Рейтинг@Mail.ru
Эрнст станет президентом Международного союза КВН - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:15 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/ernst-1997188956.html
Эрнст станет президентом Международного союза КВН
Эрнст станет президентом Международного союза КВН - РИА Новости, 03.02.2025
Эрнст станет президентом Международного союза КВН
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст принял предложение Александра Маслякова-младшего стать президентом Международного Союза КВН, сообщается на... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T21:15:00+03:00
2025-02-03T21:15:00+03:00
культура
константин эрнст
александр масляков
александр александрович
квн
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596231510_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1224e0b60e6fc45d07930d0a7e96e9e1.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст принял предложение Александра Маслякова-младшего стать президентом Международного Союза КВН, сообщается на сайте КВН. "Константин Львович Эрнст в присутствии участников Международного фестиваля команд КВН "КиВиН-2025" принял предложение Александра Александровича Маслякова стать президентом Международного Союза КВН", - говорится в сообщении. Уточняется, что на одном из фестивалей КВН Масляков передал слово Эрнсту, подключившемуся к экрану на главной сцене в режиме прямой трансляции, где предложил генеральному директору Первого канала стать президентом Международного Союза КВН. "Константин Львович приветствовал всех участников фестиваля и пообещал творческое сотрудничество. В заключении трансляции Александр Александрович обратился к Константину Львовичу с предложением стать президентом Международного Союза КВН, на которое Эрнст ответил согласием", - добавляется в публикации сайта. Ранее этот пост занимал телеведущий Александр Васильевич Масляков, скончавшийся 8 сентября 2024 года на 83-м году жизни.
https://ria.ru/20250202/khait-1996854233.html
https://ria.ru/20240922/maslyakov-1974127572.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596231510_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97ae02d74ff8781a092df6335f94bcf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
константин эрнст, александр масляков, александр александрович, квн, россия
Культура, Константин Эрнст, Александр Масляков, Александр Александрович, КВН, Россия
Эрнст станет президентом Международного союза КВН

Гендиректор Первого канала Эрнст станет президентом Международного союза КВН

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГенеральный директор Первого канала Константин Эрнст
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст принял предложение Александра Маслякова-младшего стать президентом Международного Союза КВН, сообщается на сайте КВН.
"Константин Львович Эрнст в присутствии участников Международного фестиваля команд КВН "КиВиН-2025" принял предложение Александра Александровича Маслякова стать президентом Международного Союза КВН", - говорится в сообщении.
Валерий Хаит - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Умер бывший руководитель нескольких команд КВН Валерий Хаит
2 февраля, 04:16
Уточняется, что на одном из фестивалей КВН Масляков передал слово Эрнсту, подключившемуся к экрану на главной сцене в режиме прямой трансляции, где предложил генеральному директору Первого канала стать президентом Международного Союза КВН.
"Константин Львович приветствовал всех участников фестиваля и пообещал творческое сотрудничество. В заключении трансляции Александр Александрович обратился к Константину Львовичу с предложением стать президентом Международного Союза КВН, на которое Эрнст ответил согласием", - добавляется в публикации сайта.
Ранее этот пост занимал телеведущий Александр Васильевич Масляков, скончавшийся 8 сентября 2024 года на 83-м году жизни.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Семья Маслякова обратилась в полицию после разрушения могилы ведущего
22 сентября 2024, 19:29
 
КультураКонстантин ЭрнстАлександр МасляковАлександр АлександровичКВНРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала