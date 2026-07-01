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Военнослужащие "Южной" группировки провели встречу со студентами - РИА Новости, 01.07.2026
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05:17 01.07.2026
Военнослужащие "Южной" группировки провели встречу со студентами

Операторы БПЛА провели встречу со студентами Луганского госуниверситета

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие войск беспилотных систем «Южной» группировки войск провели встречу со студентами Луганского государственного университета.
  • На встрече обсуждались особенности профессиональной подготовки специалистов беспилотных систем, возможности для освоения этой специальности, денежное довольствие и дополнительные выплаты военнослужащим.
  • Студентам показали образцы беспилотных летательных аппаратов, кадры объективного контроля результатов работы систем, а также предоставили возможность попробовать свои силы при пилотировании дронов на симуляторе полета.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Военнослужащие войск беспилотных систем "Южной" группировки войск провели встречу со студентами Луганского государственного университета, сообщило Минобороны РФ.
"На базе Луганского государственного университета имени Владимира Даля состоялась встреча военнослужащих отдельного батальона войск беспилотных систем 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск. В ней приняли участие студенты вуза, подписавшие контракты с войсками беспилотных систем, и приехавшие в стены университета уже в статусе действующих военнослужащих самого молодого рода войск Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в ходе встречи военнослужащие рассказали студентам об особенностях профессиональной подготовки специалистов беспилотных систем и возможностях, которые открываются перед желающими осваивать перспективную специальность, востребованную не только в условиях специальной военной операции, но и во вполне мирных сферах.
"Обсуждались вопросы обеспечения военнослужащих войск беспилотных систем денежным довольствием, вещевым имуществом, наличие дополнительных выплат за уничтожение техники противника", - отметили в Минобороны.
Студенты смогли прямо в учебной аудитории увидеть некоторые образцы беспилотных летательных аппаратов, которые широко применяются на фронте, задать вопросы об эффективности работы тех или иных моделей, перспективах развития наземных робототехнических комплексов и развития малой беспилотной авиации, добавили в МО.
Студентам показали кадры объективного контроля результатов работы беспилотных систем и предоставили возможность попробовать свои силы при пилотировании дронов на симуляторе полёта, заключили в ведомстве.
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