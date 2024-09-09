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Умер ведущий КВН Александр Масляков - РИА Новости, 09.09.2024
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01:23 09.09.2024 (обновлено: 02:01 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/maslyakov-1971498389.html
Умер ведущий КВН Александр Масляков
Умер ведущий КВН Александр Масляков - РИА Новости, 09.09.2024
Умер ведущий КВН Александр Масляков
Легендарный телеведущий КВН Александр Масляков скончался на 83-м году жизни, сообщил в воскресенье Telegram-канал КВН. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T01:23
2024-09-09T02:01
россия
москва
свердловск
александр масляков
сергей собянин
юлий гусман
квн
госдума рф
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Легендарный телеведущий КВН Александр Масляков скончался на 83-м году жизни, сообщил в воскресенье Telegram-канал КВН."С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу КВН, став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами", — говорится в сообщении.Концертный директор сына Александра Маслякова подтвердил РИА Новости информацию о смерти ведущего."Все верно", — ответил он на соответствующий вопрос.Первый канал изменил сетку вещания, выпустив в 23.00 в эфир программу "Памяти Александра Маслякова"."Выдающийся шоумен"Соболезнования в связи со смертью Маслякова выразили его коллеги, политики и журналисты.Академия Российского телевидения отметила, что, несмотря на зрелый возраст, КВН и сегодня остается молодым, динамичным, по-хорошему дерзким, — и в этом заслуга Маслякова. Кроме того, КВН под его руководством становился неоднократным лауреатом премии "ТЭФИ".Подчеркивается, что благодаря ответственному подходу к работе и преданности избранному делу Масляков снискал непререкаемый авторитет у всего телевизионного сообщества.Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Александра Маслякова отличали неизменный оптимизм и любовь к жизни, которыми он заряжал всех вокруг, а мэр Москвы Сергей Собянин отметил его профессионализм.Блистательное творчество Александра Васильевича Маслякова привнесло на отечественное телевидение неподражаемый юмор, энергию молодости и жизнерадостное настроение", — говорится в телеграмме от имени Собянина.Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с РИА Новости назвал телеведущего Александра Маслякова выдающимся шоуменом, который обладал харизмой и был интересен аудитории. Он также подчеркнул, что КВН уникальная программа, аналогов которой нет нигде в мире.В свою очередь главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Масляков был прекрасен, старомодно свеж и интересен, и что таких больше не делают.Телеведущий, режиссер Юлий Гусман в беседе с РИА Новости выразил соболезнования по поводу кончины телеведущего Александра Маслякова его супруге и сыну, отметив, что все потеряли любимого человека, который встал у штурвала корабля, главного большого корабля КВН, тяжело будет научится без него жить."Он всегда будет с нами, потому что он великолепный художник, у вечной памяти, грусть и спорь по поводу его ухода", — добавил Гусман.Биография МасляковаАлександр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Его отец был военным летчиком, штурманом, воевал на фронтах Великой Отечественной войны, служил в Главном штабе ВВС. Мать — Зинаида Алексеевна, родилась в 1911 году. Всю жизнь она посвятила семье, воспитанию сына.В 1966 году Александр Масляков окончил Московский институт инженеров транспорта (ныне Российский университет транспорта), в 1968 году – Высшие курсы работников телевидения.На телевидение он попал практически случайно, будучи студентом МИИТ. В то время для новой сатирической игры искали ведущего: молодого, желательно из такой же студенческой аудитории, что и играет в КВН. Так Масляков стал вести игру.С 1964 года – ведущий программы Клуба веселых и находчивых – КВН. После закрытия программы в 1972 году вел передачи "А ну-ка, девушки!", "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", вел репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве. Несколько лет он был постоянным ведущим международных фестивалей песни в Сочи, также вел программы "Песня года", "Александр-шоу" и многие другие.После воссоздания программы КВН на телевидение в 1986 году – постоянный ведущий КВН.Президент Международного союза КВН и телевизионного творческого объединения (ТТО) "АМиК".Александр Масляков – заслуженный деятель искусств России (1994). Полный кавалер российского ордена "За заслуги перед Отечеством" – в 2006 году он был удостоен IV степени, в 2011 году – III степени, в 2016 году – II степени, в 2021 году – I степени.В 2015 году Масляков был награжден орденом Александра Невского.В 2002 году Масляков был удостоен высшей награды Академии российского телевидения ТЭФИ – "За личный вклад в развитие отечественного телевидения".Масляков был женат, его супруга, Светлана Анатольевна Маслякова, является режиссером КВН.Сын Александр Масляков-младший (1980 года рождения) – выпускник МГИМО, ведущий программ "Планета КВН" и "Премьер-Лига".Внучка Таисия в 2021 году стала ведущей детского КВН.
https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971484544.html
https://ria.ru/20240908/ernst-1971484132.html
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россия, москва, свердловск, александр масляков, сергей собянин, юлий гусман, квн, госдума рф, академия российского телевидения, умер александр масляков
Россия, Москва, Свердловск, Александр Масляков, Сергей Собянин, Юлий Гусман, КВН, Госдума РФ, Академия российского телевидения, Умер Александр Масляков
Умер ведущий КВН Александр Масляков

