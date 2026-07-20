Светлана Маслякова: биография режиссера КВН

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Скончалась женщина‑режиссер Светлана Маслякова, чье имя прочно сплелось с историей клуба. Верная спутница Александра Маслякова и мудрый наставник для новичков, она годами задавала тон и стиль любимой миллионами передачи.

Биография Светланы Масляковой

В семье КВН — невосполнимая утрата. В Москве, на 79-м году жизни, ушла из жизни режиссер КВН Светлана Маслякова. Она была вдовой бессменного ведущего юмористического шоу, который скончался 8 сентября 2024 года.

"Ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН. Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим КВНщикам", — сообщили в пресс-службе международного союза КВН.

Светлана Маслякова пришла на телевидение в 1960‑х. Свою творческую карьеру она начала с должности ассистента режиссера. Именно в тот период она встретилась с Александром Масляковым, за которого в 1971 году вышла замуж.

Со временем Светлана прочно связала свою профессиональную судьбу с КВН. Долгие годы она работала режиссером программы: курировала постановку номеров, продумывала визуальное оформление эфира и плотно работала с командами.

Маслякова режиссировала крупнейшие фестивали — в том числе "Голосящий КиВиН" — и активно участвовала в развитии творческого объединения "АМиК". Она стала наставником для будущих продюсеров, сценаристов и ведущих.

Светлана Маслякова стала настоящей опорой мужу на долгие творческие годы. Она была его главным соратником и помощником. В свою очередь, телеведущий по-настоящему любил свою жену.

"В то время не было предположений, что все это затянется на пятьдесят лет. Но выясняется, что это совсем неплохо. Потому что пятьдесят лет с этой красивой девушкой — это счастье, — признавался Масляков. — И поверьте, от года к году отношения становятся все счастливее – во всяком случае у нас со Светой".

Когда телеведущий узнал о своей страшной болезни, Светлана Маслякова всегда была рядом с мужем. В свою очередь, Александр Васильевич был ей благодарен за поддержку. При любом удобном случае он всегда тепло отзывался о любимой женщине.