В Петербурге накануне снятия блокады открыли выставку фронтовых фотокоров

Заместитель директора по развитию музея-заповедника "Сталинградская битва" Тимофей Юрченко проводит экскурсию по фотовыставке проекта "Отражение: 1941-1945" в Центральном музее связи имени А.С. Попова в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Выставка проекта "Отражение. 1941-1945 гг." открылась в Центральном музее связи имени А.С. Попова в преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от немецкой блокады, передает корреспондент РИА Новости.

Экспозиция посвящена героическому труду военных фотокорреспондентов, чьи работы стали визуальной летописью Великой Отечественной войны. В основе проекта лежит архив Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня", а также архив музея-заповедника "Сталинградская битва".

Символичность проекта отметил директор Центрального музея связи имени А.С. Попова Сергей Иванюк. По его словам, именно работа корреспондентов стала тем важнейшим мостом, который объединял фронт и тыл.

"Военные корреспонденты совершали свой подвиг. У них в руках, может быть, не было автомата, но у них был фотоаппарат, и они осуществляли непрерывную связь между фронтом и тылом", — подчеркнул он, выступая на открытии выставки.

Заместитель директора музея-заповедника "Сталинградская битва" Тимофей Юрченко указал, что выставка ценна не только фотографиями, но и историями их авторов, чьи судьбы стали примером мужества.

"Судьбы каждого фотокорреспондента доказывают, что это были смелые, отважные защитники Отечества, которые не боялись вставать с оружием в руках, плечом к плечу с обычными солдатами", — рассказал он.

Начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина, обращаясь к историческим корням проекта, напомнила, что с первых дней войны именно Совинформбюро ежедневно сообщало стране о событиях на фронте. Она особо подчеркнула значимость открытия выставки именно в памятные дни, связанные с освобождением Ленинграда.

"Для нас очень важно, что встреча проходит в эти дни снятия блокады Ленинграда. Эти дни для нас — самые памятные. В центре этого выставочного проекта — история обороны и блокады Ленинграда, рассказанная через фотографии людей, которые прожили блокаду от начала до конца. Они были внутри этих событий, и их труд — это гражданский подвиг", — отметила Тюрина.

Блокада Ленинграда немецко-фашистским войсками продолжалась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Проект "Отражение. 1941-1945 гг." реализуется в год 80-летия Победы Фондом стратегических инициатив музея-заповедника "Сталинградская битва" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив при сотрудничестве с международной медиагруппой "Россия сегодня". Проект предполагает проведение серии из восьми фотодокументальных планшетных выставок и цикла медиалекториев.