https://ria.ru/20231108/prazdnik-1908197342.html

Путин подписал указ о праздновании юбилея со дня рождения Даля в 2026 году

Путин подписал указ о праздновании юбилея со дня рождения Даля в 2026 году - РИА Новости, 08.11.2023

Путин подписал указ о праздновании юбилея со дня рождения Даля в 2026 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 225-летия со дня рождения писателя и составителя знаменитого толкового словаря... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T16:45

2023-11-08T16:45

2023-11-08T16:53

общество

владимир даль

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 225-летия со дня рождения писателя и составителя знаменитого толкового словаря Владимира Даля, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Учитывая выдающийся вклад В.И. Даля в отечественную и мировую культуру и в связи с исполняющимся в 2026 году 225-летием со дня его рождения, постановляю: 1. Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2026 году 225-летия со дня рождения В. И. Даля", - говорится в указе.Кабмину поручено в шестимесячный срок образовать оргкомитет по подготовке и проведению и проведению празднования, а также разработать и утвердить план основных мероприятий. Региональный властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования.Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 8 ноября.

https://ria.ru/20211122/dal-1759778671.html

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общество, владимир даль, россия, владимир путин