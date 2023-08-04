https://ria.ru/20230804/belgorod-1888047965.html

Новой остановкой проекта "Освобождение. 1943" стал Белгород

Новой остановкой проекта "Освобождение. 1943" стал Белгород - РИА Новости, 04.08.2023

Новой остановкой проекта "Освобождение. 1943" стал Белгород

Фотографическая выставка мультимедийного проекта "Освобождение. 1943" открылась в молодежном культурном центре Белгородского государственного университета... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T12:00

2023-08-04T12:00

2023-08-04T14:05

волонтеры победы

белгородский государственный университет

дмитрий киселев

владимир даль

вячеслав гладков

харьков

орел

белгород

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БЕЛГОРОД, 4 авг – РИА Новости. Фотографическая выставка мультимедийного проекта "Освобождение. 1943" открылась в молодежном культурном центре Белгородского государственного университета. Экспозиция будет демонстрироваться до конца августа.Это четвертая остановка в дорожной карте проекта – ранее он был презентован в музее-панораме "Сталинградская битва", Луганском государственном университете им. Владимира Даля, Донском государственном техническом университете в Ростове-на-Дону.Также фотографии проекта об освобождении Белгорода можно увидеть в формате фотолент на сайте РИА Новости и в видеоролике на медиафасаде штаб-квартиры медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4, в Москве.Уникальный мультимедийный проект "Освобождение. 1943" посвящен истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков и реализуется агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В его основе лежит богатейший фотоархив "Совинформбюро" 1941-1945 гг., правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Важной частью цикла является и подкаст из 14 эпизодов, которые публикуются на сайте РИА Новости ежемесячно."Белгородская область всегда была защитницей рубежей России, а в годы Великой Отечественной войны именно здесь состоялось самое грандиозное танковое сражение в истории, повернувшее ход войны, – подчеркнул губернатор региона Вячеслав Гладков. – Битва под Прохоровкой 80 лет назад положила начало победам советских войск на Курской дуге, освобождению Белгорода, Орла и Харькова. Мужество и героизм, проявленные нашим народом, победившим фашизм, сегодня являются для нас примером преданности и беззаветного служения Родине. Поэтому мы бережно относимся к нашему героическое наследию, а также поддерживаем все инициативы, направленные на сохранение исторической памяти о судьбоносном значении Великой Победы и о роли России в борьбе с фашизмом. Проект РИА Новости "Освобождение", поддержанный Президентским фондом культурных инициатив, также очень важен для нас, потому что он основан на уникальных документальных свидетельствах, которые станут достоянием широкой общественности, прежде всего молодежи, студентов. Только так, все вместе мы можем формировать национальное самосознание, чувство гражданственности и патриотизма у молодого поколения"."Белгород и Орел – города первого салюта, прогремевшего в Москве во время Великой Отечественной войны. 5 августа 1943 года столица салютовала освободившим их доблестным войскам Западного, Центрального, Воронежского, Брянского и Степного фронтов, – напомнил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. – Взятие Белгорода и Орла ознаменовало перелом в Курской битве – ключевом сражении Второй мировой. Причем сейчас параллели с ситуацией на Украине напрашиваются сами собой. Как тогда, так и сейчас против нас были немецкие танки с белыми крестами. Тогда – "Тигры", сейчас – "Леопарды". Победили тогда, победим и сейчас. На кадрах фотохроники остались запечатленными лица людей, которые сражались на Курской дуге за свою землю, за своих близких. Корреспонденты Совинформбюро, предшественника РИА Новости, вели непрерывную летопись этой битвы под обстрелами и бомбежками, рискуя жизнью. Главный герой представленных на выставке фотографий – народ, вынесший на своих плечах тяжкое бремя войны и в этой войне победивший"."Созданная при поддержке Президентского фонда культурных инициатив мультимедийная фотовыставка приурочена к 80-летию освобождения советских территорий в ходе Великой Отечественной войны, – отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. – На долю региона в это время выпали тяжелые испытания. Сотни тысяч жителей области ушли на фронт, Белгородчина пережила немецкую оккупацию. В степях региона развернулись крупнейшие танковые сражения, включая легендарную битву под Прохоровкой. Важно признать, что не всем известны подробности событий военного периода, да и истории жителей края, ушедших на фронт, не сохранились в полной мере. Героями Советского Союза стали 181 уроженцев Белгородчины. Проект, который создает РИА Новости, именно этим и важен — помогает вернуться назад и оценить события уже с позиции современности. Ведь Белгород сейчас — вновь регион, на долю которого выпадают серьезные испытания. Здесь по-прежнему живут смелые люди, любящие родную землю. И открывающаяся фотовыставка станет важным событием для всех, кто помнит историю и умеет анализировать ее события. Художественные и мультимедиа-инструменты здесь только в помощь"."Для нас большая честь принять участие в масштабном проекте, посвящённом памятным событиям 1943 года – победе на Курской дуге, освобождению Белгорода, Орла и Харькова, – сказала ректор Белгородского государственного университета Евгения Карловская. – Предоставленные медиагруппой "Россия сегодня" материалы дополнят знания наших студентов о Великой Отечественной войне, а НИУ "БелГУ" историю России преподают на всех направлениях подготовки. Все наши студенты и преподаватели в той или иной мере вносят свой вклад в сохранение памяти о героическом прошлом и настоящем нашего народа. Крупнейшее в регионе волонтерское движение Белгородского госуниверситета включает в себя и "Волонтеров Победы". Эти ребята распространяют правду о подвиге нашего народа, помогают ветеранам, детям войны, а сегодня и семьям новых героев, сражающихся с неонацистами. Открытие выставки "Освобождение. 1943" на базе НИУ "БелГУ" – это прекрасный повод еще раз вспомнить и поблагодарить всех наших доблестных защитников"."На редких кадрах фотохроники, которая легла в основу нашей выставки, обычные люди, жители и бойцы-освободители территорий, которые войдут позднее в Белгородскую область. Несломленные, верившие в победу, жившие надеждой на мир, до которых было еще так далеко. Этой фотовыставкой мы хотим отдать дань памяти и нашим коллегам, военными корреспондентами Совинформбюро (было создано в первые дни войны, предшественник РИА Новости), которые под обстрелами и бомбежками, порой рискуя жизнью, снимали на фотопленку все, что попадало в объектив их фотоаппарата, чтобы мы смогли увидеть эти моменты их глазами. В центре их внимания летом 1943 года стали события Курской битвы и освобождения Белгорода, которые теперь станут доступными и для студентов Белгородщины", – отметила на церемонии открытия экспозиции руководитель проекта "Освобождение. 1943", начальник управления проектов в области образования и социальной сфере "России сегодня" Наталья Тюрина.

https://ria.ru/20230630/belgorod-1881427155.html

https://ria.ru/20230714/tsitadel-1884166649.html

https://ria.ru/20230705/kurskaya_bitva-1881904008.html

https://ria.ru/20230601/proekty-1875486757.html

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Алёна Пава

волонтеры победы, белгородский государственный университет, дмитрий киселев, владимир даль, вячеслав гладков, харьков, орел, белгород, совинформбюро, социальный навигатор, освобождение 1943