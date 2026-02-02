Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде открылась выставка работ фронтовых фотокоров - РИА Новости, 02.02.2026
13:28 02.02.2026 (обновлено: 16:10 02.02.2026)
В Волгограде открылась выставка работ фронтовых фотокоров
В Волгограде открылась выставка работ фронтовых фотокоров

ВОЛГОГРАД, 2 фев – РИА Новости. Выставка проекта "Отражение. 1941-1945 гг.", посвященная подвигу фронтовых фотокорреспондентов, открылась в музее-заповеднике "Сталинградская битва", передает корреспондент РИА Новости.
В основе проекта лежит архив Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня", а также архив музея-заповедника "Сталинградская битва".
Первый заместитель директора музея-заповедника "Сталинградская битва" Тимофей Юрченко, выступая перед собравшимися, сообщил, что цель проекта – рассказать о людях, чьи имена часто остаются за кадром знаменитых военных фотографий.
"Военные корреспонденты ради удачных кадров зачастую рисковали своей жизнью, но они хорошо понимали, что эти снимки останутся в истории", – сообщил он.
По его словам, именно музеи являются для молодого поколения самым надежным источником верифицированной информации об истории.
"Очень хочется пожелать нашему подрастающему поколению, чтобы они изучали историю. И тут, наверное, лучше, чем музей, про это никто не расскажет", — добавил Юрченко.
Заместитель начальника управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин отметил, что выставка – это прежде всего дань уважения подвигу корреспондентов, а также наглядный урок для современной молодежи.
"Это рассказ о тех, кто записал историю страшной войны без искажений и подлогов, зачастую ценой своей жизни. Снимки, в том числе из архива Совинформбюро, позволяют оживить героев той войны – наших бабушек и дедушек, возвращают их нашим сердцам. Выставка и материалы проекта – бесценная возможность молодежи увидеть своих сверстников тех лет, примеры самоотверженности и отваги, примеры для подражания", — сообщил он.
Сталинградская битва (17 июля 1942 — 2 февраля 1943 года) стала одним из крупнейших и решающих сражений Второй мировой войны. Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом положил начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны.
Проект "Отражение. 1941-1945 гг." реализуется в год 80-летия Победы Фондом стратегических инициатив музея-заповедника "Сталинградская битва" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив при сотрудничестве с международной медиагруппой "Россия сегодня". Проект предполагает проведение серии из восьми фотодокументальных планшетных выставок и цикла медиалекториев.
Партнерами выступают Музей Победы, Центральный музей связи имени А.С. Попова, Донецкий республиканский краеведческий музей, Мелитопольский городской краеведческий музей, Славяносербский краеведческий музей, Луганский государственный университет имени Владимира Даля, Луганский краеведческий музей.
 
Социальный навигаторОтражениеОсвобождение. Путь к ПобедеОбществоВолгоградСталинградВладимир ДальСовинформбюроПрезидентский фонд культурных инициативМузей ПобедыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
