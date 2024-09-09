Умер ведущий КВН Александр Масляков

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Легендарный телеведущий КВН Александр Масляков скончался на 83-м году жизни, сообщил в воскресенье Telegram-канал КВН."С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу КВН, став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами", — говорится в сообщении.Концертный директор сына Александра Маслякова подтвердил РИА Новости информацию о смерти ведущего."Все верно", — ответил он на соответствующий вопрос.Первый канал изменил сетку вещания, выпустив в 23.00 в эфир программу "Памяти Александра Маслякова"."Выдающийся шоумен"Соболезнования в связи со смертью Маслякова выразили его коллеги, политики и журналисты.Академия Российского телевидения отметила, что, несмотря на зрелый возраст, КВН и сегодня остается молодым, динамичным, по-хорошему дерзким, — и в этом заслуга Маслякова. Кроме того, КВН под его руководством становился неоднократным лауреатом премии "ТЭФИ".Подчеркивается, что благодаря ответственному подходу к работе и преданности избранному делу Масляков снискал непререкаемый авторитет у всего телевизионного сообщества.Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Александра Маслякова отличали неизменный оптимизм и любовь к жизни, которыми он заряжал всех вокруг, а мэр Москвы Сергей Собянин отметил его профессионализм.Блистательное творчество Александра Васильевича Маслякова привнесло на отечественное телевидение неподражаемый юмор, энергию молодости и жизнерадостное настроение", — говорится в телеграмме от имени Собянина.Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с РИА Новости назвал телеведущего Александра Маслякова выдающимся шоуменом, который обладал харизмой и был интересен аудитории. Он также подчеркнул, что КВН уникальная программа, аналогов которой нет нигде в мире.В свою очередь главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Масляков был прекрасен, старомодно свеж и интересен, и что таких больше не делают.Телеведущий, режиссер Юлий Гусман в беседе с РИА Новости выразил соболезнования по поводу кончины телеведущего Александра Маслякова его супруге и сыну, отметив, что все потеряли любимого человека, который встал у штурвала корабля, главного большого корабля КВН, тяжело будет научится без него жить."Он всегда будет с нами, потому что он великолепный художник, у вечной памяти, грусть и спорь по поводу его ухода", — добавил Гусман.Биография МасляковаАлександр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Его отец был военным летчиком, штурманом, воевал на фронтах Великой Отечественной войны, служил в Главном штабе ВВС. Мать — Зинаида Алексеевна, родилась в 1911 году. Всю жизнь она посвятила семье, воспитанию сына.В 1966 году Александр Масляков окончил Московский институт инженеров транспорта (ныне Российский университет транспорта), в 1968 году – Высшие курсы работников телевидения.На телевидение он попал практически случайно, будучи студентом МИИТ. В то время для новой сатирической игры искали ведущего: молодого, желательно из такой же студенческой аудитории, что и играет в КВН. Так Масляков стал вести игру.С 1964 года – ведущий программы Клуба веселых и находчивых – КВН. После закрытия программы в 1972 году вел передачи "А ну-ка, девушки!", "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", вел репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве. Несколько лет он был постоянным ведущим международных фестивалей песни в Сочи, также вел программы "Песня года", "Александр-шоу" и многие другие.После воссоздания программы КВН на телевидение в 1986 году – постоянный ведущий КВН.Президент Международного союза КВН и телевизионного творческого объединения (ТТО) "АМиК".Александр Масляков – заслуженный деятель искусств России (1994). Полный кавалер российского ордена "За заслуги перед Отечеством" – в 2006 году он был удостоен IV степени, в 2011 году – III степени, в 2016 году – II степени, в 2021 году – I степени.В 2015 году Масляков был награжден орденом Александра Невского.В 2002 году Масляков был удостоен высшей награды Академии российского телевидения ТЭФИ – "За личный вклад в развитие отечественного телевидения".Масляков был женат, его супруга, Светлана Анатольевна Маслякова, является режиссером КВН.Сын Александр Масляков-младший (1980 года рождения) – выпускник МГИМО, ведущий программ "Планета КВН" и "Премьер-Лига".Внучка Таисия в 2021 году стала ведущей детского КВН.
