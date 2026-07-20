К могиле Светланы Масляковой принесли цветы и венки

Краткий пересказ от РИА ИИ Светлана Маслякова умерла 17 июля в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.

На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония захоронения Масляковой, к ее могиле принесли цветы и венки.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Члены семьи, друзья и коллеги принесли цветы и венки к могиле режиссера "КВН" Светланы Масляковой, передает корреспондент РИА Новости.

Маслякова умерла 17 июля в возрасте 78 лет после продолжительной болезни. Ее похоронили рядом с матерью на Троекуровском кладбище в Москве в понедельник. Церемония захоронения прошла в закрытом формате.

Могила усыпана букетами белых и алых роз, также установлены венки от Первого канала, Академии российского телевидения и от родных и близких Масляковой.

Маслякова (в девичестве Семенова) родилась в 1947 году в Москве. Окончила Всесоюзный юридический институт. В 1966 году пришла работать в Молодежную редакцию Центрального телевидения ассистентом режиссера телепередачи "Клуб веселых и находчивых" (КВН). Затем окончила Высшие курсы творческих работников Центрального телевидения СССР. С 1993 года - режиссер КВН. Принимала участие в конкурсных отборах, просмотрах, вносила коррективы в программу выступлений команд.