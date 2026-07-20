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К могиле Светланы Масляковой принесли цветы и венки - РИА Новости, 20.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:11 20.07.2026
К могиле Светланы Масляковой принесли цветы и венки

Друзья и коллеги режиссера "КВН" Масляковой принесли венки к ее могиле

© РИА НовостиСветлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище
Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости
Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Светлана Маслякова умерла 17 июля в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.
  • На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония захоронения Масляковой, к ее могиле принесли цветы и венки.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Члены семьи, друзья и коллеги принесли цветы и венки к могиле режиссера "КВН" Светланы Масляковой, передает корреспондент РИА Новости.
Маслякова умерла 17 июля в возрасте 78 лет после продолжительной болезни. Ее похоронили рядом с матерью на Троекуровском кладбище в Москве в понедельник. Церемония захоронения прошла в закрытом формате.
Могила усыпана букетами белых и алых роз, также установлены венки от Первого канала, Академии российского телевидения и от родных и близких Масляковой.
Маслякова (в девичестве Семенова) родилась в 1947 году в Москве. Окончила Всесоюзный юридический институт. В 1966 году пришла работать в Молодежную редакцию Центрального телевидения ассистентом режиссера телепередачи "Клуб веселых и находчивых" (КВН). Затем окончила Высшие курсы творческих работников Центрального телевидения СССР. С 1993 года - режиссер КВН. Принимала участие в конкурсных отборах, просмотрах, вносила коррективы в программу выступлений команд.
На съемочной площадке КВН она познакомилась со своим будущим супругом Александром Масляковым - бессменным ведущим культовой телепередачи. Масляков скончался в сентябре 2024 года.
 
КультураМоскваСССРАлександр МасляковКВНАкадемия российского телевидения
 
 
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