В Москве началось прощание с телеведущей Светланой Жильцовой

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Церемония прощания с советским диктором, телеведущей Светланой Жильцовой начались в Москве в православном храме святителя Николая Чудотворца на Рогожском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Жильцова скончалась в возрасте 89 лет 3 февраля из-за продолжительной болезни.
Проводить в последний путь легенду советского телевидения пришли близкие, друзья, коллеги.
Жильцова родилась 30 ноября 1936 года в Москве. Окончила Государственный педагогический институт иностранных языков имени М. Тореза (ныне - Московский государственный лингвистический университет).
Карьеру на телевидении Жильцова начала на четвертом курсе института в совместном проекте телевидения СССР и Канады в фильме о звездах советской эстрады. Она победила в конкурсе на роль диктора-переводчика. По окончании института осталась работать на телевидении, где первоначально читала программы передач. В первые годы работы ее обучала диктор Всесоюзного радио Ольга Высоцкая.
Наиболее известна как первая ведущая телепередачи "Клуб веселых и находчивых" (КВН) в паре с Альбертом Аксельродом, а с 1961 года - в дуэте с Александром Масляковым. Также вела популярные программы "Спокойной ночи, малыши", "Будильник", "Песня года" (1976-1979), "Веселые нотки", "Москвичка", "Вечера в концертной студии Останкино", "Утренняя почта", "Музыкальный киоск", "По вашим письмам", тележурнал "Пионер", а также концерты, посвященные профессиональным праздникам.