Многолетний ведущий КВН Александр Масляков умер на 83-м году жизни

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкАлександр Масляков
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Александр Масляков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Легендарный телеведущий КВН Александр Масляков скончался на 83-м году жизни, сообщил в воскресенье Telegram-канал КВН.
«
"С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу КВН, став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами", — говорится в сообщении.
Концертный директор сына Александра Маслякова подтвердил РИА Новости информацию о смерти ведущего.
"Все верно", — ответил он на соответствующий вопрос.
Человек с планеты КВН. Умер Александр Масляков
© РИА Новости / Николай Болотин | Перейти в медиабанк

Александр Масляков попал на телевидение совершенно случайно, когда учился на четвертом курсе Московского института инженеров транспорта.

Телевизионная юмористическая игра КВН. В центре ведущий Александр Масляков

Александр Масляков попал на телевидение совершенно случайно, когда учился на четвертом курсе Московского института инженеров транспорта.

© РИА Новости / Николай Болотин
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1 из 14
© РИА Новости / Палатник | Перейти в медиабанк

Вести программу КВН Маслякову доверили вместе с диктором Центрального телевидения Светланой Жильцовой. Они казались яркой парой, ходили даже слухи, что они — муж и жена, хотя это было не так.

Светлана Жильцова и Александр Масляков ведут молодёжную телепередачу

Вести программу КВН Маслякову доверили вместе с диктором Центрального телевидения Светланой Жильцовой. Они казались яркой парой, ходили даже слухи, что они — муж и жена, хотя это было не так.

© РИА Новости / Палатник
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2 из 14
© РИА Новости / Юрченко | Перейти в медиабанк

Программа КВН выходила на экране в течение семи лет, а потом была закрыта — перерыв продлился 15 лет.

Ведущий телепередачи А ну-ка, девушки! Александр Масляков на сцене новосибирского дворца спорта Сибирь

Программа КВН выходила на экране в течение семи лет, а потом была закрыта — перерыв продлился 15 лет.

© РИА Новости / Юрченко
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3 из 14
© РИА Новости / Юрченко | Перейти в медиабанк

В это время Масляков продолжал работать на телевидении. Он вел передачи "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", а также репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве, международные фестивали песни в Сочи, программы "Песня года" и многие другие.

Ведущий передачи А ну-ка, девушки! Александр Масляков

В это время Масляков продолжал работать на телевидении. Он вел передачи "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", а также репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве, международные фестивали песни в Сочи, программы "Песня года" и многие другие.

© РИА Новости / Юрченко
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4 из 14
© РИА Новости / Марина Юрченко | Перейти в медиабанк

Масляков также вел знаменитую программу "А ну-ка, девушки!" — что-то вроде конкурса красоты, где советские красавицы соревновались в спорте, домоводстве и в творческих дисциплинах.

Ведущий телепередачи А ну-ка девушки Александр Масляков и фигурист Игорь Бобрин на сцене Дворца спорта Сибирь

Масляков также вел знаменитую программу "А ну-ка, девушки!" — что-то вроде конкурса красоты, где советские красавицы соревновались в спорте, домоводстве и в творческих дисциплинах.

© РИА Новости / Марина Юрченко
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5 из 14
© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанк

В 80-е годы на телевидение вернулся возрожденный КВН, и Масляков остался его бессменным ведущим.

Президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков

В 80-е годы на телевидение вернулся возрожденный КВН, и Масляков остался его бессменным ведущим.

© РИА Новости / Валерий Левитин
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6 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Кроме того, Масляков стал первым ведущим еще одной легендарной игры — "Что? Где? Когда?"

Президент Международного союза КВН Александр Масляков на съемках новогодней программы на Первом канале

Кроме того, Масляков стал первым ведущим еще одной легендарной игры — "Что? Где? Когда?"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 14
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Масляков превратил кавээновское движение в явление международного масштаба и в стартовую площадку для артистов и режиссеров.

Александр Масляков

Масляков превратил кавээновское движение в явление международного масштаба и в стартовую площадку для артистов и режиссеров.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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8 из 14
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин и президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков (справа) во время церемонии вручения государственных наград.

Президент РФ Владимир Путин и президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков во время церемонии вручения государственных наград

Президент России Владимир Путин и президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков (справа) во время церемонии вручения государственных наград.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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9 из 14
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Кавээнщики рассказывали, что АлВасМас — так прозвали его в околоигровых кругах — с восторгом воспринимал остроты в свой адрес, а среди игроков "подколоть" мэтра считалось хорошим тоном.

