В Мелитополе представили выставку о подвиге советских военкоров

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Выставка проекта "Отражение. 1941-1945 гг." открылась в Мелитополе Запорожской области на площадке Мелитопольского городского краеведческого музея. Представленные фотоработы отражают несколько ключевых событий Великой Отечественной войны: оборону Москвы, блокаду Ленинграда, Сталинградскую битву, освобождение Донбасса и левобережной Украины.

Проект "Отражение. 1941-1945 гг." посвящен сложной и очень важной работе фронтовых корреспондентов, глазами которых мы сейчас видим события Великой Отечественной войны, подчеркнул первый заместитель директора музея-заповедника "Сталинградская битва" Тимофей Юрченко.

"Именно фронтовые корреспонденты зафиксировали на фото и кинопленку, детально описали в статьях и очерках с передовой освобождение Донбасса и левобережной Украины. Дети и молодежь, живущие в Мелитополе, должны знать историю своего города, знать героев, которые освободили Запорожье от нацизма, знать фронтовых корреспондентов, которые об этом рассказали всему миру", — сказал Юрченко, добавив, что одна из основных задач музеев сегодня — это историческое просвещение и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

"Тема Великой Отечественной войны для нашего города очень важна, она никогда не прекращает свое существование. У нас два зала в музее посвящены освобождению нашего города. Мелитопольская наступательная операция была одной из крупнейших операций Великой Отечественной войны", — отметила и.о. директора Мелитопольского городского краеведческого музея Татьяна Шевченко-Чепелева.

Основу проекта "Отражение. 1941-1945 гг." составляет архив Совинформбюро, преемником которого является международная медиагруппа "Россия сегодня", и архив музея-заповедника "Сталинградская битва".

"И выставка, и проект называются "Отражение". Военкоры тогда, 80 лет назад, отражали нападение врага в лице объединенной фашизмом Европы. И мы сегодня заняты тем же. Только нападение на нас сейчас было и тоньше, и хитрее, и элегантней. Как бы элегантней. А еще мы — отражение их, то есть и тех, кто сражался с фашизмом тогда, и тех, кто писал и снимал об этом", — сказал на открытии выставки военный корреспондент РИА Новости Андрей Казаков.

Он провел параллель между трагедией Сталинграда и событиями в Мариуполе.

"Привлекла мое внимание фотография фонтана "Детский хоровод" из Сталинграда. Автор — Эммануил Евзерихин. Эта фотография напомнила обожженную скульптуру на крыше Мариупольского драмтеатра. Рядом с сожженным же зданием Мариупольской милиции — сожженным ВСУ вместе с его работниками в 2014 году. Сожженным за то, что не приняли нацистский "Азов" и нацистский же Майдан. Все очень близко, все очень перекликается", — подчеркнул военкор.

Проект "Отражение. 1941-1945 гг." реализуется в год 80-летия Победы Фондом стратегических инициатив Музея-заповедника "Сталинградская битва" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив при сотрудничестве с международной медиагруппой "Россия сегодня". Проект предполагает проведение серии из восьми фотодокументальных планшетных выставок и цикла медиалекториев.