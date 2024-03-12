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Камеры засняли человека, прикрепившего бомбу к машине замректора вуза в ЛНР - РИА Новости, 12.03.2024
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06:37 12.03.2024 (обновлено: 12:04 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/vzryvnoe_utroystvo-1932410646.html
Камеры засняли человека, прикрепившего бомбу к машине замректора вуза в ЛНР
Камеры засняли человека, прикрепившего бомбу к машине замректора вуза в ЛНР - РИА Новости, 12.03.2024
Камеры засняли человека, прикрепившего бомбу к машине замректора вуза в ЛНР
Камеры зафиксировали человека, прикрепившего взрывное устройство к машине экс-советника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского государственного... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T06:37
2024-03-12T12:04
виталий киселев
владимир даль
луганская народная республика
луганск
игорь корнет
сцкк
омон россии
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ЛУГАНСК, 12 мар — РИА Новости. Камеры зафиксировали человека, прикрепившего взрывное устройство к машине экс-советника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля, военного эксперта Виталия Киселева. Как сообщалось 4 марта, под машиной Киселева нашли взрывное устройство. "С 3 на 4 марта мой автомобиль был заминирован. &lt;...&gt; Под днищем машины было заложено взрывчатое вещество неизвестного содержания. &lt;…&gt; Касательно того человека, который закладывал, а на видеокамерах он запечатлен, мы, безусловно, это увидели, осмотрели со всех ракурсов. И в данный момент идет его розыск. &lt;…&gt; Я думаю, что наши силовые ведомства в ближайшее время постараются его найти, потому что от этого зависит не только моя жизнь, но и жизнь многих наших людей", — сказал РИА Новости Киселев. Он подчеркнул, что в случае, если бы злоумышленники реализовали свой план и машина все-таки бы взорвалась, могли пострадать и другие люди, в том числе и дети. "Рядом стояли дома, рядом находилось большое количество мирных граждан. Что такое утро для местных жителей? Кто-то на рынок идет, кто-то в гости идет, то есть и время как раз где-то в районе 11-12 часов утра, когда это могло бы произойти &lt;…&gt; и создать массовую гибель людей. Тем более что там большое количество детей находилось. Важно поблагодарить спецслужбы, которые сегодня занимаются розыском этого подонка", — прокомментировал ситуацию Киселев. Собеседник агентства рассказал, что взрывчатку удалось обнаружить благодаря бдительным гражданам и правоохранителям, которые с собакой патрулируют данный район. "Я хочу поблагодарить гражданское общество, которое бдительно ко всем абсолютно вещам и наблюдательно, — предупредили. Второе — это патруль с собакой, наш четвероногий друг, овчарка подразделения ОМОН. Хочу ребят также поблагодарить, в действительности очень важную задачу выполняют (для предотвращения различного рода преступлений. — Прим. ред.)", — рассказал Киселев. В мае 2023 года было совершено покушение на занимавшего тогда должность врио главы МВД Игоря Корнета, вследствие которого он был тяжело ранен. Осенью 2023 года в результате подрывов личных автомобилей в Луганске погибли экс-глава Совместного центра контроля и координации (СЦКК) ЛНР, депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко, а позже — депутат Народного совета Олег Попов.
https://ria.ru/20240307/terakt-1931678299.html
https://ria.ru/20240221/fsb-1928669464.html
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виталий киселев, владимир даль, луганская народная республика, луганск, игорь корнет, сцкк, омон россии
Виталий Киселев, Владимир Даль, Луганская Народная Республика, Луганск, Игорь Корнет, СЦКК, ОМОН России
Камеры засняли человека, прикрепившего бомбу к машине замректора вуза в ЛНР

Камеры засняли человека, крепившего бомбу к машине замректора луганского вуза

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 мар — РИА Новости. Камеры зафиксировали человека, прикрепившего взрывное устройство к машине экс-советника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля, военного эксперта Виталия Киселева.
Как сообщалось 4 марта, под машиной Киселева нашли взрывное устройство.
"С 3 на 4 марта мой автомобиль был заминирован. <...> Под днищем машины было заложено взрывчатое вещество неизвестного содержания. <…> Касательно того человека, который закладывал, а на видеокамерах он запечатлен, мы, безусловно, это увидели, осмотрели со всех ракурсов. И в данный момент идет его розыск. <…> Я думаю, что наши силовые ведомства в ближайшее время постараются его найти, потому что от этого зависит не только моя жизнь, но и жизнь многих наших людей", — сказал РИА Новости Киселев.
Он подчеркнул, что в случае, если бы злоумышленники реализовали свой план и машина все-таки бы взорвалась, могли пострадать и другие люди, в том числе и дети.
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"Рядом стояли дома, рядом находилось большое количество мирных граждан. Что такое утро для местных жителей? Кто-то на рынок идет, кто-то в гости идет, то есть и время как раз где-то в районе 11-12 часов утра, когда это могло бы произойти <…> и создать массовую гибель людей. Тем более что там большое количество детей находилось. Важно поблагодарить спецслужбы, которые сегодня занимаются розыском этого подонка", — прокомментировал ситуацию Киселев.
Собеседник агентства рассказал, что взрывчатку удалось обнаружить благодаря бдительным гражданам и правоохранителям, которые с собакой патрулируют данный район.
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"Я хочу поблагодарить гражданское общество, которое бдительно ко всем абсолютно вещам и наблюдательно, — предупредили. Второе — это патруль с собакой, наш четвероногий друг, овчарка подразделения ОМОН. Хочу ребят также поблагодарить, в действительности очень важную задачу выполняют (для предотвращения различного рода преступлений. — Прим. ред.)", — рассказал Киселев.
В мае 2023 года было совершено покушение на занимавшего тогда должность врио главы МВД Игоря Корнета, вследствие которого он был тяжело ранен. Осенью 2023 года в результате подрывов личных автомобилей в Луганске погибли экс-глава Совместного центра контроля и координации (СЦКК) ЛНР, депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко, а позже — депутат Народного совета Олег Попов.
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