Ведущий и президент Клуба веселых и находчивых Александр Масляков на юбилейном спецпроекте КВН-45 в театре Советской Армии

Кавээнщики рассказывали, что АлВасМас — так прозвали его в околоигровых кругах — с восторгом воспринимал остроты в свой адрес, а среди игроков "подколоть" мэтра считалось хорошим тоном.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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10 из 14
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТелеведущий Александр Масляков с супругой Светланой и телеведущий Александр Масляков-младший с супругой Ангелиной на традиционном Bosco Балу в Театре Наций
Телеведущий Александр Масляков с супругой Светланой и телеведущий Александр Масляков-младший с супругой Ангелиной на традиционном Bosco Балу в Театре Наций
Телеведущий Александр Масляков с супругой Светланой и телеведущий Александр Масляков-младший с супругой Ангелиной на традиционном Bosco Балу в Театре Наций
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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11 из 14
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В 2002 году Масляков получил высшую награду Академии российского телевидения ТЭФИ – "За личный вклад в развитие отечественного телевидения".

Телеведущие Леонид Якубович и Александр Масляков перед началом торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ-2007 в ГЦКЗ Россия

В 2002 году Масляков получил высшую награду Академии российского телевидения ТЭФИ – "За личный вклад в развитие отечественного телевидения".

© РИА Новости / Илья Питалев
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12 из 14
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Покидая игру, телеведущий постепенно отдал ведение премьер-лиги КВН сыну, Александру Маслякову- младшему, продолжателю отцовского дела.

Бессменный ведущий КВН Александр Масляков на праздничном концерте в честь открытия дома Клуба веселых и находчивых — Московского молодежного центра Планета КВН

Покидая игру, телеведущий постепенно отдал ведение премьер-лиги КВН сыну, Александру Маслякову- младшему, продолжателю отцовского дела.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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13 из 14
© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк

Когда возраст и здоровье больше не позволили Маслякову выйти на сцену, его место стали занимать бывшие кавээнщики, но зрители никогда не забудут его голос и легендарную фразу "Мы начинаем КВН!"

Президент Международного союза КВН Александр Масляков на гала-концерте КиВиН-2011 в Сочи

Когда возраст и здоровье больше не позволили Маслякову выйти на сцену, его место стали занимать бывшие кавээнщики, но зрители никогда не забудут его голос и легендарную фразу "Мы начинаем КВН!"

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
14 из 14

Александр Масляков попал на телевидение совершенно случайно, когда учился на четвертом курсе Московского института инженеров транспорта.

© РИА Новости / Николай Болотин
Перейти в медиабанк
1 из 14

Вести программу КВН Маслякову доверили вместе с диктором Центрального телевидения Светланой Жильцовой. Они казались яркой парой, ходили даже слухи, что они — муж и жена, хотя это было не так.

© РИА Новости / Палатник
Перейти в медиабанк
2 из 14

Программа КВН выходила на экране в течение семи лет, а потом была закрыта — перерыв продлился 15 лет.

© РИА Новости / Юрченко
Перейти в медиабанк
3 из 14

В это время Масляков продолжал работать на телевидении. Он вел передачи "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", а также репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве, международные фестивали песни в Сочи, программы "Песня года" и многие другие.

© РИА Новости / Юрченко
Перейти в медиабанк
4 из 14

Масляков также вел знаменитую программу "А ну-ка, девушки!" — что-то вроде конкурса красоты, где советские красавицы соревновались в спорте, домоводстве и в творческих дисциплинах.

© РИА Новости / Марина Юрченко
Перейти в медиабанк
5 из 14

В 80-е годы на телевидение вернулся возрожденный КВН, и Масляков остался его бессменным ведущим.

© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в медиабанк
6 из 14

Кроме того, Масляков стал первым ведущим еще одной легендарной игры — "Что? Где? Когда?"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 14

Масляков превратил кавээновское движение в явление международного масштаба и в стартовую площадку для артистов и режиссеров.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 14

Президент России Владимир Путин и президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков (справа) во время церемонии вручения государственных наград.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 14

Кавээнщики рассказывали, что АлВасМас — так прозвали его в околоигровых кругах — с восторгом воспринимал остроты в свой адрес, а среди игроков "подколоть" мэтра считалось хорошим тоном.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
10 из 14
Телеведущий Александр Масляков с супругой Светланой и телеведущий Александр Масляков-младший с супругой Ангелиной на традиционном Bosco Балу в Театре Наций
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 14

В 2002 году Масляков получил высшую награду Академии российского телевидения ТЭФИ – "За личный вклад в развитие отечественного телевидения".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
12 из 14

Покидая игру, телеведущий постепенно отдал ведение премьер-лиги КВН сыну, Александру Маслякову- младшему, продолжателю отцовского дела.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
13 из 14

Когда возраст и здоровье больше не позволили Маслякову выйти на сцену, его место стали занимать бывшие кавээнщики, но зрители никогда не забудут его голос и легендарную фразу "Мы начинаем КВН!"

