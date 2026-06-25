В Ростове-на-Дону суд вынес приговор по делу о госизмене в пользу Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимира Кочергина приговорили к 19 годам лишения свободы за сотрудничество с СБУ и госизмену в пользу Украины.

Мужчина установил контакт с сотрудником СБУ и получил задание забрать посылку со взрывчатыми веществами.

Подсудимый был признан виновным и получил наказание в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 19 годам лишения свободы Владимира Кочергина за сотрудничество с СБУ и госизмену в пользу Украины, сообщил журналистам представитель суда.

По его данным, 2 декабря 2020 года на пункте пропуска в поселке Станица-Луганская ЛНР Кочергин во время беседы с неустановленным сотрудником Службы безопасности Украины дал добровольное согласие на сотрудничество с СБУ. В ноябре 2023 года Кочергин был принят в гражданство РФ, после чего решил совершить госизмену в интересах Украины.

Кочергин установил контакт с сотрудником СБУ, от которого получил задание забрать посылку со взрывчатыми веществами. Тридцатого декабря 2023 года подсудимый приехал к кафе в ЛНР и получил от другого человека посылку со взрывчатым веществом и компоненты СВУ.

В февраля 2024 года Кочергин перенес содержимое посылки в новый тайник и сообщил об этом сотруднику СБУ. В тот же день другой человек забрал из тайника СВУ и установил его под днище автомобиля, принадлежащего заведующему военной кафедрой Луганского госуниверситета имени Владимира Даля. Однако в этот день СВУ обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме", - сказал представитель суда.