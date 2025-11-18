Рейтинг@Mail.ru
В Мелитополе представили выставку о подвиге советских военкоров - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 18.11.2025 (обновлено: 14:58 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/otrazhenie-2055693894.html
В Мелитополе представили выставку о подвиге советских военкоров
В Мелитополе представили выставку о подвиге советских военкоров - РИА Новости, 18.11.2025
В Мелитополе представили выставку о подвиге советских военкоров
Выставка проекта "Отражение. 1941-1945 гг." открылась в Мелитополе Запорожской области на площадке Мелитопольского городского краеведческого музея... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T14:32:00+03:00
2025-11-18T14:58:00+03:00
отражение
мелитополь
донбасс
украина
владимир даль
совинформбюро
президентский фонд культурных инициатив
социальный навигатор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055717686_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0481e0f528154e7749a2fe255b7d612a.jpg
https://ria.ru/20250922/otrazhenie-2042700635.html
мелитополь
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055717686_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9ef2f849f65e5b5c7fbf14d5f25a3f13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
отражение, мелитополь, донбасс, украина, владимир даль, совинформбюро, президентский фонд культурных инициатив, социальный навигатор, освобождение. путь к победе, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
Отражение, Мелитополь, Донбасс, Украина, Владимир Даль, Совинформбюро, Президентский фонд культурных инициатив, Социальный навигатор, Освобождение. Путь к Победе, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество

