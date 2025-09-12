Рейтинг@Mail.ru
13:09 12.09.2025 (обновлено: 14:46 12.09.2025)
Правда в кадре. В Луганске открылась выставка "Освобождение. Мир народам"
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" открылась в Луганске на площадке Луганского государственного университета имени В. А. Даля. Экспозиция направлена на формирование единого историко-культурного пространства России, сохранение исторической правды и противодействие ее фальсификации.Ректор Луганского государственного университета Виктор Рябичев подчеркнул, что выставка имеет особое значение для университета, поскольку соединяет судьбы региона и всей страны через призму исторической памяти."Эти уникальные кадры рассказывают не только о героизме освободителей, но и о долгом и трудном пути к Победе. Для нашего университета, носящего имя великого русского ученого и патриота Владимира Даля, особенно важно хранить и передавать молодежи правду о том, какой ценой достался мир и единство нашего Отечества. Пусть эта экспозиция станет напоминанием о нашем общем долге — беречь историю и не забывать уроки прошлого", — сказал ректор.В основе проекта лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Образовательную ценность представленных кадров отметил председатель общественной палаты ЛНР Сергей Коваленок."Каждое представленное здесь фото — это уникальный документальный источник, беспристрастный свидетель подлинного мужества и трагедии тех лет. Мы видим в этих кадрах и тяжелые бои, и радость возвращения к мирной жизни, что является бесценным материалом для патриотического воспитания нашей молодежи. В эпоху, когда историческая правда подвергается попыткам фальсификации, такие проекты становятся важнейшим инструментом информационного противодействия и сохранения коллективной памяти", — сказал Коваленок.По словам организаторов, на архивных снимках — ключевые моменты Второй мировой войны, а в фокусе внимания советских корреспондентов — лица простых людей, внесших вклад в Победу."В объективах фотокорреспондентов — герои, завершившие страшную войну. Пройдет совсем немного времени и многие из них будут восстанавливать разрушенные нацизмом города, в том числе современных ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. А сейчас в кадре лица наших земляков, сумевших одолеть фашизм как на Западе, так и на Востоке", — отметил заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин.Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к победе", собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций.
© РИА Новости / Кирилл ИбрагимовУчастники круглого стола посвященного событиям на Дальнем востоке в 1945 году
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" открылась в Луганске на площадке Луганского государственного университета имени В. А. Даля. Экспозиция направлена на формирование единого историко-культурного пространства России, сохранение исторической правды и противодействие ее фальсификации.
Ректор Луганского государственного университета Виктор Рябичев подчеркнул, что выставка имеет особое значение для университета, поскольку соединяет судьбы региона и всей страны через призму исторической памяти.
"Эти уникальные кадры рассказывают не только о героизме освободителей, но и о долгом и трудном пути к Победе. Для нашего университета, носящего имя великого русского ученого и патриота Владимира Даля, особенно важно хранить и передавать молодежи правду о том, какой ценой достался мир и единство нашего Отечества. Пусть эта экспозиция станет напоминанием о нашем общем долге — беречь историю и не забывать уроки прошлого", — сказал ректор.
В основе проекта лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Образовательную ценность представленных кадров отметил председатель общественной палаты ЛНР Сергей Коваленок.
"Каждое представленное здесь фото — это уникальный документальный источник, беспристрастный свидетель подлинного мужества и трагедии тех лет. Мы видим в этих кадрах и тяжелые бои, и радость возвращения к мирной жизни, что является бесценным материалом для патриотического воспитания нашей молодежи. В эпоху, когда историческая правда подвергается попыткам фальсификации, такие проекты становятся важнейшим инструментом информационного противодействия и сохранения коллективной памяти", — сказал Коваленок.
По словам организаторов, на архивных снимках — ключевые моменты Второй мировой войны, а в фокусе внимания советских корреспондентов — лица простых людей, внесших вклад в Победу.
"В объективах фотокорреспондентов — герои, завершившие страшную войну. Пройдет совсем немного времени и многие из них будут восстанавливать разрушенные нацизмом города, в том числе современных ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. А сейчас в кадре лица наших земляков, сумевших одолеть фашизм как на Западе, так и на Востоке", — отметил заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин.
Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к победе", собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций.
 
