8 сентября 2024 года на 83-м году жизни.

https://ria.ru/20250202/khait-1996854233.html

https://ria.ru/20240922/maslyakov-1974127572.html

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константин эрнст, александр масляков, александр александрович, квн, россия