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Легендарный телеведущий КВН Александр Масляков скончался на 83-м году жизни, сообщил в воскресенье Telegram-канал КВН.
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"С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу КВН, став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами", — говорится в сообщении.
Концертный директор сына Александра Маслякова подтвердил РИА Новости информацию о смерти ведущего.
"Все верно", — ответил он на соответствующий вопрос.
В это время Масляков продолжал работать на телевидении. Он вел передачи "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", а также репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве, международные фестивали песни в Сочи, программы "Песня года" и многие другие.
В это время Масляков продолжал работать на телевидении. Он вел передачи "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", а также репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве, международные фестивали песни в Сочи, программы "Песня года" и многие другие.
В это время Масляков продолжал работать на телевидении. Он вел передачи "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", а также репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве, международные фестивали песни в Сочи, программы "Песня года" и многие другие.
Первый канал изменил сетку вещания, выпустив в 23.00 в эфир программу "Памяти Александра Маслякова".
"Выдающийся шоумен"
Соболезнования в связи со смертью Маслякова выразили его коллеги, политики и журналисты.
Академия Российского телевидения отметила, что, несмотря на зрелый возраст, КВН и сегодня остается молодым, динамичным, по-хорошему дерзким, — и в этом заслуга Маслякова. Кроме того, КВН под его руководством становился неоднократным лауреатом премии "ТЭФИ".
Блистательное творчество Александра Васильевича Маслякова привнесло на отечественное телевидение неподражаемый юмор, энергию молодости и жизнерадостное настроение", — говорится в телеграмме от имени Собянина.
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с РИА Новости назвал телеведущего Александра Маслякова выдающимся шоуменом, который обладал харизмой и был интересен аудитории. Он также подчеркнул, что КВН уникальная программа, аналогов которой нет нигде в мире.
В свою очередь главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Масляков был прекрасен, старомодно свеж и интересен, и что таких больше не делают.
Телеведущий, режиссер Юлий Гусман в беседе с РИА Новости выразил соболезнования по поводу кончины телеведущего Александра Маслякова его супруге и сыну, отметив, что все потеряли любимого человека, который встал у штурвала корабля, главного большого корабля КВН, тяжело будет научится без него жить.
«
"Он всегда будет с нами, потому что он великолепный художник, у вечной памяти, грусть и спорь по поводу его ухода", — добавил Гусман.
Биография Маслякова
Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Его отец был военным летчиком, штурманом, воевал на фронтах Великой Отечественной войны, служил в Главном штабе ВВС. Мать — Зинаида Алексеевна, родилась в 1911 году. Всю жизнь она посвятила семье, воспитанию сына.
В 1966 году Александр Масляков окончил Московский институт инженеров транспорта (ныне Российский университет транспорта), в 1968 году – Высшие курсы работников телевидения.
На телевидение он попал практически случайно, будучи студентом МИИТ. В то время для новой сатирической игры искали ведущего: молодого, желательно из такой же студенческой аудитории, что и играет в КВН. Так Масляков стал вести игру.
С 1964 года – ведущий программы Клуба веселых и находчивых – КВН. После закрытия программы в 1972 году вел передачи "А ну-ка, девушки!", "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", вел репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве. Несколько лет он был постоянным ведущим международных фестивалей песни в Сочи, также вел программы "Песня года", "Александр-шоу" и многие другие.
Президент Международного союза КВН и телевизионного творческого объединения (ТТО) "АМиК".
Александр Масляков – заслуженный деятель искусств России (1994). Полный кавалер российского ордена "За заслуги перед Отечеством" – в 2006 году он был удостоен IV степени, в 2011 году – III степени, в 2016 году – II степени, в 2021 году – I степени.
В 2015 году Масляков был награжден орденом Александра Невского.
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