https://ria.ru/20230201/osvobozhdenie-1848751499.html

"Энергия Победы": в России стартовал уникальный проект "Освобождение. 1943"

"Энергия Победы": в России стартовал уникальный проект "Освобождение. 1943" - РИА Новости, 01.02.2023

"Энергия Победы": в России стартовал уникальный проект "Освобождение. 1943"

Старту уникального мультимедийного проекта "Освобождение. 1943" был посвящен видеомост Москва – Волгоград – Ростов-на-Дону, организованный медиагруппой "Россия... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T09:00

2023-02-01T09:00

2023-02-01T09:50

социальный навигатор

общество

россия

ссср

волгоград

дмитрий киселев

что не найдешь в учебнике

освобождение 1943

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Старту уникального мультимедийного проекта "Освобождение. 1943" был посвящен видеомост Москва – Волгоград – Ростов-на-Дону, организованный медиагруппой "Россия сегодня".В рамках проекта была представлена первая экспозиция фотографий, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве и деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году. Именно в ходе этих событий произошел коренной перелом в Великой Отечественной войне. Сам проект осуществлен агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.По его словам, в основе фотографической части проекта лежит богатейший архив "Совинформбюро"."Как известно, потом "Совинформбюро" было трансформировано в АПН, потом — в РИА Новости, а РИА уже стало составной частью медиагруппы "Россия сегодня". Мы являемся правообладателями этого архива. Мы нашли и выделили важнейшие фотографии, на которых запечатлена энергия победы", — резюмировал он.По его словам, важной частью цикла станет и подкаст из 14 эпизодов, первый из которых стартовал на сайте РИА Новости. В них ведущие российские ученые расскажут о деталях и малоизвестных страницах истории боев на юго-западе СССР, их влиянии на ход Второй мировой войны, уроках и выводах для современности. Для перехода на страницу с аудиоподкастом фотографии снабжены QR-кодами.Как отметил ректор Луганского государственного университета им. Владимира Даля Виктор Рябичев, "глядя на эти фотографии, глубоко осознаешь, как люди смогли проявить героизм и разбить фашизм". Кроме того, он подчеркнул, что огромную лепту внесли военные фотографы. "Люди, рискуя жизнью, сделали эти снимки, чтобы никому в голову не пришло что-то менять в истории", — добавил он.По словам ректора, на луганской земле сегодня история повторяется, и все понимают, как дорого стоит слово "освобождение"."Мы осознали, что СВО обрубила нацизм, который мог поглотить нашу луганскую героическую землю. Была поставлена цель — переписать историю, уничтожить русский язык, а вот эти фото говорят: "Смотрите, помните", — подчеркнул Рябичев.При этом он предложил создать фотосессию современных героев. "Они сегодня гибнут, отстаивая независимость нашей земли, плечом к плечу защищают родину, и это надо показывать нашим детям", — добавил он.Директор Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль сообщил, что унаследованный архив постоянно пополняется, в нем уже более трех миллионов изображений. "Они датированы от 19 века до наших дней, до последних секунд. Фотографии туда поступают с необычайной скоростью", — добавил он.Касаясь раздела о ВОВ, он отметил, что в Сталинградской битве для него много личного."Мой папа прошел всю Сталинградскую битву и вернулся домой. Он был топографом и делал карты, по которым воевали наши войска", — рассказал Штоль.Выставка "Освобождение. Сталинград" будет демонстрироваться в Триумфальном зале музея-панорамы с 31 января по 28 февраля. После Волгограда тематические фотоэкспозиции проекта откроются в Луганске и Ростове-на-Дону, до конца года они пройдут также в Белгороде, Орле, Донецке и Мелитополе.

https://ria.ru/20230131/fotovystavka-1848357134.html

https://sn.ria.ru/20230131/osvobozhdenie-1848677114.html

https://ria.ru/20230131/osvobozhdenie-1844319516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, общество, россия, ссср, волгоград, дмитрий киселев, что не найдешь в учебнике, освобождение 1943