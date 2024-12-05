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РИА Новости запустило медиапроект о деятелях культуры родом из Донбасса - РИА Новости, 05.12.2024
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Шапка Гении Донбасса - РИА Новости, 1920
Гении Донбасса
 
17:00 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/novorossiya-1987337685.html
РИА Новости запустило медиапроект о деятелях культуры родом из Донбасса
РИА Новости запустило медиапроект о деятелях культуры родом из Донбасса - РИА Новости, 05.12.2024
РИА Новости запустило медиапроект о деятелях культуры родом из Донбасса
МОСКВА, 4 декабря — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" запустила новый медиапроект "Гении Донбасса". Он посвящен выдающимся деятелям русской культуры и искусства, чьи имена знакомы многим еще со школьных лет, но мало кто знает, что их родина — Донбасс.
2024-12-05T17:00
2024-12-05T17:00
гении донбасса
донбасс
россия
владимир даль
сергей прокофьев
архип куинджи
русское географическое общество
история
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Культурная география России выходит далеко за пределы Москвы, Петербурга и других "центральных" городов. Малая Родина многих гениальные деятелей русской культуры и искусства — Донбасса. Подкаст "Гении Донбасса" заново представит аудитории великие имена тех, кто внес весомый вклад в развитие языковедения, литературы, живописи, музыки и других составляющих русского культурного кода.Вопрос реинтеграции возвращенных территорий имеет большую социальную значимость для молодого поколения, чье взросление пришлось на период искажения исторических фактов в социальных сетях и западных СМИ. Важно распространять не только достоверные данные об истории Донбасса, но и о неразрывности культы региона и русской культуры. Подкаст расскажет о жизни, творчестве, победах и поражениях тех, кто формировал русскую культуру.Спецпроект "Гении Донбасса" включит в себя мультимедийные материалы и подкаст, который будет состоять из 8 эпизодов. Проект создан АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ" поддержке Русского географического общества и в партнерстве с РИА Новости.К созданию материалов проекта будут привлечены эксперты — историки, искусствоведы, краеведы, культурологи. Они расскажут не только о вкладе героев проекта в культурное наследие России, но и о влиянии на их творчество малой Родины.Почему моряк и военный хирург Владимир Даль начал собирать словарь великорусского языка? Что помогло осиротевшему сыну сапожника Архип Куинджи стать профессором Петербургской Академии Художеств? Как Николая II решился доверить съемку первого отечественного "блокбастера" донецкому казаку Александру Ханжонкову? Почему актер Леонид Быков, не ставший летчиком в реальной жизни, остается ролевой моделью для нескольких поколений зрителей? Как Михаил Матусовский написал слова одной из самых исполняемых песен в мире, и кто научил Сергея Прокофьева игре на фортепиано? На эти и другие вопросы ответят эпизоды подкаста "Гении Донбасса".Материалы медиапроекта будут публиковаться на сайте ria.ru, а подкаст будет доступен на всех доступных аудиоплатформах: Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, ВК Музыке и других доступных агрегаторах.
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РИА Новости
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донбасс, россия, владимир даль, сергей прокофьев, архип куинджи, русское географическое общество, история, александр ханжонков, культура, искусство
Гении Донбасса, Донбасс, Россия, Владимир Даль, Сергей Прокофьев, Архип Куинджи, Русское географическое общество, история, Александр Ханжонков, Культура, Искусство

РИА Новости запустило медиапроект о деятелях культуры родом из Донбасса

Обложка медиапроекта "Гении Донбасса"
Обложка медиапроекта Гении Донбасса - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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МОСКВА, 4 декабря — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" запустила новый медиапроект "Гении Донбасса". Он посвящен выдающимся деятелям русской культуры и искусства, чьи имена знакомы многим еще со школьных лет, но мало кто знает, что их родина — Донбасс.
Культурная география России выходит далеко за пределы Москвы, Петербурга и других "центральных" городов. Малая Родина многих гениальные деятелей русской культуры и искусства — Донбасса. Подкаст "Гении Донбасса" заново представит аудитории великие имена тех, кто внес весомый вклад в развитие языковедения, литературы, живописи, музыки и других составляющих русского культурного кода.
Вопрос реинтеграции возвращенных территорий имеет большую социальную значимость для молодого поколения, чье взросление пришлось на период искажения исторических фактов в социальных сетях и западных СМИ. Важно распространять не только достоверные данные об истории Донбасса, но и о неразрывности культы региона и русской культуры. Подкаст расскажет о жизни, творчестве, победах и поражениях тех, кто формировал русскую культуру.
Спецпроект "Гении Донбасса" включит в себя мультимедийные материалы и подкаст, который будет состоять из 8 эпизодов. Проект создан АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ" поддержке Русского географического общества и в партнерстве с РИА Новости.
К созданию материалов проекта будут привлечены эксперты — историки, искусствоведы, краеведы, культурологи. Они расскажут не только о вкладе героев проекта в культурное наследие России, но и о влиянии на их творчество малой Родины.
Почему моряк и военный хирург Владимир Даль начал собирать словарь великорусского языка? Что помогло осиротевшему сыну сапожника Архип Куинджи стать профессором Петербургской Академии Художеств? Как Николая II решился доверить съемку первого отечественного "блокбастера" донецкому казаку Александру Ханжонкову? Почему актер Леонид Быков, не ставший летчиком в реальной жизни, остается ролевой моделью для нескольких поколений зрителей? Как Михаил Матусовский написал слова одной из самых исполняемых песен в мире, и кто научил Сергея Прокофьева игре на фортепиано? На эти и другие вопросы ответят эпизоды подкаста "Гении Донбасса".
Материалы медиапроекта будут публиковаться на сайте ria.ru, а подкаст будет доступен на всех доступных аудиоплатформах: Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, ВК Музыке и других доступных агрегаторах.
 
Гении ДонбассаДонбассРоссияВладимир ДальСергей ПрокофьевАрхип КуинджиРусское географическое обществоисторияАлександр ХанжонковКультураИскусство
 
 
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