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
14 из 14
Первый канал изменил сетку вещания, выпустив в 23.00 в эфир программу "Памяти Александра Маслякова".

"Выдающийся шоумен"

Соболезнования в связи со смертью Маслякова выразили его коллеги, политики и журналисты.
Академия Российского телевидения отметила, что, несмотря на зрелый возраст, КВН и сегодня остается молодым, динамичным, по-хорошему дерзким, — и в этом заслуга Маслякова. Кроме того, КВН под его руководством становился неоднократным лауреатом премии "ТЭФИ".
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Кудрявцева выразила соболезнования в связи со смертью Маслякова
Вчера, 22:08
Подчеркивается, что благодаря ответственному подходу к работе и преданности избранному делу Масляков снискал непререкаемый авторитет у всего телевизионного сообщества.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Александра Маслякова отличали неизменный оптимизм и любовь к жизни, которыми он заряжал всех вокруг, а мэр Москвы Сергей Собянин отметил его профессионализм.
Блистательное творчество Александра Васильевича Маслякова привнесло на отечественное телевидение неподражаемый юмор, энергию молодости и жизнерадостное настроение", — говорится в телеграмме от имени Собянина.
Президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Эрнст назвал смерть Маслякова горькой утратой для Первого канала
Вчера, 22:05
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с РИА Новости назвал телеведущего Александра Маслякова выдающимся шоуменом, который обладал харизмой и был интересен аудитории. Он также подчеркнул, что КВН уникальная программа, аналогов которой нет нигде в мире.
В свою очередь главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Масляков был прекрасен, старомодно свеж и интересен, и что таких больше не делают.
Директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Мизулина назвала Маслякова легендой отечественного телевидения
Вчера, 21:15
Телеведущий, режиссер Юлий Гусман в беседе с РИА Новости выразил соболезнования по поводу кончины телеведущего Александра Маслякова его супруге и сыну, отметив, что все потеряли любимого человека, который встал у штурвала корабля, главного большого корабля КВН, тяжело будет научится без него жить.
«
"Он всегда будет с нами, потому что он великолепный художник, у вечной памяти, грусть и спорь по поводу его ухода", — добавил Гусман.

Биография Маслякова

Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Его отец был военным летчиком, штурманом, воевал на фронтах Великой Отечественной войны, служил в Главном штабе ВВС. Мать — Зинаида Алексеевна, родилась в 1911 году. Всю жизнь она посвятила семье, воспитанию сына.
В 1966 году Александр Масляков окончил Московский институт инженеров транспорта (ныне Российский университет транспорта), в 1968 году – Высшие курсы работников телевидения.
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
В МВД выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова
Вчера, 23:14
На телевидение он попал практически случайно, будучи студентом МИИТ. В то время для новой сатирической игры искали ведущего: молодого, желательно из такой же студенческой аудитории, что и играет в КВН. Так Масляков стал вести игру.
С 1964 года – ведущий программы Клуба веселых и находчивых – КВН. После закрытия программы в 1972 году вел передачи "А ну-ка, девушки!", "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", вел репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве. Несколько лет он был постоянным ведущим международных фестивалей песни в Сочи, также вел программы "Песня года", "Александр-шоу" и многие другие.
После воссоздания программы КВН на телевидение в 1986 году – постоянный ведущий КВН.
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Галустян и Воля выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова
Вчера, 20:43
Президент Международного союза КВН и телевизионного творческого объединения (ТТО) "АМиК".
Александр Масляков – заслуженный деятель искусств России (1994). Полный кавалер российского ордена "За заслуги перед Отечеством" – в 2006 году он был удостоен IV степени, в 2011 году – III степени, в 2016 году – II степени, в 2021 году – I степени.
В 2015 году Масляков был награжден орденом Александра Невского.
В 2002 году Масляков был удостоен высшей награды Академии российского телевидения ТЭФИ – "За личный вклад в развитие отечественного телевидения".
Масляков был женат, его супруга, Светлана Анатольевна Маслякова, является режиссером КВН.
Сын Александр Масляков-младший (1980 года рождения) – выпускник МГИМО, ведущий программ "Планета КВН" и "Премьер-Лига".
Внучка Таисия в 2021 году стала ведущей детского КВН.
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Мы начинаем КВН: каким нам запомнится Александр Масляков
Вчера, 20:23
 
РоссияМоскваСвердловскАлександр МасляковСергей СобянинЮлий ГусманКВНГосдума РФАкадемия российского телевиденияУмер Александр Масляков
 
 
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