https://ria.ru/20230201/osvobozhdenie-1848751499.html
"Энергия Победы": в России стартовал уникальный проект "Освобождение. 1943"
"Энергия Победы": в России стартовал уникальный проект "Освобождение. 1943" - РИА Новости, 01.02.2023
"Энергия Победы": в России стартовал уникальный проект "Освобождение. 1943"
Старту уникального мультимедийного проекта "Освобождение. 1943" был посвящен видеомост Москва – Волгоград – Ростов-на-Дону, организованный медиагруппой "Россия... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T09:00
2023-02-01T09:00
2023-02-01T09:50
социальный навигатор
общество
россия
ссср
волгоград
дмитрий киселев
что не найдешь в учебнике
освобождение 1943
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Старту уникального мультимедийного проекта "Освобождение. 1943" был посвящен видеомост Москва – Волгоград – Ростов-на-Дону, организованный медиагруппой "Россия сегодня".В рамках проекта была представлена первая экспозиция фотографий, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве и деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году. Именно в ходе этих событий произошел коренной перелом в Великой Отечественной войне. Сам проект осуществлен агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.По его словам, в основе фотографической части проекта лежит богатейший архив "Совинформбюро"."Как известно, потом "Совинформбюро" было трансформировано в АПН, потом — в РИА Новости, а РИА уже стало составной частью медиагруппы "Россия сегодня". Мы являемся правообладателями этого архива. Мы нашли и выделили важнейшие фотографии, на которых запечатлена энергия победы", — резюмировал он.По его словам, важной частью цикла станет и подкаст из 14 эпизодов, первый из которых стартовал на сайте РИА Новости. В них ведущие российские ученые расскажут о деталях и малоизвестных страницах истории боев на юго-западе СССР, их влиянии на ход Второй мировой войны, уроках и выводах для современности. Для перехода на страницу с аудиоподкастом фотографии снабжены QR-кодами.Как отметил ректор Луганского государственного университета им. Владимира Даля Виктор Рябичев, "глядя на эти фотографии, глубоко осознаешь, как люди смогли проявить героизм и разбить фашизм". Кроме того, он подчеркнул, что огромную лепту внесли военные фотографы. "Люди, рискуя жизнью, сделали эти снимки, чтобы никому в голову не пришло что-то менять в истории", — добавил он.По словам ректора, на луганской земле сегодня история повторяется, и все понимают, как дорого стоит слово "освобождение"."Мы осознали, что СВО обрубила нацизм, который мог поглотить нашу луганскую героическую землю. Была поставлена цель — переписать историю, уничтожить русский язык, а вот эти фото говорят: "Смотрите, помните", — подчеркнул Рябичев.При этом он предложил создать фотосессию современных героев. "Они сегодня гибнут, отстаивая независимость нашей земли, плечом к плечу защищают родину, и это надо показывать нашим детям", — добавил он.Директор Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль сообщил, что унаследованный архив постоянно пополняется, в нем уже более трех миллионов изображений. "Они датированы от 19 века до наших дней, до последних секунд. Фотографии туда поступают с необычайной скоростью", — добавил он.Касаясь раздела о ВОВ, он отметил, что в Сталинградской битве для него много личного."Мой папа прошел всю Сталинградскую битву и вернулся домой. Он был топографом и делал карты, по которым воевали наши войска", — рассказал Штоль.Выставка "Освобождение. Сталинград" будет демонстрироваться в Триумфальном зале музея-панорамы с 31 января по 28 февраля. После Волгограда тематические фотоэкспозиции проекта откроются в Луганске и Ростове-на-Дону, до конца года они пройдут также в Белгороде, Орле, Донецке и Мелитополе.
https://ria.ru/20230131/fotovystavka-1848357134.html
https://sn.ria.ru/20230131/osvobozhdenie-1848677114.html
https://ria.ru/20230131/osvobozhdenie-1844319516.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, общество, россия, ссср, волгоград, дмитрий киселев, что не найдешь в учебнике, освобождение 1943
Социальный навигатор, Общество, Россия, СССР, Волгоград, Дмитрий Киселев, Что не найдешь в учебнике, Освобождение 1943
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Старту уникального мультимедийного проекта "Освобождение. 1943" был посвящен видеомост Москва – Волгоград – Ростов-на-Дону, организованный медиагруппой "Россия сегодня".
В рамках проекта была представлена первая экспозиция фотографий, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве и деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году. Именно в ходе этих событий произошел коренной перелом в Великой Отечественной войне. Сам проект осуществлен агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
"Эти фотографии, как представляется, имеют особую ценность, потому что на них неподдельная радость, неподдельное мужество, вера в нашу победу. Мы видим людей, которые принесли нам эту победу. Это наши пращуры, хотя выглядят совсем молодыми... Конечно, они завещают нам эту энергию. И сегодня нам не приходится сомневаться в победе, в том, что наше дело правое. Они в нашей шеренге до сих пор, в этом и есть основной посыл выставки", — заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
По его словам, в основе фотографической части проекта лежит богатейший архив "Совинформбюро".
"Как известно, потом "Совинформбюро" было трансформировано в АПН, потом — в РИА Новости, а РИА уже стало составной частью медиагруппы "Россия сегодня". Мы являемся правообладателями этого архива. Мы нашли и выделили важнейшие фотографии, на которых запечатлена энергия победы", — резюмировал он.
По его словам, важной частью цикла станет и подкаст из 14 эпизодов, первый из которых стартовал на сайте
РИА Новости. В них ведущие российские ученые расскажут о деталях и малоизвестных страницах истории боев на юго-западе СССР, их влиянии на ход Второй мировой войны, уроках и выводах для современности. Для перехода на страницу с аудиоподкастом фотографии снабжены QR-кодами.
Как отметил ректор Луганского государственного университета им. Владимира Даля Виктор Рябичев, "глядя на эти фотографии, глубоко осознаешь, как люди смогли проявить героизм и разбить фашизм".
Кроме того, он подчеркнул, что огромную лепту внесли военные фотографы.
"Люди, рискуя жизнью, сделали эти снимки, чтобы никому в голову не пришло что-то менять в истории", — добавил он.
По словам ректора, на луганской земле сегодня история повторяется, и все понимают, как дорого стоит слово "освобождение".
"Мы осознали, что СВО обрубила нацизм, который мог поглотить нашу луганскую героическую землю. Была поставлена цель — переписать историю, уничтожить русский язык, а вот эти фото говорят: "Смотрите, помните", — подчеркнул Рябичев.
При этом он предложил создать фотосессию современных героев.
"Они сегодня гибнут, отстаивая независимость нашей земли, плечом к плечу защищают родину, и это надо показывать нашим детям", — добавил он.
Директор Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль сообщил, что унаследованный архив постоянно пополняется, в нем уже более трех миллионов изображений.
"Они датированы от 19 века до наших дней, до последних секунд. Фотографии туда поступают с необычайной скоростью", — добавил он.
Касаясь раздела о ВОВ, он отметил, что в Сталинградской битве для него много личного.
"Мой папа прошел всю Сталинградскую битву и вернулся домой. Он был топографом и делал карты, по которым воевали наши войска", — рассказал Штоль.
Выставка "Освобождение. Сталинград" будет демонстрироваться в Триумфальном зале музея-панорамы с 31 января по 28 февраля. После Волгограда тематические фотоэкспозиции проекта откроются в Луганске и Ростове-на-Дону, до конца года они пройдут также в Белгороде, Орле, Донецке и Мелитополе.