В Мелитополе представили выставку о подвиге советских военкоров

© Фото : Мнацаканов СергейПервый заместитель директора музея-заповедника "Сталинградская битва" Тимофей Юрченко
Первый заместитель директора музея-заповедника Сталинградская битва Тимофей Юрченко - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото : Мнацаканов Сергей
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Выставка проекта "Отражение. 1941-1945 гг." открылась в Мелитополе Запорожской области на площадке Мелитопольского городского краеведческого музея. Представленные фотоработы отражают несколько ключевых событий Великой Отечественной войны: оборону Москвы, блокаду Ленинграда, Сталинградскую битву, освобождение Донбасса и левобережной Украины.
Проект "Отражение. 1941-1945 гг." посвящен сложной и очень важной работе фронтовых корреспондентов, глазами которых мы сейчас видим события Великой Отечественной войны, подчеркнул первый заместитель директора музея-заповедника "Сталинградская битва" Тимофей Юрченко.
© Фото : Мнацаканов СергейПервый заместитель директора музея-заповедника "Сталинградская битва" Тимофей Юрченко
Первый заместитель директора музея-заповедника Сталинградская битва Тимофей Юрченко - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото : Мнацаканов Сергей
Первый заместитель директора музея-заповедника "Сталинградская битва" Тимофей Юрченко
"Именно фронтовые корреспонденты зафиксировали на фото и кинопленку, детально описали в статьях и очерках с передовой освобождение Донбасса и левобережной Украины. Дети и молодежь, живущие в Мелитополе, должны знать историю своего города, знать героев, которые освободили Запорожье от нацизма, знать фронтовых корреспондентов, которые об этом рассказали всему миру", — сказал Юрченко, добавив, что одна из основных задач музеев сегодня — это историческое просвещение и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
"Тема Великой Отечественной войны для нашего города очень важна, она никогда не прекращает свое существование. У нас два зала в музее посвящены освобождению нашего города. Мелитопольская наступательная операция была одной из крупнейших операций Великой Отечественной войны", — отметила и.о. директора Мелитопольского городского краеведческого музея Татьяна Шевченко-Чепелева.
© Фото : Мнацаканов СергейИ.о. директора Мелитопольского городского краеведческого музея Татьяна Шевченко-Чепелева
И.о. директора Мелитопольского городского краеведческого музея Татьяна Шевченко-Чепелева - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото : Мнацаканов Сергей
И.о. директора Мелитопольского городского краеведческого музея Татьяна Шевченко-Чепелева
Основу проекта "Отражение. 1941-1945 гг." составляет архив Совинформбюро, преемником которого является международная медиагруппа "Россия сегодня", и архив музея-заповедника "Сталинградская битва".
"И выставка, и проект называются "Отражение". Военкоры тогда, 80 лет назад, отражали нападение врага в лице объединенной фашизмом Европы. И мы сегодня заняты тем же. Только нападение на нас сейчас было и тоньше, и хитрее, и элегантней. Как бы элегантней. А еще мы — отражение их, то есть и тех, кто сражался с фашизмом тогда, и тех, кто писал и снимал об этом", — сказал на открытии выставки военный корреспондент РИА Новости Андрей Казаков.
© Фото : Мнацаканов СергейОткрытие фотовыставки проекта "Отражение. 1941-1945 гг." в Мелитополе
Открытие фотовыставки проекта Отражение. 1941-1945 гг. в Мелитополе
Открытие фотовыставки проекта "Отражение. 1941-1945 гг." в Мелитополе
© Фото : Мнацаканов Сергей
1 из 7
© Фото : Мнацаканов СергейВоенный корреспондент РИА Новости Андрей Казаков
Военный корреспондент РИА Новости Андрей Казаков
Военный корреспондент РИА Новости Андрей Казаков
© Фото : Мнацаканов Сергей
2 из 7
© Фото : Мнацаканов СергейОткрытие фотовыставки проекта "Отражение. 1941-1945 гг." в Мелитополе
Открытие фотовыставки проекта Отражение. 1941-1945 гг. в Мелитополе
Открытие фотовыставки проекта "Отражение. 1941-1945 гг." в Мелитополе
© Фото : Мнацаканов Сергей
3 из 7
© Фото : Мнацаканов СергейОткрытие фотовыставки проекта "Отражение. 1941-1945 гг." в Мелитополе
Открытие фотовыставки проекта Отражение. 1941-1945 гг. в Мелитополе
Открытие фотовыставки проекта "Отражение. 1941-1945 гг." в Мелитополе
© Фото : Мнацаканов Сергей
4 из 7
© Фото : Мнацаканов СергейПервый заместитель директора музея-заповедника "Сталинградская битва" Тимофей Юрченко
Первый заместитель директора музея-заповедника Сталинградская битва Тимофей Юрченко
Первый заместитель директора музея-заповедника "Сталинградская битва" Тимофей Юрченко
© Фото : Мнацаканов Сергей
5 из 7
© Фото : Мнацаканов СергейОткрытие фотовыставки проекта "Отражение. 1941-1945 гг." в Мелитополе
Открытие фотовыставки проекта Отражение. 1941-1945 гг. в Мелитополе
Открытие фотовыставки проекта "Отражение. 1941-1945 гг." в Мелитополе
© Фото : Мнацаканов Сергей
6 из 7
© Фото : Мнацаканов СергейВоенный корреспондент РИА Новости Андрей Казаков
Военный корреспондент РИА Новости Андрей Казаков
Военный корреспондент РИА Новости Андрей Казаков
© Фото : Мнацаканов Сергей
7 из 7
Открытие фотовыставки проекта "Отражение. 1941-1945 гг." в Мелитополе
© Фото : Мнацаканов Сергей
1 из 7
Военный корреспондент РИА Новости Андрей Казаков
© Фото : Мнацаканов Сергей
2 из 7
Открытие фотовыставки проекта "Отражение. 1941-1945 гг." в Мелитополе
© Фото : Мнацаканов Сергей
3 из 7
Открытие фотовыставки проекта "Отражение. 1941-1945 гг." в Мелитополе
© Фото : Мнацаканов Сергей
4 из 7
Первый заместитель директора музея-заповедника "Сталинградская битва" Тимофей Юрченко
© Фото : Мнацаканов Сергей
5 из 7
Открытие фотовыставки проекта "Отражение. 1941-1945 гг." в Мелитополе
© Фото : Мнацаканов Сергей
6 из 7
Военный корреспондент РИА Новости Андрей Казаков
© Фото : Мнацаканов Сергей
7 из 7
Он провел параллель между трагедией Сталинграда и событиями в Мариуполе.
"Привлекла мое внимание фотография фонтана "Детский хоровод" из Сталинграда. Автор — Эммануил Евзерихин. Эта фотография напомнила обожженную скульптуру на крыше Мариупольского драмтеатра. Рядом с сожженным же зданием Мариупольской милиции — сожженным ВСУ вместе с его работниками в 2014 году. Сожженным за то, что не приняли нацистский "Азов" и нацистский же Майдан. Все очень близко, все очень перекликается", — подчеркнул военкор.
Проект "Отражение. 1941-1945 гг." реализуется в год 80-летия Победы Фондом стратегических инициатив Музея-заповедника "Сталинградская битва" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив при сотрудничестве с международной медиагруппой "Россия сегодня". Проект предполагает проведение серии из восьми фотодокументальных планшетных выставок и цикла медиалекториев.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Форсирование Днепра. "Не каждая птица долетит до середины…"
22 сентября, 09:00
Партнерами выступают Музей Победы, Центральный музей связи имени А.С. Попова, Донецкий республиканский краеведческий музей, Мелитопольский городской краеведческий музей, Славяносербский краеведческий музей, Луганский государственный университет имени Владимира Даля, Луганский краеведческий музей.
 
ОтражениеМелитопольДонбассУкраинаВладимир ДальСовинформбюроПрезидентский фонд культурных инициативСоциальный навигаторОсвобождение. Путь к Победе80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала