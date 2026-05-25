Филологи призвали защищать русский язык от попыток "отмены"
09:00 25.05.2026

© РИА Новости/Сгенерировано искусственным интеллектом
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Русский язык — это не просто учебный предмет, а основа культурно-образовательного суверенитета России, следует из итоговой резолюции I Петербургского международного филологического форума, завершившегося в Санкт-Петербурге. В День филолога руководитель Института содержания и методов обучения им. В.С. Леднева Максим Костенко рассказал о том, как проходило мероприятие и какие судьбоносные решения были на нем приняты.
— Максим Александрович, какие темы были в центре внимания форума?
— Прежде всего, программа охватила ключевые направления современного филологического образования. Здесь участники работали над вопросами государственной языковой политики, обсуждали методическое обеспечение преподавания русского языка как государственного.
Отдельное внимание уделили русской языковой картине мира и сохранению чистоты языка в цифровую эпоху.
В рамках мероприятия состоялись глубокие дискуссии по проблемам семейного чтения — эта тема сегодня архиактуальна и для школы, и для родительского сообщества.
Кроме того, в ходе форума состоялся круглый стол, посвященный 225-летию Владимира Даля, а также мероприятия в честь 120-летия Дмитрия Лихачева и 90-летия Людмилы Вербицкой. Каждая из этих площадок собрала заинтересованных специалистов и дала содержательные результаты.
— Была ли на форуме практико-ориентированная часть?
— Филологический форум — это не только про науку, но и про реальную образовательную практику. Поэтому мы включили в программу выездные экскурсии в два знаковых петербургских учреждения: лицей № 280 имени М.Ю. Лермонтова и Академическую гимназию № 56 имени М.Б. Пильдес.
Гости увидели две разные, но одинаково успешные модели. Лицей делает ставку на раннее вовлечение в науку через историю и высокие технологии. Гимназия — на широту возможностей и воспитание через филологические предметы, несмотря на то что руководит ею директор-физик.
— Получили ли вы обратную связь от участников мероприятия? Какова она?
— Участники были в восторге. Коллеги из Карелии написали: "В каких красивых, дышащих историей образовательных учреждениях мы побывали!". Многие учителя говорили, что увозят с собой конкретные педагогические приемы, которые можно применить уже завтра. И это главное — чтобы опыт лучших школ становился достоянием всей страны.
Отзывов очень много, и все они искренние. Например, одна из коллег из Томска написала, что впервые за 20 лет почувствовала, что ее работа ценна не только результатами ЕГЭ, а что государству по-настоящему нужен филолог. В делегации из Красноярска сказали: "После такого форума хочется еще больше жить и работать!"
— Какой главный вывод сделан по итогам форума?
— Прошедший форум подтвердил, что русский язык — это не просто учебный предмет, а в первую очередь основа культурно-образовательного суверенитета России. Интерес к нему не угасает, и это доказала высокая востребованность тем, поднятых в ходе мероприятия, среди учителей, преподавателей вузов и методистов.
— Был ли этот статус закреплен практически?
— Да, и главное здесь — принятие итоговой резолюции, которая станет дорожной картой на ближайшие годы. В ней четко зафиксировано: русский язык — это фундамент гражданского единства и межнационального общения.
Резолюция также подтверждает: мы обязаны защищать русский язык от попыток его запрета и "отмены" в мире. Кроме того, документ определяет конкретные приоритеты: поддержку семейного чтения, повышение культуры русской речи, внедрение нормативных словарей в школах и вузах.
И еще один очень важный момент: резолюция уже направлена нашим зарубежным партнерам.
 
