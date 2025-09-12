https://ria.ru/20250912/osvobozhdenie-2041434850.html

Правда в кадре. В Луганске открылась выставка "Освобождение. Мир народам"

Правда в кадре. В Луганске открылась выставка "Освобождение. Мир народам" - РИА Новости, 12.09.2025

Правда в кадре. В Луганске открылась выставка "Освобождение. Мир народам"

Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" открылась в Луганске на площадке Луганского государственного университета имени В. А. Даля. Экспозиция... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T13:09:00+03:00

2025-09-12T13:09:00+03:00

2025-09-12T14:46:00+03:00

освобождение. мир народам

освобождение. путь к победе

луганск

россия

луганская народная республика

владимир даль

президентский фонд культурных инициатив

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041451464_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_afe6921ad990bb15eec0bb03d0475114.jpg

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" открылась в Луганске на площадке Луганского государственного университета имени В. А. Даля. Экспозиция направлена на формирование единого историко-культурного пространства России, сохранение исторической правды и противодействие ее фальсификации.Ректор Луганского государственного университета Виктор Рябичев подчеркнул, что выставка имеет особое значение для университета, поскольку соединяет судьбы региона и всей страны через призму исторической памяти."Эти уникальные кадры рассказывают не только о героизме освободителей, но и о долгом и трудном пути к Победе. Для нашего университета, носящего имя великого русского ученого и патриота Владимира Даля, особенно важно хранить и передавать молодежи правду о том, какой ценой достался мир и единство нашего Отечества. Пусть эта экспозиция станет напоминанием о нашем общем долге — беречь историю и не забывать уроки прошлого", — сказал ректор.В основе проекта лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Образовательную ценность представленных кадров отметил председатель общественной палаты ЛНР Сергей Коваленок."Каждое представленное здесь фото — это уникальный документальный источник, беспристрастный свидетель подлинного мужества и трагедии тех лет. Мы видим в этих кадрах и тяжелые бои, и радость возвращения к мирной жизни, что является бесценным материалом для патриотического воспитания нашей молодежи. В эпоху, когда историческая правда подвергается попыткам фальсификации, такие проекты становятся важнейшим инструментом информационного противодействия и сохранения коллективной памяти", — сказал Коваленок.По словам организаторов, на архивных снимках — ключевые моменты Второй мировой войны, а в фокусе внимания советских корреспондентов — лица простых людей, внесших вклад в Победу."В объективах фотокорреспондентов — герои, завершившие страшную войну. Пройдет совсем немного времени и многие из них будут восстанавливать разрушенные нацизмом города, в том числе современных ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. А сейчас в кадре лица наших земляков, сумевших одолеть фашизм как на Западе, так и на Востоке", — отметил заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин.Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к победе", собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций.

https://ria.ru/20250909/osvobozhdenie-2040004158.html

луганск

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

освобождение. мир народам, освобождение. путь к победе, луганск, россия, луганская народная республика, владимир даль, президентский фонд культурных инициатив, великая отечественная война (1941-1945), социальный навигатор, общество