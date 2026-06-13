Экс-разведчик США побывал на месте атаки ВСУ на колледж в Старобельске

ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер во время визита в ЛНР побывал на месте атаки ВСУ на колледж в Старобельске.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
"Старобельск - это прекрасный город, но, безусловно, я бы туда никогда не поехал, если бы не произошла данная трагедия. И, когда я смотрю на фотографии тех девушек и тех юношей, которые погибли, я вижу, что они могли бы быть будущим для ЛНР, для России, для мира, будущие учителя. А сейчас их нет. Безусловно, мы скорбим по ним и плачем", - сказал Риттер.
О посещении Старобельска экс-разведчик рассказал во время встречи со студентами университета имени Владимира Даля в Луганске. Встречу начали с минуты молчания в память о погибших.
Он подчеркнул, что окружающие должны сделать все, чтоб жертвы трагедии не были забыты, а те, кто совершил это преступление, никогда не были прощены.