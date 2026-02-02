В Волгограде открылась выставка работ фронтовых фотокоров

ВОЛГОГРАД, 2 фев – РИА Новости. Выставка проекта "Отражение. 1941-1945 гг.", посвященная подвигу фронтовых фотокорреспондентов, открылась в музее-заповеднике "Сталинградская битва", передает корреспондент РИА Новости.
В основе проекта лежит архив Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня", а также архив музея-заповедника "Сталинградская битва".
Первый заместитель директора музея-заповедника "Сталинградская битва" Тимофей Юрченко, выступая перед собравшимися, сообщил, что цель проекта – рассказать о людях, чьи имена часто остаются за кадром знаменитых военных фотографий.
"Военные корреспонденты ради удачных кадров зачастую рисковали своей жизнью, но они хорошо понимали, что эти снимки останутся в истории", – сообщил он.
Сталинградская битва (17 июля 1942 — 2 февраля 1943 года) стала одним из крупнейших и решающих сражений Второй мировой войны. Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом положил начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны.
Проект "Отражение. 1941-1945 гг." реализуется в год 80-летия Победы Фондом стратегических инициатив музея-заповедника "Сталинградская битва" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив при сотрудничестве с международной медиагруппой "Россия сегодня". Проект предполагает проведение серии из восьми фотодокументальных планшетных выставок и цикла медиалекториев.
Партнерами выступают Музей Победы, Центральный музей связи имени А.С. Попова, Донецкий республиканский краеведческий музей, Мелитопольский городской краеведческий музей, Славяносербский краеведческий музей, Луганский государственный университет имени Владимира Даля, Луганский краеведческий музей.