Россия в ООН рассказала, что такое "лепота"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В российском постпредстве при ООН прошло мероприятие, посвященное Дню русского языка.
- На мероприятии была организована выставка в честь 225-летия со дня рождения Владимира Даля и представлена экспозиция со значением слов «зиждить», «житие» и «лепота» на английском языке.
- Гостей мероприятия угостили блюдами русской кухни, включая пирожки, и квасом, а также представили музыкальные произведения Глинки, Чайковского и песню «А я иду, шагаю по Москве».
ООН, 6 июн - РИА Новости. Российское постпредство при ООН в ходе торжественного мероприятия по случаю Дня русского языка угостило гостей пирожками и квасом и под мелодии Глинки и Чайковского рассказало, что такое "лепота", передает корреспондент РИА Новости.
День русского языка отмечается 6 июня. В этом году также исполняется 225 лет со дня рождения писателя Владимира Даля – в честь него миссия РФ организовала выставку в ООН.
"Надеюсь, сегодняшний вечер позволит каждому открыть для себя что-то новое. А если по итогам мероприятия у кого-то появится желание заглянуть в словарь Даля, будем считать, что оно прошло успешно", - сказал российский постпред при ООН Василий Небензя, обращаясь к собравшимся.
Также в российской миссии подготовили экспозицию, где рассказали гостям значение слов "зиждить", "житие" и "лепота" - на английском.
Десятки иностранных дипломатов и представители секретариата ООН также услышали музыку Михаила Глинки, Петра Чайковского, а также знаменитую "А я иду, шагаю по Москве".
Угощали гостей мероприятия блюдами русской кухни, в том числе пирожками, а наливали – квас.
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