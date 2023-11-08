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Путин подписал указ о праздновании юбилея со дня рождения Даля в 2026 году
Путин подписал указ о праздновании юбилея со дня рождения Даля в 2026 году - РИА Новости, 08.11.2023
Путин подписал указ о праздновании юбилея со дня рождения Даля в 2026 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 225-летия со дня рождения писателя и составителя знаменитого толкового словаря... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:45
2023-11-08T16:45
2023-11-08T16:53
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 225-летия со дня рождения писателя и составителя знаменитого толкового словаря Владимира Даля, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Учитывая выдающийся вклад В.И. Даля в отечественную и мировую культуру и в связи с исполняющимся в 2026 году 225-летием со дня его рождения, постановляю: 1. Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2026 году 225-летия со дня рождения В. И. Даля", - говорится в указе.Кабмину поручено в шестимесячный срок образовать оргкомитет по подготовке и проведению и проведению празднования, а также разработать и утвердить план основных мероприятий. Региональный властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования.Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 8 ноября.
https://ria.ru/20211122/dal-1759778671.html
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общество, владимир даль, россия, владимир путин
Общество, Владимир Даль, Россия, Владимир Путин
Путин подписал указ о праздновании юбилея со дня рождения Даля в 2026 году
Путин подписал указ о праздновании 225-летия со дня рождения Даля в 2026 году
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 225-летия со дня рождения писателя и составителя знаменитого толкового словаря Владимира Даля, соответствующий документ
размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Учитывая выдающийся вклад В.И. Даля в отечественную и мировую культуру и в связи с исполняющимся в 2026 году 225-летием со дня его рождения, постановляю: 1. Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2026 году 225-летия со дня рождения В. И. Даля", - говорится в указе.
Кабмину поручено в шестимесячный срок образовать оргкомитет по подготовке и проведению и проведению празднования, а также разработать и утвердить план основных мероприятий. Региональный властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 8 ноября.