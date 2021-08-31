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Биография Алексея Учителя
Биография Алексея Учителя - РИА Новости, 31.08.2021
Биография Алексея Учителя
Российский кинорежиссер, продюсер, сценарист Алексей Ефимович Учитель родился 31 августа 1951 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T06:43
2021-08-31T06:43
справки
алексей учитель
россия
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Российский кинорежиссер, продюсер, сценарист Алексей Ефимович Учитель родился 31 августа 1951 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье режиссера-документалиста Ефима Учителя (1913-1988). В 1975 году окончил операторский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК, ныне Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова), мастерская Романа Ильина.С 1968 года начал работать оператором, а затем режиссером Ленинградской студии документальных фильмов (ныне Санкт-Петербургская студия документальных фильмов). В 1991 году основал, а в 1992 году – возглавил творческо-производственное объединение "Рок" (художественный руководитель и генеральный директор ТПО "Рок").Алексей Учитель – автор нескольких десятков короткометражных фильмов, среди которых "Секрет Лауры", "Открытый урок", "Рок", "Митьки" в Европе", "Обводный канал", "Последний герой", "Баттерфляй", "Маэстро". Многие из них удостоены призов на различных кинофестивалях.В игровом кино дебют режиссера Алексея Учителя состоялся в 1995 году с фильмом "Мания Жизели", повествующем о жизни знаменитой русской балерины Ольги Спесивцевой. Картина демонстрировалась на многих международных киноконкурсах, в том числе Каннском кинофестивале, и получила престижные призы, в числе которых Гран-при кинофестиваля в Онфлере (Франция) и приз жюри на фестивале в городе Католика (Италия). В 2000 году на экраны вышла картина Алексея Учителя "Дневник его жены", рассказывающая о частной стороне жизни писателя Ивана Бунина. Этот фильм был признан лучшим по версии кинопремии "Ника" (2000). Также фильм завоевал Гран-при в категории "лучший фильм" на кинофестивале "Кинотавр".Картина Алексея Учителя "Прогулка" (2003) выиграла главный приз Кинофестиваля "Окно в Европу-2003", проходящего в Выборге, а также получила несколько призов на тринадцатом Международном фестивале восточноевропейского кино. Очередной картиной режиссера стала ностальгическая драма "Космос как предчувствие" (2005) по сценарию Александра Миндадзе, получившая главный приз "Золотой Святой Георгий" XXVII Московского международного кинофестиваля. В 2008 году Алексей Учитель выпустил фильм "Пленный", который был отмечен призом "За лучшую режиссуру" на Международном кинофестивале в Карловых Варах.Его работа 2010 года "Край" была удостоена четырех наград "Золотой орел", одна из которых была за лучшую режиссерскую работу.В 2014 году Учитель снял фильм "Восьмерка" по одноименной повести Захара Прилепина. Его следующий фильм "Матильда" о взаимоотношениях наследника русского престола будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской вышел в прокат в октябре 2017 года. В 2019 году режиссер выпустил сериал "Коронация" о любви последнего российского императора и балерины. В ноябре 2020 года состоялась премьера фильма Алексея Учителя "Цой". В картине показаны вымышленные события июля-августа 1990 года. Актера, играющего Виктора Цоя, на экране нет. Помимо режиссерской деятельности Алексей Учитель также занимается продюсированием, в частности, он выступил в качестве продюсера таких фильмов, как "Собака Павлова" (2005) Екатерины Шагаловой, "Связь" (2006) Авдотьи Смирновой, "Майор" (2013) и "Дурак" (2014) Юрия Быкова, "Сентенция" (2020) Дмитрия Рудакова и др. Учитель также продюсировал фильм "Стрельцов" (2020) о трагической судьбе футболиста Эдуарда Стрельцова. Алексей Учитель входит в президиум Российской академии кинематографических искусств "Ника". Он является президентом Международного фестиваля документального, короткометражного игрового и анимационного кино "Послание к Человеку" (Message to Man) в Санкт-Петербурге. Алексей Учитель – заслуженный деятель искусств РФ (1995), народный артист РФ (2002). Награжден российскими орденами Дружбы (2007), Почета (2012). Является лауреатом премии Ленинского комсомола (1980, за документальный фильм "Сколько лиц у дискотеки?").Дважды лауреат премии "Золотой орел" – в 2005 году за фильм "Космос как предчувствие", в 2010 году за фильм "Край". Алексей Учитель женат. Его супруга Кира Саксаганская – продюсер, генеральный директор НП "Новые проекты". Сын Илья стал режиссером и снял полнометражную комедию "Огни большой деревни" (2016) и биографический фильм "Стрельцов" (2020). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, алексей учитель, россия
06:43 31.08.2021
 

Биография Алексея Учителя

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРежиссер и продюсер Алексей Учитель в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Режиссер и продюсер Алексей Учитель в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Российский кинорежиссер, продюсер, сценарист Алексей Ефимович Учитель родился 31 августа 1951 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье режиссера-документалиста Ефима Учителя (1913-1988).
