В Москве открыли памятник телеведущему Александру Маслякову - РИА Новости, 11.09.2025
16:59 11.09.2025
В Москве открыли памятник телеведущему Александру Маслякову
Памятник телеведущему Александру Маслякову открыли на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Памятник телеведущему Александру Маслякову открыли на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Легендарного ведущего КВН изобразили стоящим у трибуны передачи КВН. Памятник был открыт на первую годовщину его похорон. Масляков скончался 8 сентября 2024 года на 83-м году жизни. Он был похоронен 11 сентября на Новодевичьем кладбище в Москве. Телеведущий родился в 1941 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1964 году Александр Масляков, еще будучи студентом, вместе со Светланой Жильцовой стал ведущим юмористической передачи "Клуб веселых и находчивых". В 1971 году руководство Гостелерадио СССР закрыло программу. Также Масляков вел передачи "Веселые ребята", "Песня года", "Алло, мы ищем таланты!", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!" и "Адреса молодых". Программу "Клуб веселых и находчивых" возродили в 1986 году. Масляков - заслуженный деятель искусств РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", отмечен другими наградами.
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Памятник телеведущему Александру Маслякову открыли на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Легендарного ведущего КВН изобразили стоящим у трибуны передачи КВН. Памятник был открыт на первую годовщину его похорон.
Масляков скончался 8 сентября 2024 года на 83-м году жизни. Он был похоронен 11 сентября на Новодевичьем кладбище в Москве.
Телеведущий родился в 1941 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1964 году Александр Масляков, еще будучи студентом, вместе со Светланой Жильцовой стал ведущим юмористической передачи "Клуб веселых и находчивых". В 1971 году руководство Гостелерадио СССР закрыло программу. Также Масляков вел передачи "Веселые ребята", "Песня года", "Алло, мы ищем таланты!", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!" и "Адреса молодых". Программу "Клуб веселых и находчивых" возродили в 1986 году. Масляков - заслуженный деятель искусств РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", отмечен другими наградами.
