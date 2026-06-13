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Риттер пообещал обнародовать в США данные об атаке на колледж в ЛНР - РИА Новости, 13.06.2026
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14:26 13.06.2026 (обновлено: 14:38 13.06.2026)
Риттер пообещал обнародовать в США данные об атаке на колледж в ЛНР

Экс-разведчик Риттер пообещал обнародовать данные об атаке на колледж в ЛНР

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкСкотт Риттер на презентации своей книги "Дорога в ад. Хроники Армагеддона 2015–2024" в Луганске
Скотт Риттер на презентации своей книги Дорога в ад. Хроники Армагеддона 2015–2024 в Луганске - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Максим Захаров
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Скотт Риттер на презентации своей книги "Дорога в ад. Хроники Армагеддона 2015–2024" в Луганске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Скотт Риттер пообещал обнародовать данные об атаке ВСУ на колледж в Старобельске.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели 21 человека и более 40 пострадавших в результате атаки ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа.
ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер во время визита в Луганскую народную Республику пообещал обнародовать данные об атаке ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
Скотт Риттер на презентации своей книги Дорога в ад. Хроники Армагеддона 2015–2024 в Луганске - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
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"Я обещаю, что я заберу вашу историю назад в Америку, и мы никогда не забудем. И мы сделаем так, что все узнают правду о Старобельске, и мы никогда не простим", - сказал Риттер.
О посещении Старобельска экс-разведчик рассказал во время встречи со студентами университета имени Владимира Даля в Луганске. Встречу начали с минуты молчания в память о погибших.
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В миреЛуганская Народная РеспубликаАмерикаСкотт РиттерЛеонид ПасечникВооруженные силы Украины
 
 
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