В 1975 году окончил операторский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК, ныне Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова), мастерская Романа Ильина.
С 1968 года начал работать оператором, а затем режиссером Ленинградской студии документальных фильмов (ныне Санкт-Петербургская студия документальных фильмов).
В 1991 году основал, а в 1992 году – возглавил творческо-производственное объединение "Рок" (художественный руководитель и генеральный директор ТПО "Рок").
Алексей Учитель – автор нескольких десятков короткометражных фильмов, среди которых "Секрет Лауры", "Открытый урок", "Рок", "Митьки" в Европе", "Обводный канал", "Последний герой", "Баттерфляй", "Маэстро". Многие из них удостоены призов на различных кинофестивалях.
В игровом кино дебют режиссера Алексея Учителя состоялся в 1995 году с фильмом "Мания Жизели", повествующем о жизни знаменитой русской балерины Ольги Спесивцевой. Картина демонстрировалась на многих международных киноконкурсах, в том числе Каннском кинофестивале, и получила престижные призы, в числе которых Гран-при кинофестиваля в Онфлере (Франция) и приз жюри на фестивале в городе Католика (Италия).
В 2000 году на экраны вышла картина Алексея Учителя "Дневник его жены", рассказывающая о частной стороне жизни писателя Ивана Бунина. Этот фильм был признан лучшим по версии кинопремии "Ника" (2000). Также фильм завоевал Гран-при в категории "лучший фильм" на кинофестивале "Кинотавр".
Картина Алексея Учителя "Прогулка" (2003) выиграла главный приз Кинофестиваля "Окно в Европу-2003", проходящего в Выборге, а также получила несколько призов на тринадцатом Международном фестивале восточноевропейского кино.
Очередной картиной режиссера стала ностальгическая драма "Космос как предчувствие" (2005) по сценарию Александра Миндадзе, получившая главный приз "Золотой Святой Георгий" XXVII Московского международного кинофестиваля.
В 2008 году Алексей Учитель выпустил фильм "Пленный", который был отмечен призом "За лучшую режиссуру" на Международном кинофестивале в Карловых Варах.
Его работа 2010 года "Край" была удостоена четырех наград "Золотой орел", одна из которых была за лучшую режиссерскую работу.
В 2014 году Учитель снял фильм "Восьмерка" по одноименной повести Захара Прилепина.
Его следующий фильм "Матильда" о взаимоотношениях наследника русского престола будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской вышел в прокат в октябре 2017 года.
В 2019 году режиссер выпустил сериал "Коронация" о любви последнего российского императора и балерины.
В ноябре 2020 года состоялась премьера фильма Алексея Учителя "Цой". В картине показаны вымышленные события июля-августа 1990 года. Актера, играющего Виктора Цоя, на экране нет.
Помимо режиссерской деятельности Алексей Учитель также занимается продюсированием, в частности, он выступил в качестве продюсера таких фильмов, как "Собака Павлова" (2005) Екатерины Шагаловой, "Связь" (2006) Авдотьи Смирновой, "Майор" (2013) и "Дурак" (2014) Юрия Быкова, "Сентенция" (2020) Дмитрия Рудакова и др. Учитель также продюсировал фильм "Стрельцов" (2020) о трагической судьбе футболиста Эдуарда Стрельцова.
Алексей Учитель входит в президиум Российской академии кинематографических искусств "Ника".
Он является президентом Международного фестиваля документального, короткометражного игрового и анимационного кино "Послание к Человеку" (Message to Man) в Санкт-Петербурге.
Алексей Учитель – заслуженный деятель искусств РФ (1995), народный артист РФ (2002).
Награжден российскими орденами Дружбы (2007), Почета (2012). Является лауреатом премии Ленинского комсомола (1980, за документальный фильм "Сколько лиц у дискотеки?").
Дважды лауреат премии "Золотой орел" – в 2005 году за фильм "Космос как предчувствие", в 2010 году за фильм "Край".
Алексей Учитель женат. Его супруга Кира Саксаганская – продюсер, генеральный директор НП "Новые проекты". Сын Илья стал режиссером и снял полнометражную комедию "Огни большой деревни" (2016) и биографический фильм "Стрельцов" (2020).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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