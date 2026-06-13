Краткий пересказ от РИА ИИ
- Скотт Риттер пообещал обнародовать данные об атаке ВСУ на колледж в Старобельске.
- Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели 21 человека и более 40 пострадавших в результате атаки ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа.
ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер во время визита в Луганскую народную Республику пообещал обнародовать данные об атаке ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
"Я обещаю, что я заберу вашу историю назад в Америку, и мы никогда не забудем. И мы сделаем так, что все узнают правду о Старобельске, и мы никогда не простим", - сказал Риттер.
О посещении Старобельска экс-разведчик рассказал во время встречи со студентами университета имени Владимира Даля в Луганске. Встречу начали с минуты молчания в память о погибших.