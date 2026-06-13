ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер во время визита в ЛНР побывал на месте атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

Он подчеркнул, что окружающие должны сделать все, чтоб жертвы трагедии не были забыты, а те, кто совершил это преступление, никогда не были прощены.