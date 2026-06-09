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"Саур-Могила" в ДНР стала федеральным объектом культурного наследия - РИА Новости, 09.06.2026
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01:18 09.06.2026
"Саур-Могила" в ДНР стала федеральным объектом культурного наследия

Мемориал «Саур-Могила» в ДНР получил статус федерального культурного наследия

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкОколо мемориального комплекса "Саур-Могила" в Донецкой Народной Республике
Около мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой Народной Республике - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Около мемориального комплекса "Саур-Могила" в Донецкой Народной Республике. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мемориальный комплекс «Саур-Могила» в Донецкой Народной Республике получил статус федерального объекта культурного наследия.
  • В перечень объектов культурного наследия федерального значения включены несколько мемориальных сооружений и памятников в ДНР, а также православные храмы.
  • К объектам культурного наследия федерального значения отнесены памятники и значимые здания в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мемориальный комплекс "Саур-Могила" в Донецкой Народной Республике получил статус федерального объекта культурного наследия, выяснило РИА Новости, ознакомившись с правительственными документами.
Курган "Саур-Могила" стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. Летом 2014 года в районе "Саур-Могилы" шли ожесточенные бои между защитниками ДНР и вооруженными формированиями Украины. Мемориал получил сильные повреждения и был практически разрушен. В 2022 году мемориал был восстановлен в кратчайшие сроки по поручению президента России Владимира Путина.
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Правительство РФ распорядилось отнести ряд объектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях к объектам культурного наследия федерального значения, в документе правительства значится более полусотни таких памятников. Минкультуры должно будет включить их в соответствующий единый государственный реестр памятников истории и культуры.
Наряду с "Саур-Могилой" в перечень таких объектов внесли еще несколько мемориальных сооружений и памятников в ДНР. Среди них монумент "Освободителям Донбасса", Памятник жертвам фашизма в Донецке и мемориальный комплекс "Шурф шахты 4/4 бис". Это шахтный шурф в Калининском районе Донецка, ставший местом массовой казни гражданского населения немецкими оккупационными властями во время Великой Отечественной войны. Это второе по массовости место захоронения жертв фашизма после Бабьего Яра.
Также к объектам наследия федерального значения отнесены несколько православных храмов на территории ДНР - Александро-Николаевская церковь в Макеевке, церковь Святителя Николая Чудотворца в селе Никольское, Свято-Николаевский храм в Ясиновке.
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Кроме того, в перечень федеральных объектов попали Государственная научная библиотека имени Н.К. Крупской и Государственный академический русский театр оперы и балета в Донецке, здание министерства угольной промышленности УССР и могила шахтера, новатора угольной промышленности, Героя социалистического труда Алексея Стаханова - основоположника стахановского движения в СССР.
Мемориал "Молодая Гвардия" и памятник "Непокоренные" в городе Краснодон Луганской Народной Республики, монумент "Слава" в городе Ровеньки и мемориальный комплекс "Борцам Революции" в Луганске отнесены к объектам культурного наследия федерального значения. Памятники Владимиру Далю, Клименту Ворошилову и Владимиру Ленину в столице ЛНР, памятник Алексею Стаханову в городе Стаханов также приобрели статус федеральных объектов культуры, как и ряд других объектов в ЛНР.
Памятник лейтенанту Петру Шмидту - одному из руководителей Севастопольского вооруженного восстания 1905 года, в также здание Бердянской мужской гимназии, где он учился, тоже отнесли к числу объектов федерального значения. Оба памятника расположены в Бердянске. Кроме того, в перечень попали усадьба Поповых в городе Васильевка Запорожской области и монумент "Легендарная тачанка" в Каховке Херсонской области.
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