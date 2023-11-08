Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ о праздновании юбилея со дня рождения Даля в 2026 году - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 08.11.2023 (обновлено: 16:53 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/prazdnik-1908197342.html
Путин подписал указ о праздновании юбилея со дня рождения Даля в 2026 году
Путин подписал указ о праздновании юбилея со дня рождения Даля в 2026 году - РИА Новости, 08.11.2023
Путин подписал указ о праздновании юбилея со дня рождения Даля в 2026 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 225-летия со дня рождения писателя и составителя знаменитого толкового словаря... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:45
2023-11-08T16:53
общество
владимир даль
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49435/55/494355520_0:74:1584:965_1920x0_80_0_0_9fea12e06842e4d9f8f676f11a911b2a.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 225-летия со дня рождения писателя и составителя знаменитого толкового словаря Владимира Даля, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Учитывая выдающийся вклад В.И. Даля в отечественную и мировую культуру и в связи с исполняющимся в 2026 году 225-летием со дня его рождения, постановляю: 1. Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2026 году 225-летия со дня рождения В. И. Даля", - говорится в указе.Кабмину поручено в шестимесячный срок образовать оргкомитет по подготовке и проведению и проведению празднования, а также разработать и утвердить план основных мероприятий. Региональный властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования.Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 8 ноября.
https://ria.ru/20211122/dal-1759778671.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49435/55/494355520_0:0:1584:1188_1920x0_80_0_0_1ad3e3458a7f61e794b034388af34cce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир даль, россия, владимир путин
Общество, Владимир Даль, Россия, Владимир Путин
Путин подписал указ о праздновании юбилея со дня рождения Даля в 2026 году

Путин подписал указ о праздновании 225-летия со дня рождения Даля в 2026 году

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСоздатель "Толкового словаря" Владимир Иванович Даль
Создатель Толкового словаря Владимир Иванович Даль - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Создатель "Толкового словаря" Владимир Иванович Даль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 225-летия со дня рождения писателя и составителя знаменитого толкового словаря Владимира Даля, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Учитывая выдающийся вклад В.И. Даля в отечественную и мировую культуру и в связи с исполняющимся в 2026 году 225-летием со дня его рождения, постановляю: 1. Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2026 году 225-летия со дня рождения В. И. Даля", - говорится в указе.
Кабмину поручено в шестимесячный срок образовать оргкомитет по подготовке и проведению и проведению празднования, а также разработать и утвердить план основных мероприятий. Региональный властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 8 ноября.
Репродукция картины Портрет писателя В. И. Даля из собрания Государственной Третьяковской галереи
Биография Владимира Даля
22 ноября 2021, 00:37
 
ОбществоВладимир ДальРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала