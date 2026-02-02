В Волгограде открылась выставка работ фронтовых фотокоров

ВОЛГОГРАД, 2 фев – РИА Новости. Выставка проекта "Отражение. 1941-1945 гг.", посвященная подвигу фронтовых фотокорреспондентов, открылась в музее-заповеднике "Сталинградская битва", передает корреспондент РИА Новости.

В основе проекта лежит архив Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня", а также архив музея-заповедника "Сталинградская битва".

Первый заместитель директора музея-заповедника "Сталинградская битва" Тимофей Юрченко, выступая перед собравшимися, сообщил, что цель проекта – рассказать о людях, чьи имена часто остаются за кадром знаменитых военных фотографий.

"Военные корреспонденты ради удачных кадров зачастую рисковали своей жизнью, но они хорошо понимали, что эти снимки останутся в истории", – сообщил он.

По его словам, именно музеи являются для молодого поколения самым надежным источником верифицированной информации об истории.

"Очень хочется пожелать нашему подрастающему поколению, чтобы они изучали историю. И тут, наверное, лучше, чем музей, про это никто не расскажет", — добавил Юрченко.

Заместитель начальника управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин отметил, что выставка – это прежде всего дань уважения подвигу корреспондентов, а также наглядный урок для современной молодежи.

"Это рассказ о тех, кто записал историю страшной войны без искажений и подлогов, зачастую ценой своей жизни. Снимки, в том числе из архива Совинформбюро, позволяют оживить героев той войны – наших бабушек и дедушек, возвращают их нашим сердцам. Выставка и материалы проекта – бесценная возможность молодежи увидеть своих сверстников тех лет, примеры самоотверженности и отваги, примеры для подражания", — сообщил он.

Сталинградская битва (17 июля 1942 — 2 февраля 1943 года) стала одним из крупнейших и решающих сражений Второй мировой войны. Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом положил начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны.

Проект "Отражение. 1941-1945 гг." реализуется в год 80-летия Победы Фондом стратегических инициатив музея-заповедника "Сталинградская битва" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив при сотрудничестве с международной медиагруппой "Россия сегодня". Проект предполагает проведение серии из восьми фотодокументальных планшетных выставок и цикла медиалекториев.