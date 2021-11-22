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Биография Владимира Даля

Биография Владимира Даля - РИА Новости, 22.11.2021

Биография Владимира Даля

Русский писатель, создатель "Толкового словаря живого великорусского языка" Владимир Иванович Даль родился 22 ноября (10 ноября по старому стилю) 1801 года в... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T00:37

2021-11-22T00:37

2021-11-22T00:37

справки

владимир даль

луганск

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Русский писатель, создатель "Толкового словаря живого великорусского языка" Владимир Иванович Даль родился 22 ноября (10 ноября по старому стилю) 1801 года в Луганске (ныне Украина). Его отец, датчанин Йохан Кристиан вон Даль – ученый, владевший несколькими языками, был приглашен в Россию Екатериной II и стал придворным библиотекарем. Затем, окончив в Германии медицинский факультет Йенского университета, стал врачом, вернулся в Россию и занял должность лекаря горного ведомства в Луганске. В 1799 году доктор Даль получил российское подданство и стал называться Иваном Матвеевичем. Мать, урожденная Фрейтаг, была по происхождению немкой. В 1805 году семья переехала в город Николаев.Владимир Даль получил домашнее образование, в детстве писал стихи. В 1815 году поступил в Морской кадетский корпус в Петербурге. Учебу в корпусе позднее Даль описал в повести "Мичман Поцелуев, или живучи оглядывайся" (1841).В 1819 году по окончании обучения в корпусе он был направлен служить мичманом на Черноморский флот. В это время Даль начал записывать диалектные слова и приступил к главному делу своей жизни – созданию "Толкового словаря живого великорусского языка".В 1826 году вышел в отставку и поступил на медицинский факультет Дерптского университета (ныне Тартуский университет).В 1829 году Даль защитил диссертацию и был направлен на Русско-турецкую войну в действующую армию, где работал хирургом в полевом госпитале. После окончания войны он продолжил службу в качестве военного врача и эпидемиолога.В 1831 работал на эпидемии холеры, а также принимал участие в польской кампании. Вернулся в 1832 году в Петербург, продолжая работать в военном госпитале.Первая повесть Владимира Даля "Цыганка" была опубликована в 1830 году.В дальнейшем в 1830-1840-е годы он печатал очерки под псевдонимом Казак Луганский.В 1832 году он издал сборник "Русские сказки из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные Казаком Владимиром Луганским. Пяток первый". Цензура усмотрела в книге насмешку над правительством; от судебного преследования Даля спасли только его воинские заслуги.В 1833 году Даль был направлен на службу в Оренбург, где стал чиновником особых поручений при военном губернаторе. В годы службы Даль написал повести о казахах "Бикей и Маулина" (1836) и о башкирах "Башкирская русалка" (1843).Он собирал коллекции флоры и фауны Оренбургской губернии, за что в 1838 году был избран членом-корреспондентом Императорской академии наук.В 1837 году, узнав о дуэли поэта Александра Пушкина, приехал в Петербург и дежурил у постели поэта до его последней минуты. В 1841 году, вскоре после хивинского похода русской армии (1839-1840), в котором Даль принимал участие, переехал в Петербург и начал работать секретарем и чиновником особых поручений при министре внутренних дел. В 1849 году Даль был назначен на должность управляющего Нижегородской удельной конторой. Помимо непосредственных служебных обязанностей (писание крестьянских жалоб и др.), он делал хирургические операции.В 1859 году Владимир Даль переехал в Москву. Все дальнейшую жизнь он посвятил обработке собранных материалов для толкового словаря. В 1861-1862 годах он издал сборник "Пословицы русского народа", содержавший 30 тысяч пословиц. Также Далем были опубликованы книги "О наречиях русского языка" и "О суевериях и предрассудках русского народа". В 1861 году увидел свет первый том "Толкового словаря живого великорусского языка", содержащего 200 тысяч слов, а завершилось первое издание к 1868 году.За свой словарь Даль был награжден Ломоносовской премией Академии наук, премией Дерптского университета, Константиновской золотой медалью Русского географического общества.В 1868 году он был избран почетным членом Академии наук.В последние годы жизни Даль работал над вторым изданием словаря, расширял словарный состав и писал детские рассказы. Им было сделано переложение Ветхого Завета "применительно к понятиям русского простонародья", написаны учебники по зоологии и ботанике.4 октября (22 сентября по старому стилю) 1872 года Владимир Даль скончался в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище.22 ноября, в день рождения Владимира Даля, в России отмечается уже ставший традиционным праздник русской словесности – День словаря. В этот день в школах, вузах, библиотеках, выставочных пространствах страны проходят многочисленные конкурсы, викторины, встречи с авторами словарей, лингвистами, педагогами.В 1986 году в Москве на Большой Грузинской улице был открыт Музей Владимира Даля. Музей и культурно-просветительский центр им. В.И. Даля занимает две комнаты в доме, в котором выдающийся лексикограф, этнограф, писатель жил и работал с 1859 года.Музей Даля также был открыт в 1985 году на его родине – в Луганске. В 2017 году Государственному музею истории российской литературы было присвоено имя Владимира Даля.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, владимир даль, луганск