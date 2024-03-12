https://ria.ru/20240312/vzryvnoe_utroystvo-1932410646.html

Камеры засняли человека, прикрепившего бомбу к машине замректора вуза в ЛНР

Камеры засняли человека, прикрепившего бомбу к машине замректора вуза в ЛНР - РИА Новости, 12.03.2024

Камеры засняли человека, прикрепившего бомбу к машине замректора вуза в ЛНР

Камеры зафиксировали человека, прикрепившего взрывное устройство к машине экс-советника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского государственного... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T06:37

2024-03-12T06:37

2024-03-12T12:04

виталий киселев

владимир даль

луганская народная республика

луганск

игорь корнет

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омон россии

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ЛУГАНСК, 12 мар — РИА Новости. Камеры зафиксировали человека, прикрепившего взрывное устройство к машине экс-советника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля, военного эксперта Виталия Киселева. Как сообщалось 4 марта, под машиной Киселева нашли взрывное устройство. "С 3 на 4 марта мой автомобиль был заминирован. <...> Под днищем машины было заложено взрывчатое вещество неизвестного содержания. <…> Касательно того человека, который закладывал, а на видеокамерах он запечатлен, мы, безусловно, это увидели, осмотрели со всех ракурсов. И в данный момент идет его розыск. <…> Я думаю, что наши силовые ведомства в ближайшее время постараются его найти, потому что от этого зависит не только моя жизнь, но и жизнь многих наших людей", — сказал РИА Новости Киселев. Он подчеркнул, что в случае, если бы злоумышленники реализовали свой план и машина все-таки бы взорвалась, могли пострадать и другие люди, в том числе и дети. "Рядом стояли дома, рядом находилось большое количество мирных граждан. Что такое утро для местных жителей? Кто-то на рынок идет, кто-то в гости идет, то есть и время как раз где-то в районе 11-12 часов утра, когда это могло бы произойти <…> и создать массовую гибель людей. Тем более что там большое количество детей находилось. Важно поблагодарить спецслужбы, которые сегодня занимаются розыском этого подонка", — прокомментировал ситуацию Киселев. Собеседник агентства рассказал, что взрывчатку удалось обнаружить благодаря бдительным гражданам и правоохранителям, которые с собакой патрулируют данный район. "Я хочу поблагодарить гражданское общество, которое бдительно ко всем абсолютно вещам и наблюдательно, — предупредили. Второе — это патруль с собакой, наш четвероногий друг, овчарка подразделения ОМОН. Хочу ребят также поблагодарить, в действительности очень важную задачу выполняют (для предотвращения различного рода преступлений. — Прим. ред.)", — рассказал Киселев. В мае 2023 года было совершено покушение на занимавшего тогда должность врио главы МВД Игоря Корнета, вследствие которого он был тяжело ранен. Осенью 2023 года в результате подрывов личных автомобилей в Луганске погибли экс-глава Совместного центра контроля и координации (СЦКК) ЛНР, депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко, а позже — депутат Народного совета Олег Попов.

https://ria.ru/20240307/terakt-1931678299.html

https://ria.ru/20240221/fsb-1928669464.html

https://ria.ru/20240311/arest-1932335831.html

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виталий киселев, владимир даль, луганская народная республика, луганск, игорь корнет, сцкк, омон россии