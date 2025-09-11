https://ria.ru/20250911/moskva-2041249677.html

В Москве открыли памятник телеведущему Александру Маслякову

Памятник телеведущему Александру Маслякову открыли на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Памятник телеведущему Александру Маслякову открыли на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Легендарного ведущего КВН изобразили стоящим у трибуны передачи КВН. Памятник был открыт на первую годовщину его похорон. Масляков скончался 8 сентября 2024 года на 83-м году жизни. Он был похоронен 11 сентября на Новодевичьем кладбище в Москве. Телеведущий родился в 1941 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1964 году Александр Масляков, еще будучи студентом, вместе со Светланой Жильцовой стал ведущим юмористической передачи "Клуб веселых и находчивых". В 1971 году руководство Гостелерадио СССР закрыло программу. Также Масляков вел передачи "Веселые ребята", "Песня года", "Алло, мы ищем таланты!", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!" и "Адреса молодых". Программу "Клуб веселых и находчивых" возродили в 1986 году. Масляков - заслуженный деятель искусств РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", отмечен другими наградами.

