В Петербурге накануне снятия блокады открыли выставку фронтовых фотокоров
В Петербурге накануне снятия блокады открыли выставку фронтовых фотокоров
В Петербурге накануне снятия блокады открыли выставку фронтовых фотокоров

Заместитель директора по развитию музея-заповедника "Сталинградская битва" Тимофей Юрченко проводит экскурсию по фотовыставке проекта "Отражение: 1941-1945" в Центральном музее связи имени А.С. Попова в Санкт-Петербурге
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Выставка проекта "Отражение. 1941-1945 гг." открылась в Центральном музее связи имени А.С. Попова в преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от немецкой блокады, передает корреспондент РИА Новости.
Экспозиция посвящена героическому труду военных фотокорреспондентов, чьи работы стали визуальной летописью Великой Отечественной войны. В основе проекта лежит архив Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня", а также архив музея-заповедника "Сталинградская битва".
Символичность проекта отметил директор Центрального музея связи имени А.С. Попова Сергей Иванюк. По его словам, именно работа корреспондентов стала тем важнейшим мостом, который объединял фронт и тыл.
"Военные корреспонденты совершали свой подвиг. У них в руках, может быть, не было автомата, но у них был фотоаппарат, и они осуществляли непрерывную связь между фронтом и тылом", — подчеркнул он, выступая на открытии выставки.
Заместитель директора музея-заповедника "Сталинградская битва" Тимофей Юрченко указал, что выставка ценна не только фотографиями, но и историями их авторов, чьи судьбы стали примером мужества.
"Судьбы каждого фотокорреспондента доказывают, что это были смелые, отважные защитники Отечества, которые не боялись вставать с оружием в руках, плечом к плечу с обычными солдатами", — рассказал он.
Начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина, обращаясь к историческим корням проекта, напомнила, что с первых дней войны именно Совинформбюро ежедневно сообщало стране о событиях на фронте. Она особо подчеркнула значимость открытия выставки именно в памятные дни, связанные с освобождением Ленинграда.
"Для нас очень важно, что встреча проходит в эти дни снятия блокады Ленинграда. Эти дни для нас — самые памятные. В центре этого выставочного проекта — история обороны и блокады Ленинграда, рассказанная через фотографии людей, которые прожили блокаду от начала до конца. Они были внутри этих событий, и их труд — это гражданский подвиг", — отметила Тюрина.
Блокада Ленинграда немецко-фашистским войсками продолжалась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
Проект "Отражение. 1941-1945 гг." реализуется в год 80-летия Победы Фондом стратегических инициатив музея-заповедника "Сталинградская битва" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив при сотрудничестве с международной медиагруппой "Россия сегодня". Проект предполагает проведение серии из восьми фотодокументальных планшетных выставок и цикла медиалекториев.
Партнерами выступают Музей Победы, Центральный музей связи имени А.С. Попова, Донецкий республиканский краеведческий музей, Мелитопольский городской краеведческий музей, Славяносербский краеведческий музей, Луганский государственный университет имени Владимира Даля, Луганский краеведческий музей.
 
