https://ria.ru/20241205/geniidonbassa-1987572300.html

Гении Донбасса. Трейлер

Гении Донбасса. Трейлер - РИА Новости, 05.12.2024

Гении Донбасса. Трейлер

Что объединяет Владимира Даля и Сергея Прокофьева, Леонида Быкова и Архипа Куинджи? Они родились не в Москве или Санкт-Петербурге. Их родина — Донбасс. Эти выдающиеся деятели культуры формировали русский культурный код. Подкаст "Гении Донбасса" расскажет о жизни, творчестве, поражениях и победах культовых писателей, музыкантов и художников.

2024-12-05T17:05

2024-12-05T17:05

2024-12-05T17:05

гении донбасса

история

культура

донбасс

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санкт-петербург

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владимир даль

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Гении Донбасса. Трейлер Что объединяет Владимира Даля и Сергея Прокофьева, Леонида Быкова и Архипа Куинджи? Они родились не в Москве или Санкт-Петербурге. Их родина — Донбасс. Эти выдающиеся деятели культуры и искусства формировали русский культурный код. Подкаст "Гении Донбасса" расскажет о жизни, творчестве, поражениях и победах культовых писателей, музыкантов и художников. audio/mpeg

Гении Донбасса. Трейлер Что объединяет Владимира Даля и Сергея Прокофьева, Леонида Быкова и Архипа Куинджи? Они родились не в Москве или Санкт-Петербурге. Их родина — Донбасс. Эти выдающиеся деятели культуры и искусства формировали русский культурный код. Подкаст "Гении Донбасса" расскажет о жизни, творчестве, поражениях и победах культовых писателей, музыкантов и художников. audio/mpeg

Почему моряк и военный хирург Даль начал собирать словарь великорусского языка. Что помогло осиротевшему сыну сапожника Куинджи стать профессором Петербургской Академии Художеств. Как Николая II решился доверить съемку первого отечественного "блокбастера" донецкому казаку Ханжонкову. Почему актер Леонид Быков не смог стать летчиком в реальной жизни, но остается ролевой моделью для нескольких поколений зрителей. Как Михаил Матусовский написал слова одной из самых исполняемых песен в мире, и кто научил Сергея Прокофьева игре на фортепиано. Подкаст "Гении Донбасса" посвящен жизни и творческому пути тех, чьи имена знакомы нам с детства.Проект создан при поддержке Русского Географического Общества, и реализуется в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ"._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Андрей ТемновРедактор: Полина ПанинаГолос: Артем Буфтяк

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