https://ria.ru/20240310/blin-1931721088.html
"Медведь пробудился". Главное заблуждение об одном из символов России
"Медведь пробудился". Главное заблуждение об одном из символов России - РИА Новости, 10.03.2024
"Медведь пробудился". Главное заблуждение об одном из символов России
Сегодня начинается Масленичная неделя, известная в церковном календаре как Сыропустная седмица. Вокруг нее сложилось множество мифов. Один из них посвящен... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T08:00
2024-03-10T08:00
2024-03-10T08:03
россия
белоруссия
владимир даль
блины
масленица
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Николай Гурьянов. Сегодня начинается Масленичная неделя, известная в церковном календаре как Сыропустная седмица. Вокруг нее сложилось множество мифов. Один из них посвящен главному угощению — блинам."Первый блин"Слово "ком" на самом деле означало "медведь", и славяне якобы отдавали первый блин своему главному тотемному животному — задабривали, когда оно пробуждалось после зимней спячки.Следовательно, известная пословица звучала как "первый блин комам", а Масленицу называли "комоедицей". При этом у выражения есть полная версия: "Первый блин комам, второй знакомым, третий родне, а четвертый — мне".Этот распространенный миф постоянно циркулирует в Сети, но есть ли у него хоть какое-то научное обоснование — большой вопрос. "Как медведи"Версия пословицы, в которой блины отдают "комам", не встречается ни в Национальном корпусе русского языка, ни в тематических сборниках. Так, Владимир Даль приводит только знакомый нам вариант: "Первый блин, да комом".Что касается "комоедицы", то упоминание о таком празднике есть лишь в одном источнике начала ХХ века. В одной из работ этнограф Павел Шейн приводит цитату из статьи священника Симеона Нечаева, в которой тот рассказывает о суевериях Борисовского уезда (ныне — территория Белоруссии):"Праздник этот всегда бывает накануне Благовещения Пресвятой Богородицы и посвящен в честь медведя. В этот день приготавливаются особые кушанья, <...> третье блюдо состоит из гороховых комов, отчего и самый день получил название "комоедица". После обеда все — стар и мал — ложатся, не спят, а поминутно самым медленным способом перекатываются с бока на бок, как можно стараясь приноровиться к поворачиванию медведя".Отметим, что достоверность этих сведений установить невозможно. Но даже здесь говорится, что комы — блюдо из гороха, а вовсе не медведи.Ошибка академикаСторонники теории о "комах" ссылаются на авторитет академика Бориса Рыбакова. В книге "Язычество Древней Руси" он утверждает:"К 24 марта у белорусов приурочен праздник "комоедицы" (аналогия греческим "комедиям" архаичного времени) — праздник пробуждающегося медведя. Медведь (komos) был зверем Артемиды, соответствовавшей русской богине Ладе".К сожалению, выдающийся историк и археолог известен крайне спорными утверждениями, в том числе в области лингвистики. Вот и вышеприведенная цитата не выдерживает критики. По мнению современных ученых, нет основания проводить аналогии между "комоедицей" и комедией. "Богиню Ладу", скорее всего, выдумали в XVIII веке, а древние славяне такой не знали. Впрочем, у исследователей крайне мало информации о дохристианских верованиях Руси.Медведь же на древнегреческом — не "комос", а αρκτός ("арктос"). При этом Рыбаков ничего не сообщал о кормлении этих животных блинами.Не все так простоИсточником же "полной версии" пословицы, по всей вероятности, стал фрагмент из детского телефильма "Вот моя деревня" 1972-го. Уборщица тетя Глаша в исполнении Зои Федоровой поет песню на стихи Михаила Пляцковского: "Первый блин комом, блин второй знакомым, третий — дальней родне, а четвертый — мне".Как бы то ни было, теория о "комах — медведях" пришлась по душе многочисленным сторонникам неоязычества и альтернативной истории. Они часто ищут в словах и даже отдельных буквах некое скрытое или сакральное значение, с помощью которого пытаются обосновать свои концепции.Один из видных деятелей направления — осужденный за экстремизм Александр Хиневич — даже разработал алфавит, так называемую Буквицу, где каждый символ имеет свой смысловой "образ". Поделку часто на полном серьезе выдают за "изначальную" азбуку славян.Что касается блинов, то с ними действительно не все так просто. Правда, медведи здесь опять-таки ни при чем. Блюдо из жидкого дрожжевого теста использовали в различных обрядах — например, в похоронном. Как писал лингвист Валерий Мокиенко, в Рязанской губернии первый блин помещали в головах покойника. В Тамбовской — на слуховое окошко "для родительских душ". В других регионах относили на могилу. То есть первому блину придавали особое значение. В таком контексте известная пословица и впрямь приобретает дополнительные смыслы.
