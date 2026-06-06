Россия в ООН рассказала, что такое "лепота"

ООН, 6 июн - РИА Новости. Российское постпредство при ООН в ходе торжественного мероприятия по случаю Дня русского языка угостило гостей пирожками и квасом и под мелодии Глинки и Чайковского рассказало, что такое "лепота", передает корреспондент РИА Новости.