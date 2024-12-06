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Владимир Даль. Хирург из Донбасса, сохранивший живое русское слово
Владимир Даль. Хирург из Донбасса, сохранивший живое русское слово - РИА Новости, 06.12.2024
Владимир Даль. Хирург из Донбасса, сохранивший живое русское слово
Всю жизнь он посвятил сохранению "живого великорусского языка". Современники звали его "Датским принцем", сам он подписывался "Казаком Луганским", с любовью вспоминая малую родину — Донбасс. В "Толковый словарь" вошло более 200 тысяч слов, собранных автором в военных окопах, забытых деревнях и в глухих краях нашей страны.
2024-12-06T13:00
2024-12-06T13:00
2024-12-06T13:36
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Гении Донбасса
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Гении Донбасса
Гении Донбасса
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По пугачевским местам через весь Оренбург: с чего началась дружба Владимира Даля с Александром Пушкиным. Какое слово стало первым в "Толковом словаре живого великорусского языка". Как военврач Даль собирал слова на фронте и куда делся его верблюд с рукописями. Почему тираж сборника сказок "Казака Луганского" изъяли и за что начинающего писателя приговорили к суду.Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода руководителю Музея В.И. Даля Ирине Клейменовой.Проект создан при поддержке Русского Географического Общества, и реализуется в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ"._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Андрей ТемновРедактор: Дарья ЮрченкоГолос: Анастасия Кудрявцева, Артем Буфтяк
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Владимир Даль. Хирург из Донбасса, сохранивший живое русское слово
Всю жизнь он посвятил сохранению "живого великорусского языка". Современники звали его "Датским принцем", сам он подписывался "Казаком Луганским", с любовью вспоминая малую родину — Донбасс. В "Толковый словарь" вошло более 200 тысяч слов, собранных автором в военных окопах, забытых деревнях и в глухих краях нашей страны.