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россия, белоруссия, владимир даль, блины, масленица
Россия, Белоруссия, Владимир Даль, блины, Масленица
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Николай Гурьянов. Сегодня начинается Масленичная неделя, известная в церковном календаре как Сыропустная седмица. Вокруг нее сложилось множество мифов. Один из них посвящен главному угощению — блинам.
Слово "ком" на самом деле означало "медведь", и славяне якобы отдавали первый блин своему главному тотемному животному — задабривали, когда оно пробуждалось после зимней спячки.
Следовательно, известная пословица звучала как "первый блин комам", а Масленицу называли "комоедицей". При этом у выражения есть полная версия: "Первый блин комам, второй знакомым, третий родне, а четвертый — мне".
Этот распространенный миф постоянно циркулирует в Сети, но есть ли у него хоть какое-то научное обоснование — большой вопрос.
Версия пословицы, в которой блины отдают "комам", не встречается ни в Национальном корпусе русского языка
, ни в тематических сборниках. Так, Владимир Даль
приводит только знакомый нам вариант: "Первый блин, да комом".
Что касается "комоедицы", то упоминание о таком празднике есть лишь в одном источнике начала ХХ века. В одной из работ этнограф Павел Шейн приводит цитату из статьи священника Симеона Нечаева, в которой тот рассказывает о суевериях Борисовского уезда (ныне — территория Белоруссии
):
"Праздник этот всегда бывает накануне Благовещения Пресвятой Богородицы и посвящен в честь медведя. В этот день приготавливаются особые кушанья, <...> третье блюдо состоит из гороховых комов, отчего и самый день получил название "комоедица". После обеда все — стар и мал — ложатся, не спят, а поминутно самым медленным способом перекатываются с бока на бок, как можно стараясь приноровиться к поворачиванию медведя".
Отметим, что достоверность этих сведений установить невозможно. Но даже здесь говорится, что комы — блюдо из гороха, а вовсе не медведи.
Сторонники теории о "комах" ссылаются на авторитет академика Бориса Рыбакова. В книге "Язычество Древней Руси" он утверждает:
"К 24 марта у белорусов приурочен праздник "комоедицы" (аналогия греческим "комедиям" архаичного времени) — праздник пробуждающегося медведя. Медведь (komos) был зверем Артемиды, соответствовавшей русской богине Ладе".
К сожалению, выдающийся историк и археолог известен крайне спорными утверждениями, в том числе в области лингвистики. Вот и вышеприведенная цитата не выдерживает критики. По мнению современных ученых, нет основания проводить аналогии между "комоедицей" и комедией. "Богиню Ладу", скорее всего, выдумали в XVIII веке, а древние славяне такой не знали. Впрочем, у исследователей крайне мало информации о дохристианских верованиях Руси.
Медведь же на древнегреческом — не "комос", а αρκτός ("арктос"). При этом Рыбаков ничего не сообщал о кормлении этих животных блинами.
Источником же "полной версии" пословицы, по всей вероятности, стал фрагмент из детского телефильма "Вот моя деревня" 1972-го. Уборщица тетя Глаша в исполнении Зои Федоровой поет песню
на стихи Михаила Пляцковского: "Первый блин комом, блин второй знакомым, третий — дальней родне, а четвертый — мне".
Как бы то ни было, теория о "комах — медведях" пришлась по душе многочисленным сторонникам неоязычества и альтернативной истории. Они часто ищут в словах и даже отдельных буквах некое скрытое или сакральное значение, с помощью которого пытаются обосновать свои концепции.
"Таких обрядов раньше не было". Главные заблуждения о Масленице
Один из видных деятелей направления — осужденный за экстремизм Александр Хиневич — даже разработал алфавит, так называемую Буквицу
, где каждый символ имеет свой смысловой "образ". Поделку часто на полном серьезе выдают за "изначальную" азбуку славян.
Что касается блинов, то с ними действительно не все так просто. Правда, медведи здесь опять-таки ни при чем. Блюдо из жидкого дрожжевого теста использовали в различных обрядах — например, в похоронном. Как писал лингвист Валерий Мокиенко, в Рязанской губернии первый блин помещали в головах покойника. В Тамбовской — на слуховое окошко "для родительских душ". В других регионах относили на могилу. То есть первому блину придавали особое значение. В таком контексте известная пословица и впрямь приобретает дополнительные смыслы.