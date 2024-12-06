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Владимир Даль. Хирург из Донбасса, сохранивший живое русское слово - РИА Новости, 06.12.2024
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Гении Донбасса
 
13:00 06.12.2024 (обновлено: 13:36 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/dal-1987686372.html
Владимир Даль. Хирург из Донбасса, сохранивший живое русское слово
Владимир Даль. Хирург из Донбасса, сохранивший живое русское слово - РИА Новости, 06.12.2024
Владимир Даль. Хирург из Донбасса, сохранивший живое русское слово
Всю жизнь он посвятил сохранению "живого великорусского языка". Современники звали его "Датским принцем", сам он подписывался "Казаком Луганским", с любовью вспоминая малую родину — Донбасс. В "Толковый словарь" вошло более 200 тысяч слов, собранных автором в военных окопах, забытых деревнях и в глухих краях нашей страны.
2024-12-06T13:00
2024-12-06T13:36
гении донбасса
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владимир даль
оренбург
александр пушкин
русское географическое общество
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словарь
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Гении Донбасса
Гении Донбасса
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По пугачевским местам через весь Оренбург: с чего началась дружба Владимира Даля с Александром Пушкиным. Какое слово стало первым в "Толковом словаре живого великорусского языка". Как военврач Даль собирал слова на фронте и куда делся его верблюд с рукописями. Почему тираж сборника сказок "Казака Луганского" изъяли и за что начинающего писателя приговорили к суду.Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода руководителю Музея В.И. Даля Ирине Клейменовой.Проект создан при поддержке Русского Географического Общества, и реализуется в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ"._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Андрей ТемновРедактор: Дарья ЮрченкоГолос: Анастасия Кудрявцева, Артем Буфтяк
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донбасс, владимир даль, оренбург, александр пушкин, русское географическое общество, подкаст, словарь, аудио
Гении Донбасса, Донбасс, Владимир Даль, Оренбург, Александр Пушкин, Русское географическое общество, Подкаст, словарь

Владимир Даль. Хирург из Донбасса, сохранивший живое русское слово

Гении Донбасса
Гении Донбасса
Вчера, 13:00
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Всю жизнь он посвятил сохранению "живого великорусского языка". Современники звали его "Датским принцем", сам он подписывался "Казаком Луганским", с любовью вспоминая малую родину — Донбасс. В "Толковый словарь" вошло более 200 тысяч слов, собранных автором в военных окопах, забытых деревнях и в глухих краях нашей страны.
По пугачевским местам через весь Оренбург: с чего началась дружба Владимира Даля с Александром Пушкиным. Какое слово стало первым в "Толковом словаре живого великорусского языка". Как военврач Даль собирал слова на фронте и куда делся его верблюд с рукописями. Почему тираж сборника сказок "Казака Луганского" изъяли и за что начинающего писателя приговорили к суду.
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода руководителю Музея В.И. Даля Ирине Клейменовой.
Проект создан при поддержке Русского Географического Общества, и реализуется в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
_____
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Звукорежиссер: Андрей Темнов
Редактор: Дарья Юрченко
Голос: Анастасия Кудрявцева, Артем Буфтяк
 
Гении ДонбассаДонбассВладимир ДальОренбургАлександр ПушкинРусское географическое обществоПодкастсловарь
 
 
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